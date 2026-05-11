„Am ajuns la maturitate”. Netanyahu vrea ca Israelul să renunțe treptat la ajutorul militar american

Prim-ministrul Israelului, Benjamin Netanyahu, a declarat că dorește ca țara sa să înceteze treptat să mai depindă de ajutorul militar oferit de Statele Unite și să construiască în schimb un parteneriat strategic mai apropiat cu Washingtonul.

Într-un interviu acordat emisiunii „60 Minutes” de la CBS News, Netanyahu a spus că obiectivul său este reducerea completă a sprijinului militar american în următorul deceniu.

„Vreau să reducem sprijinul american pentru Israel la zero. Am ajuns la maturitate. Cred că a venit momentul să renunțăm la ajutorul militar rămas și să trecem de la asistență la parteneriat”, a afirmat liderul israelian.

În prezent, Statele Unite oferă Israelului aproximativ 3,8 miliarde de dolari anual sub formă de ajutor militar, în baza unui acord pe zece ani încheiat în timpul administrației fostului președinte american Barack Obama. Acordul expiră în 2028.

Sprijinul militar american pentru Israel a devenit în ultimii ani un subiect sensibil în politica americană, în special după ofensiva israeliană din Fâșia Gaza declanșată în urma atacului lansat de gruparea Hamas la 7 octombrie 2023.

Potrivit unui raport al Serviciului de Cercetare al Congresului SUA, Israelul este cel mai mare beneficiar cumulativ de ajutor extern american după cel de-Al Doilea Război Mondial. Datele arată că Israelul a primit de-a lungul timpului peste 174 de miliarde de dolari, fără ajustarea pentru inflație, fonduri destinate atât economiei, cât și armatei.

În același interviu, Netanyahu a subliniat că își dorește extinderea cooperării militare și tehnologice dintre cele două state.

„Vreau să propun proiecte comune în domeniul informațiilor, al armamentului și al apărării antirachetă. Cred că Israelul este un lider mondial în aceste domenii”, a spus premierul israelian.

Declarațiile sale vin într-un context diplomatic sensibil, marcat de discuții privind războiul cu Iranul și relația dintre Israel și administrația americană.

Publicația britanică The Guardian a scris că un discurs recent al lui Netanyahu despre conflictul cu Iranul a fost interpretat ca o încercare de a demonstra public existența unor relații solide cu Washingtonul, după apariția unor informații în presa israeliană potrivit cărora SUA ar consulta mai puțin Israelul în privința strategiei regionale și a negocierilor de pace.

Potrivit publicației britanice, nivelul ridicat de neîncredere față de Netanyahu în anumite segmente ale societății israeliene a făcut ca unele comentarii să fie interpretate nu ca un semn de apropiere față de Washington, ci dimpotrivă, ca un posibil indiciu al unor tensiuni mai profunde în relația cu președintele american Donald Trump.