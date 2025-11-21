search
Vineri, 21 Noiembrie 2025
Adevărul
Video Cutremur de 5,5 grade în Bangladesh: cel puțin 6 persoane au murit

Un cutremur cu magnitudinea de 5,5 a zguduit, vineri, centrul Bangladeshului, provocând moartea a cel puţin şase persoane şi rănirea altor zeci, au anunţat autorităţile. Clădirile din capitala Dhaka s-au zguduit în timpul seismului, iar oamenii au ieşit panicaţi în stradă.

FOTO Captură video X / AZ Intel @AZ_Intel
FOTO Captură video X / AZ Intel @AZ_Intel

Seismul s-a produs la ora 10:38, având epicentrul în zona Ghorashal, din districtul Narsingdi, la aproximativ 25 de kilometri de Dhaka, scrie presa internațională.

Potrivit Institutului Geologic al Statelor Unite (USGS), adâncimea a fost de 10 kilometri.

Postul de televiziune DBC din Dhaka a transmis că cel puţin şase persoane au murit în capitală: trei în urma prăbuşirii acoperişului şi a unui zid, iar alte trei – pietoni – au fost lovite de balustrade desprinse de la clădiri.

Conform USGS, deşi nordul şi sud-estul Bangladeshului sunt zone cu activitate seismică ridicată din cauza interacţiunii dintre plăcile India şi Eurasia, centrul ţării este considerat mult mai puţin activ seismic.

