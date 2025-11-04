Video Nou bilanț în Afganistan după cutremur: 27 de morți și aproape 1.000 de răniți

Cutremurul cu magnitudinea 6,3 care a lovit nordul Afganistanului luni a provocat moartea a 27 de persoane, potrivit unui nou bilanţ anunţat marţi de Ministerul Sănătăţii din această ţară, care a informat că operaţiunile de salvare s-au încheiat, notează AFP.

Cele mai multe decese au fost înregistrate în provinciile Balkh şi Samangan, epicentrul seismului fiind localizat în districtul Kholm al acesteia din urmă, a precizat Sharafat Zaman, purtător de cuvânt al Ministerului Sănătăţii, scrie Agerpres.

Potrivit acestei surse, 27 de persoane şi-au pierdut viaţa şi 956 au fost rănite.

Autoritatea naţională pentru gestionarea dezastrelor (ANDMA) precizase anterior că puţini răniţi sunt în stare gravă.

Autorităţile, "datorită intervenţiei rapide şi eforturilor considerabile ale tuturor instituţiilor competente, au încheiat operaţiunile de salvare în zonele afectate", a declarat Zaman într-un comunicat.

La Kholm, un corespondent AFP a surprins locuitori care îndepărtau dărâmăturile, în pofida ploii, din casele lor distruse de seism.

Compania naţională de electricitate a anunţat marţi că îşi continuă eforturile de reparare a liniilor avariate, care au provocat pene de curent.

Cutremurul survine după cel care a lovit la sfârşitul lunii august provinciile estice de la graniţa cu Pakistanul, în urma căruia peste 2.200 de persoane au murit şi circa 4.000 au fost rănite, potrivit autorităţilor talibane.

Acest seism, cel mai grav din istoria recentă a ţării, a avut o magnitudine mai mică (6), însă a lovit zone muntoase greu accesibile, unde locuinţele modeste din lemn şi din piatră s-au prăbuşit una peste alta în timpul nopţii.

Afganistanul este frecvent afectat de cutremure, în special în lanţul muntos Hindu Kush, aflat în apropiere de joncţiunea plăcilor tectonice eurasiatică şi indiană.

Din 1900, nord-estul acestei ţări a înregistrat 12 cutremure cu magnitudinea peste 7, potrivit seismologului Brian Baptie de la British Geological Survey.