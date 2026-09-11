Despărțire cu miză uriașă: un milionar i-a cerut fostei iubite 369.000 de dolari, banii cheltuiți în timpul relației. Cum s-a încheiat procesul

Un om de afaceri din Singapore a pierdut procesul prin care încerca să recupereze aproape 370.000 de dolari cheltuiți pentru fosta sa iubită în timpul relației. Instanța a decis că sumele respective au fost oferite de bunăvoie, sub formă de cadouri, și nu reprezintă împrumuturi care ar trebui returnate.

Bărbatul a vrut înapoi banii cheltuiți pe cadouri și vacanțe Foto: Shutterstock

Chander Agarwal, directorul unei companii de logistică, a dat-o în judecată pe Felicia Lee, fostă însoțitoare de bord, solicitând restituirea a aproximativ 468.000 de dolari singaporezi (circa 369.000 de dolari americani), potrivit AsiaOne

Cei doi au fost împreună până in decembrie 2023, când relația s-a deteriorat pe fondul suspiciunilor de infidelitate.

Bărbatul a susținut în instanță că i-a acordat acesteia numeroase împrumuturi fără dobândă și a cerut recuperarea banilor cheltuiți pe cadouri, vacanțe în străinătate, servicii de feng shui și programe de pregătire profesională.

Instanța a respins însă cererea, concluzionând că omul de afaceri nu a reușit să demonstreze existența unor acorduri de împrumut și nici că femeia ar fi acceptat să restituie sumele respective.

Potrivit hotărârii, Agarwal îi făcea cadouri extravagante încă înainte de începerea relației. Acesta i-a cumpărat produse de lux de la branduri precum Hermes, Louis Vuitton și Prada, i-a plătit aproape integral o vacanță în Europa și îi oferea constant sprijin financiar.

„Nu este nevoie. Nu sunt cămătar”

La un moment dat, când fosta iubită l-a întrebat cum îi poate restitui sumele cheltuite pentru ea, acesta i-a răspuns: „Nu este nevoie. Nu sunt cămătar”, potrivit mesajelor prezentate în instanță de femeie.

Instanța a apreciat însă că poziția bărbatului este lipsită de logică și contrazisă de propriile mesaje.

„Au intervenit resentimentele și s-a hotărât să o facă să plătească”

În motivarea deciziei, judecătorul a arătat că reclamantul, „orbit de dragoste”, și-a copleșit partenera cu daruri costisitoare, iar după despărțire „au intervenit resentimentele și s-a hotărât să o facă să plătească”.

Magistrații au respins și argumentul potrivit căruia femeia l-ar fi indus în eroare cu privire la natura relației. Mai mult, instanța a remarcat că existau dovezi potrivit cărora chiar bărbatul întreținea relații cu alte femei în perioada în care susținea că se afla într-o relație exclusivă.

Procesul, intens mediatizat în Singapore, s-a încheiat astfel cu o victorie pentru fosta însoțitoare de bord, care nu va fi obligată să restituie niciun ban din cadourile și beneficiile primite în timpul relației.