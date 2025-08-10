search
Duminică, 10 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Dispută acerbă pentru moștenirea unui miliardar care a murit subit la doar 53 de ani

0
0
Publicat:

Moartea subită a unui magnat indian în luna iunie a declanşat o luptă acerbă pentru moştenire la un gigant auto indian, scrie BBC.

Sunjay Kapur a murit la 53 de ani FOTO: X
Sunjay Kapur a murit la 53 de ani FOTO: X

  Sunjay Kapur, în vârstă de 53 de ani, a suferit un atac de cord pe 12 iunie în timp ce juca polo în Surrey, în Marea Britanie. El era moştenitorul Sona Comstar, un imperiu de afaceri în valoare de 3,6 miliarde de dolari pe care l-a moştenit de la tatăl său.

Compania, unul dintre cei mai mari producători de componente auto din India, are o prezenţă globală, cu 10 fabrici răspândite în India, China, Mexic şi SUA.Pasionat de polo, Kapur se mişca în cercurile sociale de elită din capitala indiană Delhi şi, potrivit unor surse, era prieten cu prinţul William, scrie BBC.

A fost căsătorit de trei ori - mai întâi cu designerul Nandita Mahtani, apoi cu vedeta Bollywood din anii '90 Karisma Kapoor, înainte de a se căsători cu Priya Sachdev, fost model şi antreprenor, în 2017. Dar, la câteva săptămâni după moartea sa, problema succesiunii i-a făcut pe Kapur şi familia sa subiectul speculaţiilor mass-media.  

În centrul atenţiei se află mama lui Kapur, Rani Kapur, fosta preşedintă a Sona Comstar. Pe 24 iulie, Rani Kapur a trimis o scrisoare consiliului de administraţie al Sona Comstar, ridicând întrebări cu privire la moartea fiului său şi la numirile făcute de companie după aceea .În scrisoarea, pe care BBC a văzut-o, ea a afirmat că moartea lui Kapur s-a produs în „circumstanţe extrem de suspecte şi neexplicate”.

Biroul medicului legist din Surrey a declarat pentru BBC că, după autopsie, s-a stabilit că Kapur a murit din cauze naturale. „Ancheta a fost închisă”, a declarat biroul.

Rani Kapur susţine, de asemenea, că a fost constrânsă să semneze documente importante în timp ce se afla într-o stare de suferinţă psihică şi emoţională din cauza morţii fiului său. „Este regretabil că, în timp ce familia şi cu mine suntem încă în doliu, unele persoane au ales acest moment oportun pentru a prelua controlul şi a uzurpa moştenirea familiei”, a scris ea.

De asemenea, ea a solicitat consiliului de administraţie al Sona Comstar să amâne adunarea generală anuală (AGA) – care era programată pentru 25 iulie – pentru a decide asupra numirii unui nou director care să fie reprezentantul familiei.Rani Kapur nu a specificat la cine se referea prin „unele persoane”, dar Sona Comstar a ţinut AGM a doua zi şi a numit-o pe Priya, soţia lui Sunjay, în funcţia de director neexecutiv.

În scrisoarea sa, Rani Kapur a susţinut că ea era singura beneficiară a moştenirii soţului său decedat, conform testamentului lăsat în 2015, care includea o participaţie majoritară în Sona Group, inclusiv Sona Comstar.

Compania a negat vehement afirmaţiile lui Rani Kapur şi a declarat că aceasta nu a avut „niciun rol, direct sau indirect, în Sona Comstar din cel puţin 2019”.

Consiliul de administraţie a mai declarat că nu are nicio obligaţie să se supună notificării sale şi că Adunarea Generală Anuală a fost desfăşurată „în deplină conformitate cu legea”. Compania a emis o notificare legală către Rani Kapur, cerându-i să înceteze răspândirea declaraţiilor „false, rău intenţionate şi dăunătoare”.

Acţionarii publici, inclusiv bănci, fonduri mutuale şi instituţii financiare, deţin 71,98% din Sona Comstar, care este listată la bursele indiene sub denumirea de Sona BLW.Restul de 28,02% este deţinut de promotori prin intermediul unei companii numite Aureus Investments Pvt Ltd.

Citește și: Ce rămâne după Kalaşnikov? Arma care a ucis mai mult decât bomba atomică şi care a stârnit reacţii radicale pe Internet

Conform documentelor depuse de companie, Sunjay Kapur a fost unicul beneficiar al RK Family Trust, care controlează participaţia promotorilor la Sona Comstar prin intermediul Aureus Investments.

„Privind structura companiei, în acest moment, Rani Kapur nu figurează ca acţionar înregistrat, deci nu va avea drept de vot. Există însă problema investiţiilor RK Family Trust şi Aureus. Nu putem şti cu adevărat dacă Rani deţine vreun interes direct acolo până când acordul nu va fi făcut public”, spune Tushar Kumar, avocat juridic corporatist la Curtea Supremă a Indiei.

Disputa familiei Kapur nu este un caz izolat. Aproximativ 90% dintre companiile listate la bursă din India sunt controlate de familii, însă doar 63% au un plan de succesiune formal, potrivit unui sondaj PwC.Kavil Ramachandran de la Indian School of Business spune că majoritatea afacerilor familiale indiene operează cu „ambiguităţi semnificative în ceea ce priveşte detaliile”.

„Un astfel de aspect este cine deţine cât şi cine moşteneşte şi când”, adaugă el.Experţii spun că implicarea familiei fără meritocraţie şi absenţa acordurilor formale complică lucrurile.„La moartea patriarhului (sau chiar înainte), apar dispute, atât privind proprietatea, cât şi managementul, şi ar fi curs prea multă apă pe sub poduri pentru ca problemele să fie rezolvate pe cale amiabilă”, a declarat Ketan Dalal, care consiliază mai multe familii de afaceri indiene cu privire la structurile de proprietate.

Compania India Inc. este presărată cu bătălii aprige pentru succesiune, care apar în mod repetat pe prima pagină a ziarelor.

Mukesh Ambani, cel mai bogat om din Asia, a fost odată implicat într-o luptă pentru putere foarte publică cu fratele său mai mic pentru vastul imperiu Reliance, după ce tatăl lor, Dhirubhai Ambani, a murit în 2002 fără a lăsa un testament. Mama lor, Kokilaben, a fost cea care a mediat pacea ani mai târziu.

Mai recent, au izbucnit certuri familiale la Raymond Group, cea mai faimoasă companie textilă din India, şi între fraţii Lodha, a căror companie a construit turnul Trump din Mumbai.Toate acestea au venit adesea cu un cost mare pentru acţionarii indieni.

„Oricine a păstrat controlul infinit în mâinile sale a avut de suferit. În cele din urmă, compania este cea care suferă, preţurile acţiunilor scad şi [la fel şi] percepţia despre cum se va descurca compania în viitor”, spune Sandeep Nerlekar, fondator şi director general al firmei de planificare patrimonială Terentia.

Familia Bajaj, unul dintre cele mai mari conglomerate din ţară, s-a confruntat cu conflicte interne privind succesiunea până când o instanţă a intervenit în anii 2000 pentru a soluţiona disputa.

Patriarhul a elaborat un plan de succesiune pentru grup, împărţind responsabilităţile între fiii şi vărul său. Conform declaraţiei companiei, grupul funcţionează acum prin consens, prin intermediul unui consiliu familial.

Anul trecut, una dintre cele mai vechi case de afaceri din India, grupul Godrej, specializat în imobiliare, a anunţat o separare neobişnuit de amiabilă a afacerii lor de miliarde de dolari.„Familiile trebuie să lucreze la planificarea succesiunii cu structuri de guvernanţă precum un consiliu de administraţie bun, care are putere de decizie. Ar trebui să li se acorde un anumit control, astfel încât afacerea să poată creşte pe termen lung. De asemenea, trebuie să permiteţi următoarei generaţii să preia conducerea la timp, iar patriarhul ar trebui să îşi facă timp să o pregătească, astfel încât să nu apară probleme familiale”, spune Nerlekar.

Personalităţi precum Mukesh Ambani par să fi luat acest lucru în serios, începând să-şi pregătească cei trei copii cu mult timp înainte.Ramachandran spune că succesiunea nu este ceva ce poate fi decis „peste noapte”.„Pregătirea atât a familiei, cât şi a echipei operaţionale pe parcursul unei perioade de tranziţie planificate este crucială.”

În lume

Top articole

Partenerii noștri

image
Povestea BMW-ului din Kaliningrad: avocata din Rusia care refuză să cedeze în fața lui Putin. „Doar o nebună nu s-ar teme”
digi24.ro
image
Mișcarea surprinzătoare făcută de Coreea de Nord: locuitorii din zonele de frontieră au răsuflat ușurați
stirileprotv.ro
image
Meteorologii Accuweather anunță un final de august și o lună septembrie cum n-au mai fost. Furtuni în București și vreme atipică în toamnă
gandul.ro
image
EXCLUSIV. Cât de ateu a fost Ion Iliescu, de fapt? E singurul președinte român prohodit în propria biserică, pe care a reconstruit-o din cenușă
mediafax.ro
image
Cine sunt cele trei victime identificate la aproape 24 de ani de la atacurile din 11 septembrie. S-au folosit analize avansate ale ADN-ului
fanatik.ro
image
Afaceri de milioane cu Armata la Marea Neagră: un cuplu de tineri din Brăila a obținut contracte rapid, prin firme nou-înființate
libertatea.ro
image
„Habar n-are despre ce vorbește”. Confuzie în discuțiile dintre Witkoff și Putin: trimisul lui Trump ar fi înțeles greșit ce vrea Rusia
digi24.ro
image
Așa arată noua casă de 600.000 de euro cumpărată de Simona Halep într-un complex exclusivist!
gsp.ro
image
S-a scris istorie la Europene! Ștefania Uță, medalie de aur și record bătut după 20 de ani
digisport.ro
image
Cum a intrat România în capcana datoriilor către străini: Împrumuturi risipite pe afaceri falimentare, proiecte gigantice și lipsă totală de strategie
stiripesurse.ro
image
O femeie a fost plătită de firma la care lucra timp de 20 de ani fără să facă nimic. Nemulțumită, a dat compania în judecată
antena3.ro
image
30 de judeţe şi Capitala intră de la ora 10.00 sub avertizări de caniculă. Căldură extremă duminică şi luni
observatornews.ro
image
Cum arată Cristian Cioacă după 10 ani de închisoare. Unde s-a angajat acum?
cancan.ro
image
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie
prosport.ro
image
Apariţie surpriză la mormântul lui Ion Iliescu! Nimeni nu se aştepta după absenţa mult discutată
playtech.ro
image
Mercur își reia tranzitul drept din 11 august! Camelia Pătrășcanu anunță întâmplări neașteptate, dar și clarificări pentru multe dintre zodii
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Au început negocierile: 34.000.000 €! Liverpool i-a dat o veste excelentă lui Radu Drăgușin
digisport.ro
image
DOCUMENT| Toate măsurile din Pachetul 2: Ilie Bolojan taie chirurgical și rărește șefimea din teritoriu. Cresc impozitele și taxele
stiripesurse.ro
image
Primele imagini de la mormântul lui Ion Iliescu. Gestul făcut de o femeie la locul de veci al fostului președinte: „Merită!”
kanald.ro
image
Mesajul viral al unui muncitor din Bangladesh pentru români. „Și noi suntem oameni. Voi când mergeaţi în Italia să munciţi...
playtech.ro
image
Fiul lui Mihai Leu, implicat într-un grav accident! Incidentul s-a petrecut în timpul unui raliu. Ce se întâmplă cu Marco acum?
wowbiz.ro
image
ULTIMA ORĂ! A murit Alexandru! Avea doar 22 de ani. S-a stins în urma unui accident stupid, în Vrancea
romaniatv.net
image
Nicolae Văcăroiu, premierul care a introdus TVA în România. Care a fost impactul în economia natională
mediaflux.ro
image
„Dimineața concuram, iar după-amiaza aveam 5 clienți!" » A participat la 3 ediții de Jocuri Olimpice, dar a dus o viață dublă, vânzându-și corpul dintr-un motiv tulburător
gsp.ro
image
Imaginea de la căpătâiul lui Ion Iliescu care va rămâne în istorie. De ce i-au ținut coliva Constantinescu, Văcăroiu, Năstase și Stolojan VIDEO
actualitate.net
image
Dosarele Revoluției și Mineriadelor rămân fără verdict după moartea lui Ion Iliescu: „Ar fi o rușine națională dacă aș fi arestat”
actualitate.net
image
Trei zodii renasc după Luna plină din august 2025. Își realizează un vis, primesc bani la locul de muncă și plănuiesc o vacanță de lux
click.ro
image
Fiul adoptat de Horia Brenciu și Alice Dumitrescu a dat lovitura! Sportul la care a devenit dublu campion: „Bravo, dragostea lu’ tata!”
click.ro
image
Mâncarea simplă, perfectă pentru postul Adormirii Maicii Domnului. O prepari rapid și e delicioasă
click.ro
felix mihaela radulescu instagram jpg
Mihaela Rădulescu, primul mesaj după ce și-a înmormântat iubirea vieții: ”Țintește către acest tip de iubire”. Emoționant!
okmagazine.ro
Cheesecake cu caise Sursa foto shutterstock 303949643 jpg
Cum să faci cheesecake cu caise, cea mai simplă şi răcoroasă prăjitură
clickpentrufemei.ro
https www cancan ro wp content uploads 2025 08 10 1200x686 webp
O civilizație îngropată în ocean: Descoperirea care pune sub semnul întrebării originile umanității
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Un simbol al litoralului românesc din perioada comunistă a renăscut. Cât costă să-ți iei apartament în hotelul lui Olăroiu
image
Trei zodii renasc după Luna plină din august 2025. Își realizează un vis, primesc bani la locul de muncă și plănuiesc o vacanță de lux

OK! Magazine

image
Prințesa Charlotte va moșteni tiara de 400.000 de lire sterline a Prințesei Diana - în locul verișoarei Lilibet

Click! Pentru femei

image
A avut sau nu o „experiență gay”? Brad Pitt a dezvăluit marele său regret

Click! Sănătate

image
Poți ghici animalul ascuns printre banane?