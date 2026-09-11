 Despărțire cu miză uriașă: un milionar i-a cerut fostei iubite 369.000 de dolari, banii cheltuiți în timpul relației. Cum s-a încheiat procesul | adevarul.ro
search
Vineri, 11 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Despărțire cu miză uriașă: un milionar i-a cerut fostei iubite 369.000 de dolari, banii cheltuiți în timpul relației. Cum s-a încheiat procesul

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Un om de afaceri din Singapore a pierdut procesul prin care încerca să recupereze aproape 370.000 de dolari cheltuiți pentru fosta sa iubită în timpul relației. Instanța a decis că sumele respective au fost oferite de bunăvoie, sub formă de cadouri, și nu reprezintă împrumuturi care ar trebui returnate.

Shutterstock
Bărbatul a vrut înapoi banii cheltuiți pe cadouri și vacanțe Foto: Shutterstock

Chander Agarwal, directorul unei companii de logistică, a dat-o în judecată pe Felicia Lee, fostă însoțitoare de bord, solicitând restituirea a aproximativ 468.000 de dolari singaporezi (circa 369.000 de dolari americani), potrivit AsiaOne

Cei doi au fost împreună până in decembrie 2023, când relația s-a deteriorat pe fondul suspiciunilor de infidelitate.

Bărbatul a susținut în instanță că i-a acordat acesteia numeroase împrumuturi fără dobândă și a cerut recuperarea banilor cheltuiți pe cadouri, vacanțe în străinătate, servicii de feng shui și programe de pregătire profesională.

Instanța a respins însă cererea, concluzionând că omul de afaceri nu a reușit să demonstreze existența unor acorduri de împrumut și nici că femeia ar fi acceptat să restituie sumele respective.

Potrivit hotărârii, Agarwal îi făcea cadouri extravagante încă înainte de începerea relației. Acesta i-a cumpărat produse de lux de la branduri precum Hermes, Louis Vuitton și Prada, i-a plătit aproape integral o vacanță în Europa și îi oferea constant sprijin financiar.

„Nu este nevoie. Nu sunt cămătar”  

La un moment dat, când fosta iubită l-a întrebat cum îi poate restitui sumele cheltuite pentru ea, acesta i-a răspuns: „Nu este nevoie. Nu sunt cămătar”, potrivit mesajelor prezentate în instanță de femeie.

Instanța a apreciat însă că poziția bărbatului este lipsită de logică și contrazisă de propriile mesaje.

„Au intervenit resentimentele și s-a hotărât să o facă să plătească”

În motivarea deciziei, judecătorul a arătat că reclamantul, „orbit de dragoste”, și-a copleșit partenera cu daruri costisitoare, iar după despărțire „au intervenit resentimentele și s-a hotărât să o facă să plătească”.

Magistrații au respins și argumentul potrivit căruia femeia l-ar fi indus în eroare cu privire la natura relației. Mai mult, instanța a remarcat că existau dovezi potrivit cărora chiar bărbatul întreținea relații cu alte femei în perioada în care susținea că se afla într-o relație exclusivă.

Procesul, intens mediatizat în Singapore, s-a încheiat astfel cu o victorie pentru fosta însoțitoare de bord, care nu va fi obligată să restituie niciun ban din cadourile și beneficiile primite în timpul relației.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cine va fi nașul de cununie a ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare. Când va avea loc ceremonia
digi24.ro
image
Un bărbat a dispărut în pădurile din Puerto Rico și a construit timp de 40 de ani o casă subterană din materiale abandonate
stirileprotv.ro
image
AUR, pe primul loc în sondajul Gândul privind alegerile parlamentare anticipate, cu aproape 40% din voturi. Pe ce locuri se clasează PNL și PSD
gandul.ro
image
„Pericol URIAȘ”. O criză MAI GRAVĂ decât cea din Strâmtoarea Ormuz este pe cale să izbucnească
mediafax.ro
image
Alex Musi, accidentat sau pedepsit? „Ar putea lipsi minim o lună”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Unii ofițeri SIE ar putea primi dreptul legal să-și cerceteze penal colegii, conform unui proiect de lege adoptat deja de Camera Deputaților
libertatea.ro
image
General al Armatei Române, găsit împuşcat în cap. Anchetatorii au descoperit un pistol lângă trupul său. Ce spune poliția
digi24.ro
image
Scandalul ia amploare! Au apărut facturile și contractele: acuzat de dispariția a 500.000 de euro
gsp.ro
image
FOTO Diana Belbiță a făcut ”lumină” cu o singură poză: ”Pentru cei care încă nu au înțeles”
digisport.ro
image
Adina Buzatu nu și-a lăsat fiica și ginerele singuri după nuntă! Unde au plecat împreună
click.ro
image
O cameristă flămândă a mușcat dintr-un măr și a rezolvat unul dintre cele mai spectaculoase jafuri cu diamante din Franța
antena3.ro
image
Dacă 31% dintre tinerii din România nu au un loc de muncă, de ce importă România 150.000 de angajaţi din ţări non-UE?
zf.ro
image
Avantajele şi dezavantajele unui credit în euro, în comparaţie cu unul în lei
observatornews.ro
image
Ea e amanta generalului Dorin Ioniță. Femeia obținuse un ordin de protecție, cu doar câteva ore înainte ca bărbatul să fie găsit mort. Ce gest a făcut soția
cancan.ro
image
Puterea de cumpărare a pensionarilor a scăzut cu 15% în doi ani. Pensionarii au pierdut 425 lei la pensie
newsweek.ro
image
FOTO. Iubita lui Giani Kiriță a renunțat la sutien la plajă și a atras toate privirile
prosport.ro
image
Unde sunt cele mai mari salarii din România. Două domenii au trecut de 13.000 de lei
playtech.ro
image
Ce a lăsat Gigi Becali în locul bisericii de la Techirghiol pe care a dărâmat-o la presiunile statului: „Nu se mută de aici”. Video
fanatik.ro
image
Nadia Comăneci, „concediată” de Donald Trump. Ce i-a spus cel mai puternic om din lume VIDEO
ziare.com
image
Cum s-a transformat noul ”rege” din România în Portugalia: ”Sunt convins că a vrut să se întoarcă”
digisport.ro
image
Imagini șocante cu generalul Dorin Ioniță. Ce au surprins camerele de supraveghere înainte de tragedie
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
EXCLUSIV – VIDEO Imagini șocante cu generalul Dorin Ioniță care își bate cu pumnii și picioarele amanta înainte să se sinucidă
romaniatv.net
image
Răsturnare de situație privind moartea generalului Dorin Ioniță. Motivul pentru care s-a împușcat de fapt
mediaflux.ro
image
Ion Țiriac a numit marele lui talent: „Nu au existat mulți ca mine”
gsp.ro
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii
actualitate.net
image
Actorul Alex Bogdan, confesiune dureroasă după 16 ani de dependență de jocuri de noroc: „Mama mea a murit crezând că eu sunt bine”
actualitate.net
image
Prințesa Astrid a Norvegiei a murit la 94 de ani, la câteva zile după înmormântarea fratelui său
click.ro
image
Cum a reușit un preot român să construiască o biserică în SUA, pornind de la zero: „Am pus și Gică Hagi, Gică Popescu”
click.ro
image
Scene de violență într-un magazin din Capitală. Două angajate au fost bătute de un adolescent de 15 ani prins la furat
click.ro
Regina Letizia și Regele Felipe la funeralii profimedia 1132824527 jpg
Eroare gravă de protocol pentru Regina Letizia, la înmormântarea regală. Mina deranjată a acesteia vorbește de la sine
okmagazine.ro
Napoleon și Josephine profimedia 0287302413 jpg
„Zig-zag-ul sexual” cu care l-a cucerit Joséphine pe Napoleon, împăratul care și-a pierdut virginitatea cu patru prostituate
okmagazine.ro
Zenobia, în fața împăratului Aurelian. Pictură de Giovanni Battista Tiepolo
Aurelian - Restauratorul Lumii: Împăratul care a abandonat Dacia, dar a salvat Imperiul Roman
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cea mai norocoasă zi din septembrie pentru fiecare zodie. Astrele vin cu vești foarte bune
image
Prințesa Astrid a Norvegiei a murit la 94 de ani, la câteva zile după înmormântarea fratelui său

OK! Magazine

image
„Marea Preoteasă” cu șuvițe rasta de la funeraliile Regelui Harald a făcut furori! Cine este femeia care sfidează imaginea clasică a unui înalt prelat