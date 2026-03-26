Joi, 26 Martie 2026
Adevărul
Ce arme i-au mai rămas Iranului după o lună de război cu SUA și Israel

Război în Orientul Mijlociu
După o lună de confruntări intense cu Statele Unite și Israel, Iranul continuă să dispună de un arsenal semnificativ, în pofida pierderilor majore suferite pe câmpul de luptă. Potrivit unor evaluări citate de Bloomberg, peste 70% dintre instalațiile de lansare au fost distruse, însă Teheranul păstrează încă mii de drone și rachete.

Bază secretă de rachete a Iranului/FOTO:X

Slăbită de sancțiuni occidentale, aviația militară iraniană nu a mai reprezentat de mult o prioritate strategică. În schimb, regimul a investit constant în dezvoltarea rachetelor balistice și a dronelor, considerate astăzi atât principalul instrument de descurajare, cât și de ripostă. La începutul anului 2025, serviciile de informații americane descriau arsenalul iranian drept cel mai extins din Orientul Mijlociu.

Un moment care a atras atenția comunității internaționale s-a produs pe 20 martie, când Iranul a lansat rachete balistice asupra unei baze americano-britanice de pe insula Diego Garcia, în Oceanul Indian. Distanța parcursă — aproximativ 4.000 de kilometri — ridică semne de întrebare privind raza reală de acțiune a acestor arme, plasând teoretic și capitale europene în zona de risc.

De ce îngrijorează arsenalul iranian

Temerile nu țin doar de capacitatea militară directă a Iranului, ci și de rețeaua sa de influență. Teheranul exportă tehnologie militară către aliați precum Hezbollah în Liban sau rebelii houthi din Yemen, care au folosit deja drone pentru a ataca infrastructura petrolieră saudită și nave comerciale în Marea Roșie.

Dronele kamikaze de tip Shahed au devenit, între timp, un element central și în războiul Rusiei împotriva Ucrainei, fiind utilizate în atacuri repetate asupra infrastructurii civile.

În același timp, rachetele balistice iraniene ridică îngrijorări suplimentare prin potențialul lor de a deveni purtători de focoase nucleare, în cazul în care Teheranul ar avansa în acest domeniu.

Ce a pierdut și ce i-a rămas Iranului

La începutul conflictului, Israelul estima că Iranul dispunea de aproximativ 2.500 de rachete balistice. De atunci, peste 1.200 au fost lansate către ținte din mai mult de zece țări. Atacurile aeriene ale SUA și Israelului ar fi distrus sute de rachete și majoritatea instalațiilor de lansare, precum și facilități de producție.

Cu toate acestea, capacitatea Iranului de a produce drone rămâne dificil de neutralizat. Peste 2.100 de aparate de tip Shahed ar fi fost deja utilizate, însă acestea sunt relativ ieftine și rapide de fabricat, ceea ce permite refacerea stocurilor.

Principalele arme rămase

Arsenalul iranian se bazează în continuare pe două componente esențiale:

-Rachetele balistice, considerate coloana vertebrală a capacității militare. Unele modele ar avea rază suficientă pentru a ajunge în sud-estul Europei sau chiar în anumite regiuni din vestul continentului.

Planul în 15 puncte propus de Trump în Iran, desființat: „Aceste negocieri vor dura mult mai mult de o săptămână-două”

-Dronele kamikaze Shahed, inclusiv versiuni recente precum Shahed-149, despre care Iranul susține că poate transporta până la 500 kg de explozibil pe o distanță de 4.000 km, la un cost relativ redus.

Experții nu au ajuns încă la un consens privind tipul exact de rachetă folosit în atacul asupra bazei Diego Garcia — ipotezele variază de la prototipuri experimentale la versiuni modificate ale unor rachete spațiale.

Escaladare și reacții internaționale

Conflictul a escaladat rapid încă de la finalul lunii februarie, când Israelul a lansat atacuri asupra Iranului și asupra unor poziții ale Hezbollah în Liban. Replica Teheranului a inclus lovituri asupra Israelului și asupra unei baze americane din Bahrain, iar explozii au fost raportate în mai multe state din Golf.

Șeful Statului Major Interarme al SUA, generalul Dan Caine, a avertizat că operațiunile nu vor fi de scurtă durată și că pierderile ar putea crește.

Între timp, state din Golf solicită Washingtonului reducerea duratei conflictului, invocând inclusiv limitările propriilor sisteme de apărare antiaeriană.

Tensiuni politice și lipsa unei strategii clare

Președintele american Donald Trump a fost criticat pentru lipsa unei strategii coerente. Potrivit unor analiști, administrația sa nu a prezentat un plan clar nici pentru schimbarea regimului de la Teheran, nici pentru controlul programului nuclear iranian.

De altfel, chiar și riscurile previzibile — precum perturbarea pieței petroliere globale — nu ar fi fost gestionate adecvat.

Experți citați de The New York Times și The Guardian au sugerat că războiul ar fi putut fi evitat, invocând negocieri anterioare în care Iranul ar fi făcut concesii semnificative privind programul său nuclear.

Pe 23 martie, Trump a susținut că au avut loc discuții „productive” cu Iranul, afirmație infirmată ulterior de Teheran.

Un conflict cu efecte globale

Impactul războiului depășește cu mult granițele regiunii. De la piețele energetice până la echilibrul alianțelor internaționale, fiecare evoluție are consecințe în lanț. În Orientul Mijlociu, fiecare explozie produce ecouri la nivel global — iar calculele strategice devin tot mai complicate.

Washingtonul ar avea în vedere un asalt al trupelor aeropurtate şi al puşcaşilor marini asupra insulei iraniene Kharg
digi24.ro
image
Grav accident în Neamţ, între două mașini. Una a luat foc după impact, patru persoane au murit. Un bebeluș a rămas orfan
stirileprotv.ro
image
Categoria de pensionari din România care pot pierde ajutorul de Paște de 500 lei
gandul.ro
image
În inima Căii Lactee, există un nor cosmic care ar putea avea gust de zmeură și rom, ar putea fi alcoolic și foarte toxic
mediafax.ro
image
Turcia – România, ăsta e primul 11 al lui Mircea Lucescu. Exclusiv
fanatik.ro
image
Gesine Weber, cercetătoare la Centre for Security Studies: „Dacă Europa ar decide să susțină efortul SUA în Orientul Mijlociu, apelurile ar veni în detrimentul credibilității europene”
libertatea.ro
image
Operațiune sub acoperire a serviciilor secrete ucrainene: Trupele ruse au primit branțuri încălzite explozive ca „ajutoare umanitare”
digi24.ro
image
„Trebuie să refac zilnic stocul!” » În Marele Bazar din Istanbul, reporterii GSP au găsit legătura cu România: costă 15 euro și „rupe piața”
gsp.ro
image
"Decizie șocantă"! Selecționerul Turciei a lăsat "mască" o țară întreagă, în ziua meciului cu România
digisport.ro
image
Iranul și marele său as din mânecă: va putea SUA să-i deposedeze pe Gardienii Revoluției de această putere?
stiripesurse.ro
image
Interviu exclusiv cu Mirabela Grădinaru, după Summitul de la Casa Albă: „Mă simt onorată că am putut reprezenta România”
antena3.ro
image
Un cip cât o monedă, implantat în creier, i-a dat o nouă şansă la viaţă. Bărbatul poate vorbi din nou
observatornews.ro
image
💣 Valentin Sanfira s-a iubit în SECRET cu Gabriela Prisăcariu, soția lui Dani Oțil↘️
cancan.ro
image
Anglia crește vârsta de pensionare la 68 ani. Nemții, la 67 de ani. De ce România e condamnată să facă la fel?
newsweek.ro
image
Daniela Crudu, apariție hot în jacuzzi. Cum arată acum asistenta TV care l-a scos din minți pe Gigi Becali când era iubita lui Mihai Costea
prosport.ro
image
Ce drepturi ai dacă ești concediat. Cum te protejează legea și ce poți face
playtech.ro
image
Radu sau Aioani? Sfaturi de la fostul mare portar al României înainte de marele meci cu Turcia
fanatik.ro
image
Proprietarul unui hotel oferă un comision de 100.000 de euro pentru cel care ajută la vânzarea proprietății. Se află într-o destinație de vis și este o afacere profitabilă
ziare.com
image
Căpitanul Turciei a "cedat"! Ce a spus despre soția lui, după ce a acuzat-o că i-a făcut un copil cu alt bărbat
digisport.ro
image
Matematica divorțului Bolojan - Grindeanu. Cine are prima șansă să formeze alt Guvern
stiripesurse.ro
image
Mare atenție la aceste simptome❗️ Primul lucru pe care trebuie sa il faci
kanald.ro
image
Codruța Filip, „săgeată” pentru Valentin Sanfira? Mesajul cu subînțeles postat de artistă după ce a confirmat divorțul: „Nimeni nu joacă mai bine rolul de victimă”
wowbiz.ro
image
Nicușor Dan a dat undă verde, sunt vizați banii românilor! Decretele semnate azi de președinte
romaniatv.net
image
O dronă a explodat în Tulcea! Primele imagini video
mediaflux.ro
image
„Trebuie să refac zilnic stocul!” » În Marele Bazar din Istanbul, reporterii GSP au găsit legătura cu România: costă 15 euro și „rupe piața”
gsp.ro
image
Cum arată noul apartament în care s-a mutat Andreea Popescu după ce a plecat din penthouse-ul de 4 milioane de euro VIDEO
actualitate.net
image
Oana Zamfir de la Digi FM, clipe de coșmar: „Au fost doi ani în care am fost abuzată fizic. Am fost în ceva care acum mi se pare îngrozitor, mi se ridică părul pe mine când povestesc și mă bucur că am supraviețuit”
actualitate.net
image
Mirabela Grădinaru, regulă clară pentru fiica sa: „Am anunțat-o că până la 14 ani nu”
click.ro
image
Zodiile care au parte de un miracol în aprilie. Ei sunt nativii care vor trăi o lună ca-n povești
click.ro
image
Cum arată locuința în care s-a mutat Andreea Popescu, după divorț: „Anastasia a văzut pentru prima oară noul apartament”
click.ro
Catherine Zeta Jones a jucat o pe Ecaterina cea Mare, profimedia 0378619456 jpg
Împărăteasa care vibra de dorință sexuală și era complet nesatisfăcută de soț! Ajunsă la putere, își alegea amanții ca pe miniștri
okmagazine.ro
Miley Cyrus ;i Hannah Montana foto Profimedia jpg
20 de ani de Hannah Montana. Cum a marcat Miley Cyrus marea aniversare
clickpentrufemei.ro
Mormânt vechi de aproximativ 4500 de ani, atribuit culturii Yamnaya, descoperit în Neamț (© Facebook / Vasile Diaconu - archaeologist)
Un mormânt vechi de 4500 de ani, descoperit de arheologi în Neamț, pe traseul viitoarei autostrăzi A8
historia.ro
