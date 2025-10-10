search
Vineri, 10 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Un alt doilea cutremur lovește sudul Filipinelor. Bilanțul tragediei după seismul de 7,4 grade a crescut: cel puţin șase morți și mai multe persoane rănite

0
0
Publicat:

Două cutremure violente au lovit sudul Filipinelor la doar câteva ore distanță, provocând moartea a cel puțin șase persoane și panică generalizată. Al doilea seism, de 6,9 grade, a venit după un cutremur puternic, de 7,4, care a declanșat alunecări de teren, prăbușiri și o scurtă alertă de tsunami.

Cel ăuţin şase morţi şi sute de persoane rănite după cutremur. FOTO: captură video
Cel ăuţin şase morţi şi sute de persoane rănite după cutremur. FOTO: captură video

Sudul Filipinelor a fost lovit vineri, 10 octombrie, de două cutremure puternice, la câteva ore unul de celălalt, potrivit The Associated Press. Primul seism, cu magnitudinea de 7,4, a provocat moartea a cel puțin șase persoane, alunecări de teren și evacuări de urgență, în urma unei alerte temporare de tsunami.

Câteva ore mai târziu, un al doilea cutremur, cu magnitudinea preliminară de 6,9, a zguduit aceeași regiune. Autoritățile au emis din nou o avertizare locală de tsunami, ceea ce a sporit teama locuitorilor din zonele de coastă.

Potrivit Teresito Bacolcol, directorul Institutului Filipinez de Seismologie și Vulcanologie, cele două seisme au fost generate de mișcarea aceleiași falii tectonice - Fosa Filipineză.

„Al doilea este un cutremur separat, pe care îl numim cutremur dublu”, a explicat specialistul. „Ambele s-au produs în aceeaşi zonă, dar au magnitudini şi epicentre diferite”, a adăugat el.

Cel de-al doilea cutremur s-a produs la o adâncime de 10 kilometri, în largul coastelor orașului Manay, provincia Davao Oriental, zonă deja grav afectată de primul seism. Teresito Bacolcol a avertizat că structurile avariate în timpul primului cutremur „ar putea ceda complet” în urma replicilor.

Dezastrul provocat de primul seism

Primul cutremur a avut epicentrul la aproximativ 43 de kilometri est de Manay, la o adâncime de 23 de kilometri. Potrivit autorităților locale, cel puțin șase persoane au murit, inclusiv doi pacienți care au suferit atacuri de cord într-un spital în timpul cutremurului și un locuitor lovit de dărâmături în orașul Mati.

„Doi săteni au murit şi alţi câţiva au fost răniţi, dar au fost salvaţi de trupele armatei şi de voluntari civili într-o alunecare de teren provocată de primul cutremur”, a declarat Ednar Dayanghirang, directorul regional al Biroului pentru Apărare Civilă.

Un alt deces a fost raportat în orașul portuar Davao, unde oficialii au precizat că numărul răniților se ridică la câteva sute.

Autoritățile locale au confirmat că mai multe clădiri publice și private au suferit fisuri în pereți, inclusiv aeroportul internațional din Davao, care a rămas totuși operațional. În orașul Governor Generoso, situat la 100 de kilometri sud de Manay, cursurile școlare au fost suspendate, iar elevii au fost evacuați.

Alerte de tsunami și evacuări în masă

După primul seism, Centrul de Avertizare pentru Tsunami din Pacific, cu sediul la Honolulu, a detectat valuri mici pe coastele Filipinelor și Indoneziei, înainte ca pericolul să fie declarat încheiat la două ore de la declanșare.

„Avertismentul de tsunami care a declanşat evacuări în şase provincii de coastă a fost ulterior ridicat, fără a fi detectate valuri majore”, a precizat Bacolcol.

Președintele Ferdinand Marcos Jr. a anunțat că autoritățile evaluează pagubele și pregătesc echipele de intervenție.

„Se pregătesc echipe de salvare şi operaţiuni de ajutorare, care vor fi mobilizate când va fi sigur să se facă acest lucru”, a transmis acesta.

Filipine se confruntă frecvent cu cutremure, taifunuri și furtuni, fiind situată pe așa-numitul „Inel de Foc al Pacificului”, o zonă cu activitate seismică și vulcanică intensă. Țara se afla deja în proces de refacere după cutremurul din 30 septembrie, de 6,9 grade, soldat cu 74 de morți și mii de persoane rămase fără adăpost în provincia Cebu.

Un nou cutremur în regiune

Tot vineri, un cutremur cu magnitudinea preliminară de 6,0 a lovit coastele Papuei Noua Guinee, în Marea Bismarck, la 414 kilometri nord-est de orașul Lae.

Potrivit Serviciului Geologic al Statelor Unite, nu s-au raportat victime sau pagube majore. „Nu au fost raportate daune”, a confirmat Mary Jane Huafilong, ofițer de poliție în Lae.

În lume

Top articole

Partenerii noștri

image
Scandal uriaș la Moscova: fiul lui Peskov era în Maldive în perioada în care susținea că este pe front în Ucraina ca membru Wagner
digi24.ro
image
Captură uriașă în Portul Constanța. Aproape un miliard de euro era depozitat în zeci de cutii
stirileprotv.ro
image
TEST IQ | 1-9=6 este greșit. Pentru a corecta egalitatea, mutați un singur chibrit
gandul.ro
image
România, promovată la cel mai mare târg de turism din Polonia – TT Warsaw 2025
mediafax.ro
image
„Taci din gură!”. Tirada lui Mihai Stoica după ce „Horațiu Moldovan s-a arătat ofuscat de ce am zis!”. Cine apără cu Austria: Ionuț Radu sau Târnovanu?
fanatik.ro
image
Gestul lui Sorin Grindeanu când s-a intonat imnul secuiesc, la Congresul UDMR
libertatea.ro
image
VIDEO „Dacă aveam o mitralieră vă împușcam pe toți” Declarații șocante ale bărbatului care a vrut să-și incendieze mașina într-o benzin
digi24.ro
image
„Profesore, ce mașină ai?”. Răspunsul lui Radu Paraschivescu lăsat „mască” pe Ilie Dumitrescu
gsp.ro
image
A spus ”ADIO” și viața i s-a schimbat radical: ”Am făcut mai mulți bani în 24 de ore decât în toată cariera”
digisport.ro
image
Mii de locuitori din sud-estul Franței și-au întrerupt activitățile pentru a privi mirați la ceea ce a apărut pe cer
stiripesurse.ro
image
China a montat 27.000 de oglinzi în deșert ca să capteze lumina soarelui și să aibă energie pentru un an întreg, în 500.000 de case
antena3.ro
image
Punctele slabe din acordul de pace dintre Israel şi Hamas
observatornews.ro
image
Soțul Mădălinei, tânăra din Giurgiu care a murit după ce a născut, face dezvăluiri tulburătoare: 'De atunci a început calvarul”
cancan.ro
image
FOTO. La 24 de ani e iubita unui milionar de 73 de ani și e criticată pentru comportamentul ei
prosport.ro
image
Indemnizaţia socială pentru pensionari, în 2025. Cine o ia şi ce sumă oferă statul
playtech.ro
image
„Plângea și spunea că l-a supărat pe Dumnezeu”. Detalii noi și tulburătoare în dosarul morții lui Adrian Kreiner: teoria mașinii cu trei șoferi
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Novak Djokovic a transmis un mesaj îngrijorător din China, în limba maternă: "Încerc să rămân viu!"
digisport.ro
image
'Este profund dezamăgit – De ce a dispărut Nicolae Ciucă din spațiul public și unde activează acum (surse)
stiripesurse.ro
image
„Ai plecat prea devreme, surioară dragă!” Diana, o româncă stabilită în Italia, a murit la doar 37 de ani. Un copil de 11 ani a rămas orfan
kanald.ro
image
Cum să îți încălzești locuința fără să crești temperatura de pe termostat. Adaugi până la 3°C în plus fără să pornești centrala
playtech.ro
image
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
wowbiz.ro
image
Cutremur pentru bugetari. Cumulul pensie-salariu va fi interzis din cauza „decreţeilor”
romaniatv.net
image
Veniturile românilor care nu sunt supuse executării silite, indiferent de suma datorată. ANAF-ul nu are nicio putere
mediaflux.ro
image
„Profesore, ce mașină ai?”. Răspunsul lui Radu Paraschivescu lăsat „mască” pe Ilie Dumitrescu
gsp.ro
image
Val de ură după nunta lui Dorian Popa din Maldive. Artistul, făcut praf după ce a publicat acest video cu mireasa
actualitate.net
image
Momentul fenomenal în care Ianis Hagi salvează echipa Națională a României
actualitate.net
image
Românii care au vizitat una dintre cele mai izolate și ieftine țări din lume. Ce i-a impresionat cel mai mult: „Un gest simplu, dar cu o semnificație profundă”
click.ro
image
„Am rămas în chiloți!” Momentul terifiant trăit de un român celebru pe cel mai înspăimântător aeroport din Europa
click.ro
image
Cauza morții bateristului Marius Keseri de la Direcția 5. Prietenii rup tăcerea. „Boala cumplită îl schimbase, nu-l mai recunoșteai. Venea la biserică să se roage”. Ultimele fotografii
click.ro
Prințul William în lacrimi captură de ecran (4) png
Imagini cu impact emoţional! Prinţul William, răvăşit şi în lacrimi, aşa cum nu l-am mai văzut
okmagazine.ro
Selena Gomez foto Profimedia, Instagram jpg
I-a donat propriul rinichi, dar n-a fost invitată la nunta Selenei Gomez. Cum explică donatoarea trădarea
clickpentrufemei.ro
Bellini selfportrait jpg
Gentile Bellini, povestea primului artist european care a realizat portretul unui sultan otoman
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Șefa ANM răspunde acuzațiilor cu privire la Codul roșu anunțat în Capitală. Elena Mateescu: „Ne raportăm la criterii clare”
image
Românii care au vizitat una dintre cele mai izolate și ieftine țări din lume. Ce i-a impresionat cel mai mult: „Un gest simplu, dar cu o semnificație profundă”

OK! Magazine

image
Cu ce se delectează în mod frecvent Prințesa Charlene, Prințesa Kate sau Regina Letizia. Mâncărurile preferate ale nobililor

Click! Pentru femei

image
I-a donat propriul rinichi, dar n-a fost invitată la nunta Selenei Gomez. Cum explică donatoarea trădarea

Click! Sănătate

image
Ce vezi prima dată în imagine îți arată dorințele cele mai profunde