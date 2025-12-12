Primarul din Livezile, arestat preventiv după acuzații de agresiune sexuală. Angajata care apare în imagini a depus plângere la poliție

Primarul comunei Livezile, Traian Simionca, a fost arestat preventiv după ce ar fi agresat sexual o angajată a primăriei. Tribunalul Bistrița-Năsăud a admis contestația procurorilor și a decis arestarea edilului până pe 24 decembrie. Decizia este definitivă.

Tribunalul Bistrița-Năsăud a anulat hotărârea inițială a Judecătoriei Bistrița, care dispusese arestul la domiciliu, și a decis arestarea preventivă a primarului.

„În baza art. 425 ind. 1 alin. 7 pct. 2 lit. a Cod procedură penală raportat la art. 204 alin. 5 şi 7 Cod procedură penală, admite contestaţia formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Bistriţa (…) desfiinţează hotărârea atacată în ceea ce priveşte dispoziţia de respingere a propunerii de luare a măsurii arestării preventive (…) şi soluţionând cauza: – în baza art. 226 Cod procedură penală (…) admite propunerea (…) şi pe cale de consecinţă, dispune arestarea preventivă a inculpatului S. T., cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de agresiune sexuală (…) violarea vieții private (…) şi influenţarea declaraţiilor (…) pe o durată de 13 zile, începând cu data de 12.12.2025 și până la data de 24.12.2025, inclusiv. Dispune emiterea mandatului de arestare preventivă pentru inculpatul Simionca Traian”, se arată în soluția pronunțată astăzi de Tribunalul Bistrița-Năsăud, potrivit Bistrițeanul.

Decizia este definitivă, iar primarul va rămâne în arest cel puțin până la 24 decembrie, când instanța va analiza dacă măsura se menține.

Anchetă declanșată după apariția unor imagini intime

Cercetările au început luna trecută, după ce în mediul online au circulat imagini în ipostaze intime cu primarul și o angajată a primăriei. În primă fază, polițiștii au deschis un dosar penal in rem pentru violarea vieții private și ultraj contra bunelor moravuri.

Situația s-a schimbat în momentul în care femeia care apare în imagini a depus o plângere la poliție. Pe baza acesteia, procurorii au formulat acuzații directe împotriva primarului, extinzând și încadrarea juridică.

Acuzații extrem de grave

Potrivit anchetatorilor, faptele ar fi avut loc chiar în sediul Primăriei Livezile. Primarul este în prezent cercetat pentru agresiune sexuală, violarea vieții private și influențarea declarațiilor.

Tribunalul Bistrița-Năsăud a considerat că gravitatea faptelor impune privarea de libertate, admisând integral argumentele procurorilor.

Primarul Traian Simionca va rămâne în arest preventiv până la 24 decembrie, perioadă în care ancheta continuă.