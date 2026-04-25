Milionar american ucis pe loc de elefanți în timpul unui safari de lux în Africa

Un milionar american în vârstă de 75 de ani, pasionat de vânătoare, și-a pierdut viața în Gabon după ce a fost atacat și călcat în picioare de un grup de elefanți în timpul unei expediții de safari.

Victima, Ernie Dosio, proprietar al unui domeniu viticol din California, participa la o vânătoare de lux estimată la aproximativ 40.000 de dolari în parcul național Parcul Național Lope-Okanda, alături de un ghid profesionist, cu scopul de a vâna un exemplar rar de duiker galben.

Potrivit cotidianului elvețian Blick, cei doi au dat însă peste un grup format din cinci elefanți femele și un pui, care au devenit agresivi.

În timpul incidentului, Dosio s-a separat de însoțitorul său, și-a pierdut arma și a rămas cu dificultăți de apărare. Elefanții au atacat brusc, iar americanul a fost doborât și călcat mortal, fără posibilitatea de a se salva. Martorii citați de presa internațională spun că animalele au apărut din vegetația deasă, reducând drastic timpul de reacție al celor doi vânători.

Ernie Dosio era cunoscut ca un vânător avid, cu participări la mai multe expediții în Africa și Statele Unite, unde ar fi vânat diverse specii de animale sălbatice.

Acesta era un cunoscut om de afaceri din California.

Tragedia readuce în atenție riscurile expedițiilor de vânătoare în zonele sălbatice, unde întâlnirile cu animale de talie mare se pot transforma rapid în incidente fatale.