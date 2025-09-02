Video Cutremur devastator în Afganistan. Bilanțul a urcat la peste 1.400 de morți

Cutremurul cu magnitudinea de 6,0 grade care a lovit estul Afganistanului s-a soldat cu peste 1.400 de morţi şi peste 3.100 de răniţi, conform unui bilanţ oficial actualizat marţi.

Produs duminică noaptea, cutremurul a provocat prăbuşirea a mii de case în satele îndepărtate din provinciile muntoase Nangarhar, Kunar şi Laghman.

Aproape toate victimele (1.411 morţi, 3.124 răniţi) au fost înregistrate în provincia Kunar, unde, ca şi în alte părţi, salvatorii continuă să caute printre dărâmături, potrivit Agerpres.

Rahmatullah Khaksar, directorul departamentului primiri urgenţe al unui spital din Jalalabad, capitala provinciei Nangarhar, a declarat că, de duminică seară a primit 600 de pacienţi răniţi.

"Majoritatea pacienţilor sunt trataţi în secţia de traumatologie, cu leziuni la cap, spate, abdomen şi picioare", a declarat el pentru AFP.

La Geneva, Indrika Ratwatte, coordonatorul umanitar al ONU în Afganistan, a avertizat că "ar putea fi sute de mii de persoane afectate" într-o ţară în care, după patru decenii de război, 85% din populaţie trăieşte deja cu mai puţin de un dolar pe zi, potrivit ONU.

Şeful Autorităţii de Gestionare a Dezastrelor din Kunar, Ehsanullah Ehsan, a declarat că "nu s-au oprit căutările" şi că acest lucru se datorează "mobilizării personalului nostru şi a locuitorilor din districtele înconjurătoare".

"Prioritatea este să ajutăm răniţii, apoi vom distribui corturi şi mese calde persoanelor fără adăpost", a declarat el pentru AFP, deoarece eforturile de ajutorare încă se luptă să ajungă în unele sate izolate de alunecări de teren.

Timp de peste 36 de ore, zeci de locuitori din satele Wadir şi Mazar Dara, situate pe versanţii verzi ai dealurilor Kunar, au curăţat cu lopeţile sau manual ceea ce a mai rămas din casele prăbuşite.

Elicopterele militare îşi continuă cursele spre zonele afectate de dezastru, livrând ajutoare şi evacuând morţii şi răniţii.

Epicentrul cutremurului a fost localizat la 27 km de Jalalabad, la doar opt kilometri adâncime, ceea ce explică numărul mare de morţi şi amploarea pagubelor.

Confruntate cu dezastrul de la Kunar, agenţiile ONU au lansat apeluri la donaţii şi au eliberat deja 5 milioane de dolari din Fondul global de răspuns la situaţii de urgenţă al ONU.

Londra, la rândul său, a anunţat 1 milion de lire sterline pentru a sprijini familiile afectate.

Afganistanul este frecvent lovit de cutremure, în special în lanţul muntos Hindu Kush, în apropierea joncţiunii plăcilor tectonice eurasiatică şi indiană.

Din 1900 în nord-estul Afganistanului s-au produs 12 cutremure cu o magnitudine mai mare de 7, potrivit lui Brian Baptie, seismolog la British Geological Survey.