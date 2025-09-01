Video Cutremur grav în estul Afganistanului: Peste 20 de morți și peste 115 răniți. Zonele afectate sunt izolate și greu accesibile

Peste 20 de persoane au murit după ce un cutremur cu magnitudinea de 6,0 s-a produs duminică seară, 31 august, în estul Afganistanului, aproape de granița cu Pakistan.

Seismul, cu o adâncime de doar 8 kilometri, a avut loc la ora locală 23:47, potrivit Institutului Geologic al Statelor Unite (USGS). De atunci, au fost înregistrate cel puțin trei replici, cu magnitudini cuprinse între 4,5 şi 5,2, au confirmat oficialii locali pentru BBC. Camerele de supraveghere au surprins momentul seismului.

Peste 115 persoane rănite au fost transportate la spitalele din provinciile Nangarhar şi Kunar, aflate în zona afectată.

Cutremurul a fost resimțit timp de câteva secunde și în Kabul, situat la aproximativ 200 km distanţă, precum şi în capitala Pakistanului, Islamabad, aflată la aproape 400 km. Epicentrul a fost localizat la 27 km de Jalalabad, capitala provinciei Nangarhar şi al cincilea cel mai mare oraș al Afganistanului.

Autoritățile avertizează că bilanțul victimelor ar putea crește, deoarece zonele afectate sunt izolate și greu accesibile, iar locuințele nu sunt construite pentru a rezista la seisme.

Tragedia vine la scurt timp după ce provincia Nangarhar a fost lovită de inundaţii între vineri şi sâmbătă, care au provocat moartea a cinci persoane şi distrugerea mai multor proprietăți.

Zeci de voluntari s-au mobilizat deja pentru a dona sânge victimelor din Nangarhar, au transmis oficialii locali.

Cutremurele sunt frecvente în Afganistan, țara fiind situată pe linii de falie majore, la intersecția plăcilor tectonice indiană și eurasiatică.