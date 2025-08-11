Video Clădiri distruse și oameni prinși sub dărâmături după cutremurul care a zguduit Turcia

Un cutremur de 6,1 grade a zguduit duminică seară vestul Turciei, provocând moartea unei persoane și rănirea altor 29, după prăbușirea mai multor clădiri. Victima în vârstă de 81 de ani a murit după ce a fost salvată de echipele de intervenție de sub dărâmături.

Cel puțin 16 clădiri s-au prăbușit, iar mai multe persoane au fost rănite în urma unui cutremur cu magnitudinea de 6,1 care a lovit duminică seară vestul Turciei. Seismul a fost resimțit puternic în mai multe provincii, inclusiv în marile orașe Istanbul și Izmir, potrivit agențiilor AFP și EFE.

Epicentrul, în provincia Balikesir

Cutremurul s-a produs la ora locală 19:53, în provincia Balikesir, Turcia, având epicentrul în zona orașului Sindirgi, aflat la circa 200 de kilometri de Istanbul.

Potrivit Agenției turce pentru gestionarea dezastrelor (AFAD), seismul s-a produs la o adâncime de 11 kilometri, iar Centrul German de Cercetare Geoștiințifică (GFZ) a măsurat magnitudinea la 6,19, la 10 kilometri adâncime, relatează Agerpres.

Primarul Sindirgi: „Farmacia a fost complet distrusă”

Primarul orașului Sindirgi, Serkan Sak, a declarat presei că distrugerile sunt semnificative: „Zece clădiri s-au prăbușit în districtul nostru. Am reușit să salvăm patru persoane care se aflau într-o clădire prăbușită și încercăm să salvăm alte două. Farmacia aflată la parterul clădirii a fost complet distrusă. Sunt clădiri prăbușite în multe cartiere. Nu am primit informații din mai multe locuri”.

Echipele de salvare caută supraviețuitori

Ministrul de Interne al Turciei, Ali Yerlikaya, a confirmat că echipele de intervenție încearcă să ajungă la persoanele prinse sub dărâmături. Până acum, bilanțul oficial indică patru răniți, niciunul în stare gravă.

Pe rețelele sociale au apărut imagini și înregistrări video care surprind clădirile prăbușite, străzile acoperite de dărâmături și intervenția echipelor de salvare.

Cutremur resimțit pe o rază largă

Seismul a fost perceput și în alte orașe importante, printre care Istanbul, Izmir, Bursa și Kocaeli. În ora care a urmat au avut loc șase replici, toate cu magnitudinea mai mare de 4.

Guvernatorul Istanbulului, Davut Gul, a declarat că în metropola turcă „nu au fost semnalate pagube majore sau victime”.