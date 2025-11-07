La Vancouver, locuitorii se pregătesc pentru „Big One” — cutremurul major care ar putea lovi oricând coasta Pacificului

Pe coasta de vest a Americii de Nord, amenințarea unui cutremur uriaș este cât se poate de reală. În Columbia Britanică, locuitorii din Vancouver trăiesc de ani buni cu ideea că „Big One”, un seism devastator de magnitudine aproape 9, ar putea lovi oricând. Întrebarea este: cât de pregătită este orașul?

Vancouver, situat în sud-vestul Canadei, este cunoscut pentru peisajele sale spectaculoase și pentru calitatea ridicată a vieții. Totuși, sub acest echilibru aparent se ascunde o amenințare tăcută. Orașul și întreaga regiune metropolitană, cu peste 3 milioane de locuitori, se află în zona de subducție Cascadia — una dintre cele mai active zone seismice de pe planetă.

„Aici, placa tectonică Juan de Fuca se scufundă sub placa nord-americană. Aceasta este combinația care produce cutremurele majore”, explică profesorul Carlos Ventura, director al Centrului de Cercetare în Inginerie Seismică al Universității Columbia Britanică.

Un cutremur așteptat de peste 300 de ani

Ultimul mare seism din zona Cascadia a avut loc în anul 1700. Pe baza ciclurilor geologice, specialiștii estimează că un eveniment similar are loc o dată la 300–400 de ani. „Suntem deja în interiorul acestei ferestre de probabilitate”, avertizează Ventura.

Dacă epicentrul ar fi localizat în largul insulei Vancouver — la circa 150 de kilometri de coasta continentală —, efectele asupra metropolei ar putea fi grave: lichifierea solului, alunecări de teren și prăbușirea clădirilor vechi.

„Un cutremur de magnitudine 7 direct sub Vancouver ar putea produce mai multe pagube decât un seism de 9 în larg”, precizează John Cassidy, seismolog și profesor la Universitatea din Victoria.

Riscul nu se limitează la mișcarea solului. Proximitatea Oceanului Pacific înseamnă și pericolul unui tsunami, care ar putea afecta zonele joase, precum delta fluviului Fraser și portul Vancouver. Totuși, sistemele moderne de modelare și avertizare timpurie pot transmite alerte cu câteva minute înainte de sosirea valului.

Între calm și precauție

Pentru mulți locuitori, precum Herman, stabilit în Vancouver de aproape două decenii, riscul este o realitate acceptată: „Știm că trăim într-o zonă predispusă la cutremure. Din când în când, se mai simte câte o mică zguduire.”

Dar ceea ce localnicii numesc „Big One” ar fi incomparabil cu aceste episoade minore. „Cutremurul din San Francisco din 1906 a avut magnitudinea 7,9. În Cascadia, ne putem aștepta la un eveniment de aproape 9”, spune Ventura.

Infrastructuri mai sigure, conștientizare mai mare

Autoritățile și experții lucrează constant pentru a limita impactul unui eventual cutremur major. „Clădirile, școlile și podurile construite înainte de 1953 — anul introducerii normelor moderne de construcție — sunt consolidate treptat”, explică John Cassidy.

De asemenea, Vancouver derulează campanii anuale de pregătire civică, precum exercițiile „ShakeOut BC”, prin care elevii și populația sunt instruiți cum să reacționeze în caz de seism.

Cercetătorii insistă însă că pregătirea nu este uniformă. „Orașul are o populație foarte diversă, inclusiv imigranți care vin din țări fără risc seismic și care nu știu exact ce trebuie să facă. În plus, persoanele fără adăpost sau cele care trăiesc în clădiri vechi rămân cele mai vulnerabile”, atrage atenția Ventura.

„Resursele umane sunt cel mai mare atu în caz de criză”

Unii localnici spun că, dincolo de infrastructură, solidaritatea socială contează cel mai mult. „Relațiile cu vecinii și familia sunt cheia. Într-un oraș modern, comunitatea este resursa noastră cea mai importantă în momente de criză”, spune Herman.

Pentru alții, precum Kate, o locuitoare de 20 de ani a Vancouverului, pregătirea înseamnă calm și pragmatism: „E mai bine să nu te gândești prea mult la asta, dar am truse de urgență și un plan pentru copii, în caz că se întâmplă.”

O amenințare integrată în viața cotidiană

Deși nimeni nu poate prezice când va lovi „Big One”, seismologii știu unde riscurile sunt cele mai mari și ce infrastructuri sunt vulnerabile. Aceste date permit orașului să se pregătească fără panică, dar cu luciditate.

La Vancouver, cutremurul major a devenit parte a realității de zi cu zi — o prezență invizibilă, între vigilență științifică și viață urbană aproape senină.