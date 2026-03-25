Iranul nu acceptă niciun armistițiu și continuă seria ironiilor la adresa lui Trump: „Cel mai ratat şi lipsit de onoare mincinos din lume”

Iranul nu va accepta un armistiţiu şi consideră că nu ar fi „logic” să iniţieze negocieri cu Statele Unite, a relatat miercuri agenţia de ştiri semi-oficială iraniană Fars, citând o sursă la curent cu activitatea diplomatică, relatează CNN.

„O sursă bine informată, care a vorbit cu Fars News, a subliniat eşecul părţii adverse de a-şi atinge obiectivele, şi a declarat: «Iranul nu acceptă un armistiţiu. În esenţă, iniţierea unui astfel de proces cu cei care au încălcat acordurile nu este logică»”, a relatat agenţia de stat iraniană, scrie News.

Fars News a citat, de asemenea, această sursă care a afirmat că Iranul intenţionează să-şi atingă obiectivele strategice înainte de a pune capăt războiului.

Declaraţiile de la Teheran vin după ce preşedintele SUA, Donald Trump, a afirmat luni că atât SUA, cât şi Iranul doresc să „ajungă la un acord”. Trump a spus că emisarii săi, Steve Witkoff şi Jared Kushner, au fost implicaţi în discuţii, pe care, potrivit lui, Iranul le-a iniţiat. El nu a dezvăluit cu cine din Iran discută SUA, dar a precizat că nu este noul lider suprem, Mojtaba Khamenei, despre a cărui soartă nu se ştie prea mult.

SUA au transmis Iranului, prin intermediul Pakistanului, o listă cu 15 puncte de discuţie, au declarat două surse regionale pentru CNN. Acestea au afirmat că printre punctele incluse se numără limitarea capacităţilor de apărare ale Teheranului, încetarea sprijinului acordat grupărilor afiliate şi recunoaşterea dreptului Israelului de a exista.

Presa iraniană ridiculizează negocierile anunțate de Trump

De altfel, presa iraniană a calificat miercuri drept „minciuni” declaraţiile preşedintelui american referitoare la discuţiile în curs cu Iranul pentru a pune capăt războiului.

Ziarul Javan afişează pe site-ul său o caricatură a preşedintelui american cu un nas lung - amintind de personajul Pinocchio - deasupra unei hărţi reprezentând strâmtoarea Ormuz. „Cel mai ratat şi lipsit de onoare mincinos din lume”, titrează cotidianul conservator.

Javan îl acuză pe Donald Trump că minte pentru a linişti pieţele şi pentru a face ca preţurile petrolului să scadă, acestea crescând brusc de la declanşarea ostilităţilor de către Israel şi Statele Unite, pe 28 februarie.

După ce Iranul a negat, „preţurile petrolului şi gazelor au crescut din nou”, notează ziarul, care îl compară pe Donald Trump cu „un jucător ratat” într-un război pe care credea că îl va câştiga rapid, ca la un joc de poker.

Agenţia de presă Tasnim publică, de asemenea, o caricatură a lui Donald Trump, cu părul zburlit şi privirea abătută, notează Le Figaro.

Share