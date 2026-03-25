„Vom dezlănțui iadul!” SUA, noi amenințări pentru Iran, în timp ce Teheranul pregătește blocarea unei a doua rute petroliere

Iranul a avertizat miercuri că ar putea extinde conflictul din Marea Roșie, lansând atacuri asupra unei a doua rute maritime esențiale pentru transportul petrolului, strâmtoarea Bab al-Mandab, ca reacție la o eventuală invazie americană a insulei Kharg, potrivit unei surse militare.

Un oficial, care a dorit să-și păstreze anonimatul, a declarat pentru agenția de presă Tasnim, apropiată de statul iranian, că Teheranul ar putea deschide un nou front în această zonă, unde rebelii Houthi, susținuți de Iran, au mai desfășurat atacuri în trecut.

Liderul Houthi, Abdul-Malik al-Houthi, a transmis deja că gruparea este pregătită să intre în conflict, afirmând că „toate opțiunile militare sunt posibile”, în timp ce și-a exprimat sprijinul pentru Iran, Liban și Palestina, potrivit Daily Mail.

În același timp, Iranul susține că vânează soldați americani care s-ar ascunde în diferite zone din Orientul Mijlociu, în urma unor atacuri cu drone și rachete asupra bazelor militare ale SUA, potrivit relatărilor din presă.

Purtătorul de cuvânt al armatei iraniene, Ebrahim Zolfaqari, a făcut apel la populația din statele din Golf să raporteze locurile unde aceștia s-ar ascunde și să ceară expulzarea lor.

„Având în vedere că toate bazele americane din regiune au fost distruse, comandanții și soldații americani au fugit și s-au refugiat în ascunzători în afara bazelor, iar noi îi căutăm”, ar fi declarat Zolfaqari, potrivit presei iraniene.

Situația vine în contextul în care Teheranul respinge un plan de pace în 15 puncte propus de Donald Trump și transmis Iranului prin Pakistan. Într-o contrapropunere, Iranul a stabilit cinci condiții pentru încetarea conflictului, printre care controlul asupra strâmtorii Hormuz și „garanții concrete” că nu vor mai avea loc atacuri în viitor.

Trump, pregătit să dezlănțuie iadul

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a adoptat un ton optimist la începutul briefingului, lăudând succesele operaționale ale armatei americane în acest război și promițând că va „dezlănțui iadul” dacă Iranul alege să continue lupta.

Leavitt a declarat miercuri că SUA continuă să „distrugă” capacitățile ofensive și defensive ale Iranului și că este „mai mult decât evident” că Operațiunea Epic Fury reprezintă „un succes militar răsunător”, potrivit BBC.

Ea susține că SUA au lovit până acum 9.000 de ținte și că distrug flota navală iraniană, inclusiv navele capabile să plaseze mine maritime. Potrivit acesteia, ar fi cea mai amplă neutralizare a unei flote navale într-un interval de trei săptămâni de la Al Doilea Război Mondial.

„Din toate aceste motive, suntem foarte aproape de atingerea obiectivelor principale ale Operațiunii Epic Fury”, a declarat Leavitt, adăugând că, la 25 de zile de la începutul conflictului, SUA sunt „înaintea graficului”.

Leavitt afirmă că, în urma amenințării lui Trump de a bombarda sursele de energie iraniene, a devenit clar că Iranul dorește să negocieze.

„Președintele Trump este dispus să asculte”, adaugă Leavitt, descriind modul în care Trump a fost implicat în ultimele trei zile în „conversații productive” cu Iranul.

Ea precizează că referința președintelui „este întotdeauna pacea”, dar avertizează că, dacă Iranul nu reușește să accepte realitatea actuală, Trump va lovi „mai dur decât au mai fost loviți vreodată”.

„Președintele Trump nu blufează și este pregătit să dezlănțuie iadul”, continuă Leavitt, adăugând că ultima „eroare de calcul” a Iranului i-a costat conducerea, flota și sistemul de apărare aeriană.

Ea a mai afirmat că ambițiile nucleare ale Iranului au fost „zdrobite” și că regimul de la Teheran caută o „ieșire” din conflict.

Negocierile dintre SUA și Iran continuă, a precizat Leavitt, răspunzând unei întrebări legate de informațiile difuzate de televiziunea de stat iraniană, potrivit cărora planul american ar fi fost respins.

Totuși, ea a subliniat că planul în 15 puncte care circulă pe rețelele sociale este „speculativ”.

„Există elemente de adevăr în el”, a spus Leavitt, „dar unele informații apărute nu sunt în totalitate corecte”.

Totuși, pare să existe o neconcordanță între afirmația sa, conform căreia iranienii „vor să discute”, și ceea ce transmite Iranului în cursul zilei de astăzi. Conform Teheranului, Statele Unite au fost cele care au solicitat negocieri și au prezentat cereri pe care guvernul iranian le consideră, până în prezent, inacceptabile. Declarația iraniană nu sugerează că actuala conducere a țării ar fi pregătită să se așeze la masa negocierilor.

Ce spune Casa Albă despre Strâmtoarea Ormuz

Un jurnalist a întrebat dacă există un calendar clar pentru momentul în care petrolul va putea circula din nou liber prin strâmtoarea Ormuz.

Nu există un termen exact, a răspuns Karoline Leavitt, însă administrația Donald Trump „lucrează” la acest obiectiv „cât mai rapid posibil”.

Ea a precizat că guvernul SUA a luat „mai multe măsuri”, inclusiv colaborarea cu International Energy Agency (IEA) pentru a coordona eliberarea a încă 400 de milioane de barili de petrol.

Tot astăzi, a adăugat ea, administratorul Environmental Protection Agency, Lee Zeldin, a anunțat o derogare temporară privind combustibilii la nivel național, menită să ofere „flexibilitate suplimentară”.

Pregătiri pentru negocieri de pace cu Iranul în Pakistan

Între timp, oficiali ai administrației Trump lucrează la organizarea unei întâlniri în Pakistan, în acest weekend, pentru a discuta o posibilă cale de detensionare a conflictului cu Iranul, au declarat pentru CNN doi oficiali de rang înalt.

Potrivit planurilor actuale, vicepreședintele JD Vance ar urma să se deplaseze în Pakistan, posibil alături de alți oficiali de top. Totuși, aceștia au precizat că detaliile privind momentul, locația și participanții rămân incerte.

Turcia este, de asemenea, luată în calcul ca posibil loc pentru negocieri, pe fondul unor îngrijorări legate de securitate în cazul unei vizite în Pakistan.

Pakistanul a jucat un rol-cheie de intermediar în actualele eforturi diplomatice dintre SUA și Iran, transmițând planul în 15 puncte propus de Washington, care vizează inclusiv programul nuclear și cel de rachete balistice al Teheranului. Și Turcia a fost implicată în aceste demersuri.

Discuțiile privind organizarea întâlnirii sunt așteptate să continue la Casa Albă în cursul zilei de astăzi, a mai precizat unul dintre oficiali.

Președintele Donald Trump a declarat ieri că negocierile cu Iranul sunt conduse de JD Vance, secretarul de stat Marco Rubio, ginerele său Jared Kushner și emisarul special Steve Witkoff. Nu este clar dacă Rubio, Kushner și Witkoff vor participa la eventualele discuții din Pakistan.

O întrebare la care niciun oficial american nu a răspuns public este cu cine anume din partea iraniană au luat legătura Statele Unite.