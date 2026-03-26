Două persoane au murit în Abu Dhabi, după interceptarea unei rachete iraniene. Alte trei, rănite

Două persoane au fost ucise și trei rănite de căderea de fragmente de la o rachetă interceptată la periferia capitalei Emiratelor Arabe Unite (EAU), Abu Dhabi, au anunțat joi autoritățile locale în cea de a 27-a zi a războiului din Orientul Mijlociu.

„Incidentul a provocat moartea a două persoane neidentificate, s-a soldat cu trei răniți și a avariat mai multe mașini”, au anunțat pe X autoritățile de la Abu Dhabi.

Mai devreme în cursul zilei de joi, EAU au anunțat că răspund la atacuri cu drone și rachete venite din Iran, potrivit Agerpres.

„Apărarea antiaeriană este pe cale să răspundă amenințărilor cu rachete și drone provenind din Iran”, a postat pe platforma X Ministerul Apărării de la Abu Dhabi.

Potrivit EAU, atacurile iraniene au provocat moartea a nouă persoane și rănirea altor 166.

Un nou val de atacuri cu rachete și drone au fost lansate de Iran marți asupra statelor din Golf, în timp ce Israelul a transmis că desfășoară în continuare simultan lovituri extinse în Iran și Liban.

Oficialii iranieni au susținut, miercuri, că vânează soldați americani care s-ar ascunde în diferite zone din Orientul Mijlociu. Purtătorul de cuvânt al armatei iraniene, Ebrahim Zolfaqari, a făcut apel la populația din statele din Golf să raporteze locurile unde aceștia s-ar ascunde și să ceară expulzarea lor.

Situația vine în contextul în care Teheranul respinge un plan de pace în 15 puncte propus de Donald Trump și transmis Iranului prin Pakistan. Într-o contrapropunere, Iranul a stabilit cinci condiții pentru încetarea conflictului, printre care controlul asupra strâmtorii Hormuz și „garanții concrete” că nu vor mai avea loc atacuri în viitor.