 Animalul uriaș care a apărut pe nisipul unei plaje celebre. Apariția neașteptată a uimit turiștii și a atras zeci de curioși | adevarul.ro
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Video Animalul uriaș care a apărut pe nisipul unei plaje celebre. Apariția neașteptată a uimit turiștii și a atras zeci de curioși

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Un musafir neobișnuit și-a făcut apariția pe una dintre cele mai cunoscute plaje din lume, spre surprinderea turiștilor și a localnicilor. Prezența sa neașteptată pe nisip a atras zeci de curioși, care s-au oprit să fotografieze și să filmeze momentul, în timp ce autoritățile au intervenit pentru a proteja animalul.

Plaja Copacabana din Rio de Janeiro, Brazilia, a devenit scena unei întâlniri surprinzătoare, după ce un elefant de mare sudic a ieșit pe nisip pentru a se odihni.

Mamiferul marin, impresionant prin dimensiunile sale, a atras rapid atenția celor aflați pe litoral. Oamenii s-au adunat în apropiere pentru a-l privi, iar imaginile cu vizitatorul neașteptat au surprins prezența acestuia într-unul dintre cele mai cunoscute locuri turistice din lume.

Animalul uriaș care a apărut pe nisipul unei plaje celebre
Animalul uriaș care a apărut pe nisipul unei plaje celebre Foto: X

Potrivit Euronews, zona în care se afla animalul a fost delimitată pentru a împiedica apropierea oamenilor. Măsurile au avut rolul de a-i permite mamiferului să se odihnească fără să fie deranjat de mulțimea adunată pe plajă.

Apariția a stârnit uimire printre cei aflați pe Copacabana, unde astfel de vizitatori sunt neobișnuiți. Unii dintre curioși au glumit pe seama prezenței animalului, care a ajuns, pentru scurt timp, în centrul atenției pe celebra plajă braziliană.

Elefanții de mare sudici trăiesc în principal în regiunile subantarctice și petrec perioade de timp pe uscat pentru a se odihni sau pentru a-și schimba blana. Specialiștii recomandă păstrarea distanței față de animalele sălbatice, deoarece apropierea oamenilor le poate provoca stres și poate fi periculoasă

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