 Un mare retailer european testează roboți umanoizi pentru turele de noapte. Când ar putea ajunge aceștia să lucreze în supermarketuri | adevarul.ro
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Un mare retailer european testează roboți umanoizi pentru turele de noapte. Când ar putea ajunge aceștia să lucreze în supermarketuri

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Unul dintre cei mai mari retaileri din Danemarca testează roboți umanoizi care ar putea prelua o parte dintre activitățile repetitive desfășurate în supermarketuri pe timpul nopții, în special reaprovizionarea rafturilor. Proiectul se desfășoară într-un magazin al lanțului Føtex, în localitatea Lyngby, din apropierea orașului Copenhaga, și face parte dintr-un program multianual de testare a tehnologiilor robotice în comerțul cu amănuntul.

Roboți umanoizi
Roboți umanoizi sunt pregătiți să lucreze în tura de noapte în supermarketuri Foto: Hiverobots

Inițiativa este dezvoltată în colaborare cu startupul danez Hive Robots, care furnizează software-ul și sistemul de instruire a roboților. Obiectivul companiei este ca aceștia să ajungă să execute autonom anumite operațiuni de reaprovizionare până la începutul anului 2027, după o perioadă în care sunt instruiți și supravegheați de operatori umani.

Informațiile au fost publicate de Euronews, într-un material realizat împreună cu Associated Press, și confirmate de comunicatul oficial al Hive Robots privind parteneriatul cu Føtex.

Roboții învață să așeze produsele pe rafturi

Testele au început în iunie 2026, iar roboții sunt instruiți să execute una dintre activitățile care consumă o parte importantă din timpul personalului unui supermarket: preluarea produselor și așezarea lor pe rafturi.

Procesul de instruire presupune intervenția directă a unui operator uman, care controlează de la distanță robotul cu ajutorul unei căști de realitate virtuală și al unor controlere portabile. Operatorul demonstrează mișcările necesare pentru preluarea produselor și plasarea acestora în locurile corespunzătoare, iar sistemul înregistrează datele pentru a îmbunătăți capacitatea robotului de a reproduce ulterior operațiunile.

În această etapă, roboții nu lucrează complet independent. Ei au nevoie de supraveghere umană, iar viteza de execuție este încă inferioară celei a unui angajat. Reprezentanții Hive Robots mizează însă pe progresele inteligenței artificiale pentru a îmbunătăți precizia și eficiența sistemelor.

Alegerea roboților umanoizi are legătură și cu modul în care sunt amenajate magazinele. Aceștia au brațe, picioare și mâini care le permit să interacționeze cu rafturile și produsele într-un spațiu conceput pentru oameni, fără ca supermarketurile să fie nevoite să își modifice radical mobilierul sau organizarea culoarelor.

Cât de mult ar putea schimba activitatea angajaților

Potrivit conducerii Føtex, reaprovizionarea rafturilor reprezintă aproximativ 40%-50% din timpul de lucru al personalului. Automatizarea unei părți din aceste operațiuni ar putea permite angajaților să se concentreze mai mult asupra clienților, a serviciilor oferite în magazin și a altor activități care necesită intervenție umană.

Retailerul susține că proiectul urmărește să sprijine personalul, nu să îl înlocuiască. În același timp, compania se confruntă cu dificultăți în recrutarea tinerilor pentru anumite activități repetitive, desfășurate în special pe timpul nopții, ceea ce explică interesul pentru testarea unor soluții robotice.

Simon Kudsk, director de operațiuni al Føtex, a declarat că obiectivul pe termen lung este ca fiecare magazin să poată utiliza unul sau doi roboți umanoizi pentru a-i ajuta pe angajați și pentru a le permite să acorde mai mult timp activităților cu valoare adăugată, în special celor care presupun interacțiunea cu clienții.

Extinderea tehnologiei la nivelul întregii rețele nu se va produce însă imediat. Potrivit estimărilor prezentate de reprezentantul retailerului, ar putea fi nevoie de până la cinci ani pentru ca roboții să ajungă în toate magazinele Føtex.

Ce alte sarcini ar putea prelua roboții

Reaprovizionarea rafturilor reprezintă doar prima etapă a proiectului. Pe termen lung, roboții ar putea fi instruiți să îndeplinească și alte operațiuni de rutină, precum identificarea produselor lipsă, detectarea articolelor așezate greșit, îndepărtarea cutiilor de carton goale sau verificarea termenelor de valabilitate.

Roboții umanoizi încep să creeze probleme. Unul și-a lovit dezvoltatorul, altul a reacționat când a fost împins

Astfel de funcții ar putea contribui la o mai bună organizare a magazinelor și la reducerea timpului necesar pentru verificările repetitive. Totuși, fiecare sarcină suplimentară presupune antrenarea sistemelor și verificarea capacității acestora de a funcționa în condiții reale, în siguranță și cu un nivel suficient de precizie.

Pentru moment, activitatea roboților se desfășoară în principal după închiderea magazinului, într-un mediu controlat. Această abordare permite colectarea datelor și testarea operațiunilor fără interacțiunea obișnuită cu fluxul de clienți.

Cine sunt companiile implicate în proiect

Føtex face parte din Salling Group, unul dintre cei mai mari retaileri din Danemarca. Grupul operează peste 2.100 de magazine în mai multe țări europene, potrivit informațiilor prezentate de Euronews/AP, și urmărește să testeze tehnologii care pot îmbunătăți eficiența operațiunilor din magazine.

Hive Robots este un startup danez specializat în dezvoltarea de software și servicii pentru roboți umanoizi utilizați în activități comerciale. La 11 martie 2026, compania a anunțat oficial încheierea unui parteneriat multianual cu Føtex pentru dezvoltarea și testarea roboților destinați reaprovizionării rafturilor.

Roboții utilizați în proiect sunt fabricați de compania chineză Unitree, în timp ce Hive Robots dezvoltă software-ul și sistemele prin care mașinile sunt instruite să execute sarcinile specifice unui supermarket.

Modelul comercial avut în vedere de startup presupune furnizarea roboților ca serviciu, cu plata în funcție de orele de funcționare, în locul obligării retailerului să cumpere și să gestioneze singur întregul sistem tehnologic. Serviciul poate include echipamentul, software-ul, supravegherea de la distanță, mentenanța și îmbunătățirile ulterioare.

Automatizarea retailului, între productivitate și riscul reducerii locurilor de muncă

Introducerea roboților umanoizi în supermarketuri face parte dintr-o tendință mai amplă de automatizare a activităților repetitive, în contextul în care companiile caută să își crească productivitatea și să gestioneze mai eficient costurile cu personalul.

În comerțul cu amănuntul, automatizarea nu se limitează la roboții care manipulează produse. Casele de marcat cu autoservire, sistemele automate de gestionare a stocurilor și instrumentele de inteligență artificială utilizate pentru monitorizarea rafturilor sunt deja exemple ale modului în care tehnologia schimbă organizarea muncii.

Roboții umanoizi ar putea extinde acest proces către activități pentru care, până de curând, era necesară intervenția directă a unui angajat. Spre deosebire de roboții industriali tradiționali, care funcționează de regulă în spații special amenajate, roboții umanoizi sunt proiectați să lucreze în medii construite pentru oameni.

Beneficiile potențiale includ reducerea efortului fizic asociat manipulării repetate a produselor, disponibilitatea unor operațiuni de rutină pe timpul nopții și posibilitatea ca angajații să se concentreze asupra clienților. În același timp, extinderea unor asemenea sisteme ridică întrebări privind evoluția necesarului de personal și transformarea calificărilor cerute pentru anumite locuri de muncă.

Într-un raport publicat în 2024, Fondul Monetar Internațional estima că inteligența artificială ar putea influența aproximativ 60% dintre locurile de muncă din economiile avansate, prin modificarea sarcinilor pe care angajații le execută. Impactul nu este însă uniform: unele activități pot fi automatizate, în timp ce altele pot deveni mai productive cu ajutorul tehnologiei.

În cazul Føtex, deocamdată nu există un anunț potrivit căruia angajații din turele de noapte vor fi concediați și înlocuiți cu roboți. Proiectul se află în etapa de testare, iar retailerul afirmă că urmărește să își sprijine personalul prin preluarea unor sarcini repetitive.

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