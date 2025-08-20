search
Miercuri, 20 August 2025
Publicat:

Peste 70 de persoane au murit marţi seara în provincia Herat din vestul Afganistanului, în urma coliziunii între un autocar care transporta migranţi reveniţi din Iran, un camion şi o motocicletă, conform unui nou bilanţ al autorităţilor locale.

Autocarul transporta migranți FOTO: X
Autocarul transporta migranți FOTO: X

Purtătorul de cuvânt al guvernatorului provincial, Mohammad Yousuf Saeedi, a transmis miercuri într-un comunicat că 76 de persoane "şi-au pierdut viaţa (...) şi alte trei (erau) într-o stare critică", după acest accident petrecut în districtul Guzara, în afara oraşului Herat, scrie Agerpres.

Nouăsprezece copii au murit, conform unui comunicat al armatei provinciale.

Poliţia a pus accidentul pe seama "vitezei excesive şi a neglijenţelor" şoferului autocarului, care a părăsit drumul principal după care a intrat "violent" în coliziune cu o motocicletă, apoi cu un camion.

Camionul transporta combustibil, iar acest lucru a provocat un incendiu, a declarat poliţia din district.

Un jurnalist de la AFP prezent la faţa locului a văzut carcasa arsă a autocarului pe drum la câteva ore după accident, precum şi resturile celorlalte două vehicule.

Autocarul transporta afgani întorşi recent din Iran şi care au urcat în vehicul la punctul de frontieră de la Islam Qala pentru a ajunge la Kabul, a precizat Mohammad Yousuf Saeedi pentru AFP.

Acest accident survine pe fondul unei campanii masive de expulzări lansată de Teheran împotriva celor patru milioane de afgani fără acte de identitate de pe teritoriul său, care au primit termen până la începutul lunii septembrie să se întoarcă în ţara lor.

Accidentele rutiere sunt frecvente în Afganistan, parţial din cauza stării proaste a drumurilor după decenii de conflict, a şofatului periculos şi a lipsei de reguli.

În decembrie, două accidente de autocare în care au mai fost implicate un camion-cisternă şi un camion pe o autostradă care traversa centrul ţării au provocat cel puţin 52 de morţi.

