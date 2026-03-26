Iranul ar putea ocupa teritoriile unor state din Golf, în cazul unui atac terestru american

Televiziunea iraniană a difuzat declarații privind o presupusă pregătire a Teheranului de a prelua controlul asupra coastelor Emiratelor Arabe Unite (EAU) și Bahrainului, în eventualitatea unei intervenții militare terestre a Statelor Unite împotriva Iranului.

Expertul iranian în securitate națională Morteza Simiari a afirmat, în direct la postul IRIB, că armata iraniană este „pregătită să acționeze” dacă Washingtonul „face o greșeală” în regiune. Printre scenariile invocate de acesta se numără extinderea controlului asupra zonelor de coastă ale Emiratelor Arabe Unite și Bahrainului, relatează publicația Middle East Eye.

„Planurile sunt de a ajunge la țărmurile Emiratelor Arabe Unite și Bahrainului”, a declarat Morteza Simiari, avertizând că o astfel de acțiune ar putea „schimba drastic peisajul regional”, sugerând consecințe geopolitice majore în cazul unei escaladări.

Nou coridor comercial între emiratul Sharjah și Arabia Saudită

În paralel, Emiratele Arabe Unite au anunțat lansarea unui nou coridor comercial între emiratul Sharjah și Arabia Saudită, ca parte a eforturilor de reducere a dependenței de Strâmtoarea Ormuz. Noul „pod comercial” va asigura o conexiune directă între Sharjah și orașul Dammam, facilitând transportul multimodal și accelerând tranzitul mărfurilor.

Proiectul urmărește sincronizarea activităților portuare și logistice, precum și crearea unei rute mai sigure pentru comerțul regional, în contextul riscurilor geopolitice din Golful Persic.

Din punct de vedere economic, inițiativa consolidează relațiile comerciale dintre Emiratele Arabe Unite și Arabia Saudită și deschize noi oportunități pentru extinderea schimburilor comerciale în regiune.