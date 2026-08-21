 De ce-și pierde Israelul elitele: țara se confruntă cu un val fără precedent de emigrare. Cine sunt cei care aleg să plece | adevarul.ro
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Video De ce-și pierde Israelul elitele: țara se confruntă cu un val fără precedent de emigrare. Cine sunt cei care aleg să plece

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Tot mai mulți israelieni părăsesc țara înaintea alegerilor decisive de la sfârșitul acestui an, inversând o tendință care a contribuit la susținerea Israelului timp de decenii.

emigrare in masa israel
Tot mai mulți israelieni își părăsesc țara FOTO Gili Yaari/Flash90

Un studiu al autorității fiscale israeliene, publicat la începutul acestei luni, se adaugă unei serii de rapoarte care sugerează că, pe măsură ce guvernul israelian adoptă o poziție tot mai dură și se deplasează spre dreapta spectrului politic, tot mai mulți israelieni, de regulă persoane cu un nivel ridicat de educație și venituri mari, părăsesc o țară despre care mulți spun că nu o mai recunosc, relatează Al Jazeera.

Studiul a arătat că emigrarea a fost mai ridicată în 2023 și 2024 decât în anii anteriori, dar și că persoanele care au plecat proveneau, în proporție mai mare, din categoriile cu venituri supuse unor cote mai ridicate de impozitare.

Mulți israelieni care se consideră liberali cred că guvernul premierului Benjamin Netanyahu a făcut țara mai puțin seculară și a slăbit independența instituțiilor sale, în special a sistemului judiciar.

Eforturile guvernului de a limita controlul exercitat de sistemul judiciar în 2023 au scos zeci de mii de israelieni în stradă. Protestatarii au considerat că reformele reprezintă o încercare de a modifica fundamental natura țării.

Protest în Israel în 2023 FOTO Profimedia
Protest în Israel în 2023 FOTO Profimedia

Războiul și schimbarea politică îi determină să plece

Nemulțumirile privind direcția guvernului în rândul elitelor educate din Israel au fost amplificate de atacul condus de Hamas la 7 octombrie 2023 și de răspunsul Israelului, care a dus la declanșarea războiului din Gaza, soldat cu moartea a peste 73.000 de palestinieni, precum și la deschiderea mai multor fronturi de conflict în regiune.

Deși mulți israelieni s-ar putea să nu se opună, în principiu, acestor războaie, caracterul lor fără un termen clar și incapacitatea guvernului de a obține victoriile pe care le-a promis au făcut ca mulți oameni să se simtă prinși într-un ciclu continuu al conflictului.

Un sondaj realizat în august de Universitatea din Tel Aviv a confirmat, la rândul său, că amploarea emigrării din Israel este în creștere, cei mai mulți dintre cei care pleacă fiind persoane cu un nivel ridicat de educație și venituri peste medie.

Aproape 270.000 de israelieni au părăsit țara în ultimii trei ani, potrivit studiului Universității din Tel Aviv, care citează date ale Biroului Central de Statistică. Peste 86.500 de israelieni au plecat în 2023, urmați de aproximativ 91.500 în 2024 și de un număr similar în 2025.

Israelul se confruntă cu un „tsunami” al emigrării, a avertizat Gilad Kariv, deputat al opoziției și președintele Comisiei pentru Imigrație, Absorbție și Afaceri ale Diasporei din parlamentul israelian. Potrivit acestuia, guvernul nu face nimic pentru a contracara fenomenul.

Stigmatul celor care părăsesc Israelul

Analiștii și observatorii au descris în repetate rânduri sentimentul de stigmatizare asociat celor care părăsesc Israelul. Mulți israelieni, în special cei cu orientări de dreapta, consideră instinctiv că imigrarea în Israel reprezintă aspirația firească a evreilor din întreaga lume.

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În anii 1970, premierul de atunci, Yitzhak Rabin, i-a descris pe israelienii care părăseau țara drept „o cascadă de fricoși”, o expresie preluată ulterior de persoane din întregul spectru politic israelian.

Chiar și terminologia asociată migrației poartă o judecată de valoare evidentă. Aliyah, termenul ebraic folosit pentru imigrarea evreilor în Israel, înseamnă „urcare” sau „ascensiune”, în timp ce emigranții au fost numiți în mod tradițional yordim, adică „cei care coboară”.

Soldul migrației Israelului a mai intrat pe teritoriu negativ, însă doar pentru perioade scurte și, de multe ori, ca reacție la crize financiare temporare, a declarat demograful și statisticianul israelian Sergio DellaPergola.

Și alte țări, precum Irlanda și Noua Zeelandă, s-au confruntat frecvent cu perioade în care emigrarea a fost mai mare decât imigrarea. În cazul Israelului, însă, un flux atât de mare de persoane care pleacă, menținut pe o perioadă îndelungată, este îngrijorător, a adăugat specialistul.

„De această dată, nu este clar ce rol joacă economia”, a declarat DellaPergola pentru Al Jazeera. „Unii ar putea pleca pentru oportunități profesionale individuale, dar, în cea mai mare parte, vedem oameni care pleacă din cauza unui sentiment persistent de nesiguranță și a îngrijorărilor privind direcția politică a țării.”

DellaPergola a afirmat că prezența tot mai vizibilă a unor politicieni considerați „extremiști” a accentuat polarizarea politică din Israel. El l-a dat ca exemplu pe ministrul Securității Naționale, Itamar Ben-Gvir, care a cerut recent uciderea a 30-40 de palestinieni în Gaza în fiecare noapte.

Totuși, demograful consideră că astfel de figuri reprezintă, în cele din urmă, instrumente ale strategiei politice a lui Netanyahu, mai degrabă decât forțe independente.

„Să nu existe nicio îndoială: toți aceștia sunt instrumente într-o orchestră dirijată de Netanyahu”, a spus el.

Plecarea tinerilor educați afectează economia

Păstrarea tinerilor, a persoanelor educate și a celor cu viziuni liberale este esențială pentru menținerea creșterii economice de care depind economiile tinere, precum cea a Israelului, a declarat Michael Ben-Gad, profesor la City St George’s, University of London.

Ben-Gad a făcut referire la îngrijorări exprimate în urmă cu decenii de alți economiști, precum Dan Ben-David, care avertiza că viitorul economic și, implicit, politic al Israelului depinde de capacitatea țării de a inova și de a se dezvolta.

În timp ce cererea de specialiști în domeniul inovării și dezvoltării a atins niveluri fără precedent, israelienii cel mai bine pregătiți pentru a răspunde acestei cereri sunt suprareprezentați în rândul celor care părăsesc țara, potrivit unui studiu calitativ realizat de Lilach Lev Ari, profesor de imigrație și demografie la Oranim College din nordul Israelului.

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„Profilul devine mult mai bine conturat, în special în rândul celor care emigrează în Statele Unite”, a spus Lev Ari despre noul val de emigranți, comparativ cu persoanele analizate în cercetările sale cantitative anterioare privind emigrarea israelienilor.

„Din ce în ce mai mult, sunt familii tinere, foarte educate și cu rezultate profesionale excelente, care părăsesc țara, în parte, spun mulți dintre ei, din cauza reformelor judiciare, a atmosferei socio-politice și a războiului.”

„Pierdem oameni competenți, dar avem în continuare oameni buni aici”, a spus Lev Ari, subliniind că nu există motive de panică. „Dar este un val de emigrare în creștere, care continuă de aproape trei ani și care ar trebui să ne îngrijoreze.”

Economistul politic Shir Hever a fost de acord că migrația în masă din Israel reprezintă o „poveste uriașă”, însă a susținut că mulți israelieni privesc fenomenul dintr-o perspectivă greșită.

El a argumentat că mare parte din dezbatere s-a concentrat asupra plecării profesioniștilor cu venituri mari și foarte cunoscuți, precum medicii, acordând prea puțină atenție asistentelor medicale și altor angajați esențiali, a căror pierdere ar putea fi la fel de gravă.

Accentul pus pe dezvoltare și tehnologie, a adăugat el, scoate la iveală și un aspect mai fundamental privind natura statului israelian.

„Economiștilor israelieni le place să spună că supraviețuirea statului israelian depinde de menținerea avantajului său în cercetare și dezvoltare, dar de ce? De ce ar fi cazul dacă acest lucru nu este valabil și pentru alte state, precum România?”, a întrebat el. „Poate că este adevărat doar pentru că Israelul are nevoie de acest avantaj, pentru că, în cele din urmă, este un proiect de colonizare.”

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