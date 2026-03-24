Marți, 24 Martie 2026
Adevărul
Atacurile Iranului asupra statelor din Golf continuă. Israelul bombardează Teheranul și Libanul

Război în Orientul Mijlociu
Un nou val de atacuri cu rachete și drone au fost lansate de Iran marți asupra statelor din Golf, în timp ce Israelul a transmis că desfășoară în continuare simultan lovituri extinse în Iran și Liban. Escaladarea are loc pe fondul incertitudinilor privind o posibilă soluție diplomatică, în condițiile unor semnale contradictorii venite din partea Washingtonului și Teheranului, relatează AP.

Potrivit autorităților din regiunea Golfului, proiectile iraniene au vizat patru state în cursul dimineții de marți. Arabia Saudită a raportat interceptarea a peste 20 de drone în estul țării în primele ore ale dimineții, în timp ce Emiratele Arabe Unite au anunțat că au interceptat cinci rachete balistice și 17 drone. În Bahrain, un incendiu a izbucnit la o unitate comercială în urma a ceea ce autoritățile au numit „agresiune iraniană”, iar Kuweitul a raportat, de asemenea, atacuri cu drone și rachete.

În același timp, Israelul a declarat că a detectat o salvă de rachete iraniene marți dimineață, care a provocat pagube în mai multe zone. În centrul orașului Tel Aviv, un proiectil a lăsat un crater mare pe o stradă, cu mașini distruse și fum dens ridicându-se în urma unui incendiu. Purtătorul de cuvânt al poliției israeliene, Dean Elsdunne, a declarat că focosul conținea „o cantitate mare de explozibili”. Serviciile de urgență au precizat că persoanele rănite nu au necesitat spitalizare.

Pe de altă parte, Israelul și-a continuat campania aeriană, armata anunțând că a lovit peste 50 de ținte în Iran în cursul nopții, la o zi după o serie amplă de atacuri în Teheran care au vizat centre de comandă militară. Loviturile au continuat și în Liban, unde autoritățile sanitare au declarat că un atac în localitatea Bchamoun a ucis trei persoane, inclusiv un copil de trei ani, și a rănit alte patru.

Societatea Semilunii Roșii din Iran a raportat pagube semnificative în Teheran și în alte zone, echipele de intervenție acționând în mai multe locuri afectate. Organizația a declarat că peste 82.000 de clădiri civile au fost avariate sau distruse de la începutul războiului, inclusiv 281 de unități medicale.

În contextul escaladării militare, perspectivele unei soluții politice rămân incerte. Președintele american Donald Trump a anunțat amânarea unor lovituri asupra infrastructurii energetice a Iranului pentru cinci zile, pentru a permite desfășurarea unor negocieri. Totuși, Teheranul a negat existența unor astfel de discuții. Președintele Parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, a afirmat că „nu au avut loc negocieri cu SUA”, sugerând că aceste informații sunt menite să calmeze piețele energetice.

Oficialii iranieni au adoptat, de asemenea, un ton dur. Mohsen Rezaei, fost comandant al Gardienilor Revoluției, a avertizat că orice atac asupra infrastructurii Iranului va atrage o ripostă severă, afirmând că țara sa ar putea „paraliza și scufunda” adversarii din Golful Persic.

În Israel, actuali și foști oficiali de securitate și-au exprimat scepticismul față de perspectiva unei soluții diplomatice. Tzachi Hanegbi, fost consilier pentru securitate națională, a apreciat că un acord este „puțin probabil”, estimând că Statele Unite ar putea reveni la opțiunea militară dacă Iranul nu face concesii suficiente.

Premierul Benjamin Netanyahu a confirmat că a discutat situația cu Donald Trump, menționând că Washingtonul vede o oportunitate de a atinge obiectivele războiului printr-un acord, dar a subliniat că Israelul va continua operațiunile militare. Ministrul Apărării, Israel Katz, a declarat că armata va continua să lovească Iranul „cu toată forța”, în paralel cu acțiunile împotriva Hezbollah în Liban.

La nivel regional, Qatarul a avertizat că războiul a dus la prăbușirea sistemului de securitate din Golf, a relatat Al Jazeera. Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, Majid al-Ansari, a declarat că regiunea se află încă „în mijlocul furtunii”, subliniind că țara sa adoptă o poziție defensivă după ce a fost vizată de peste 200 de atacuri cu drone, dintre care peste 90% au fost interceptate. El a adăugat că Qatarul colaborează cu administrația americană pentru a reduce tensiunile, dar a exclus existența unei medieri directe între Washington și Teheran.

Într-o postare pe X, forțele de apărare ale Bahrainului au transmis că un militar din Emiratele Arabe Unite a fost ucis în timp ce își îndeplinea „datoria națională” „confruntând... agresiunile iraniene”. Nu este imediat clar în ce a constat incidentul.

Forțele de apărare ale Bahrainului au scris într-o postare separată că au interceptat și distrus 301 drone și 153 de rachete de când au început represaliile Iranului, după uciderea fostului lider suprem iranian, Ali Khamenei, în atacuri aeriene comune americano-israeliene pe 28 februarie.

