 Destinația spectaculoasă unde poți hrăni cerbii de la geamul mașinii și poți vedea lupi, urși și bizoni în mediul lor natural | adevarul.ro
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Destinația spectaculoasă unde poți hrăni cerbii de la geamul mașinii și poți vedea lupi, urși și bizoni în mediul lor natural

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La aproximativ o oră de capitala Canadei, turiștii pot descoperi un parc natural întins pe aproape 900 de hectare, unde trăiesc zeci de specii de animale sălbatice. Vizitatorii pot hrăni cerbii direct de la geamul mașinii, pot observa urși și bizoni și pot urmări lupii de la mică distanță, în condiții de siguranță.

Turiștii pot hrăni animalele
Turiștii pot hrăni animalele Foto: Parc Omega/FB

Parc Omega, situat în localitatea Montebello, în provincia canadiană Quebec, oferă o experiență de tip safari în mijlocul naturii, unde animalele pot fi observate în habitate amenajate pentru a reproduce condițiile lor naturale. Rezervația se află la aproximativ o oră de Ottawa și Montreal și se întinde pe circa 890 de hectare.

Una dintre cele mai apreciate experiențe este întâlnirea cu cerbii, care se apropie de mașini în căutarea hranei. Vizitatorii îi pot hrăni cu morcovi, disponibili la magazinul parcului, sau îi pot aduce de acasă, respectând regulile stabilite de administratori.

Urși, elani și bizoni, printre animalele care pot fi observate

Parcul găzduiește numeroase specii de animale, printre care cerbi, reni, elani, bizoni, urși negri și mistreți. În rezervație trăiesc și lupi cenușii, arctici și negri, care pot fi observați de pe traseul parcurs cu mașina.

Safari printre animalele sălbatice
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Safari printre animalele sălbatice Foto: Parc Omega/FB

O experiență aparte este oferită de zona dedicată lupilor, unde turiștii îi pot urmări printr-un perete de sticlă. Aici sunt organizate și prezentări de trei ori pe zi, în cadrul cărora vizitatorii pot afla mai multe despre comportamentul acestor animale, potrivit Express.

O altă atracție este centrul în care sunt îngrijite animalele tinere sau vulnerabile, înainte de a fi pregătite să se deplaseze liber în rezervație.

Trasee prin pădure și o fermă veche de aproape 180 de ani

Dincolo de safariul cu mașina, Parc Omega oferă trasee de drumeție, spații pentru picnic și o pasarelă suspendată care le permite vizitatorilor să se deplaseze printre copaci, deasupra unei zone a rezervației.

Familiile cu copii pot vizita și Ferma Veche, o gospodărie care datează din 1847, unde pot fi văzute animale domestice. Zona include și locuri amenajate pentru picnic.

Programul parcului cuprinde, de asemenea, prezentări susținute de specialiști despre castori, glutoni și păsări răpitoare. Activitățile dedicate păsărilor sunt organizate în colaborare cu grupuri implicate în conservarea speciilor.

În zona numită Ținutul Pionierilor, turiștii pot observa cerbi care se deplasează în libertate și pot descoperi informații despre istoria Noii Franțe, fostul teritoriu colonial francez din America de Nord.

Lacul Păstrăvilor completează oferta parcului. Aici, vizitatorii pot hrăni peștii și cerbii, activitatea fiind disponibilă atât în sezonul cald, cât și iarna.

Cât costă o vizită la parcul safari din Canada

Pentru turiștii care vor să petreacă mai mult timp în mijlocul naturii, parcul pune la dispoziție mai multe variante de cazare. Printre acestea se numără căsuțe din care pot fi observați lupii, cabane panoramice cu vedere spre zonele în care trăiesc cerbii și spații de camping amenajate în pădure.

Parc Omega desfășoară și programe de conservare a speciilor și de protejare a habitatelor naturale, inclusiv inițiative de reproducere a animalelor amenințate. În plus, prin colaborări cu școlile locale, copiii sunt familiarizați cu importanța protejării faunei și a mediului.

Potrivit informațiilor publicate de sursa citată, biletele de o zi costă între 19 dolari canadieni pentru copiii cu vârste între 2 și 5 ani și 49 de dolari canadieni pentru adulți.

În perioada iunie-septembrie 2026, parcul are program zilnic, începând cu ora 9:00.

Parc Omega se află în Montebello, provincia Quebec, și poate fi inclus într-o excursie de o zi pentru turiștii care vizitează Ottawa sau Montreal.

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