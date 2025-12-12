search
Milioane de europeni trăiesc în case reci. Unde este cea mai gravă sărăcie energetică și cât de afectată este România

0
0
Publicat:

Peste 41 de milioane de persoane din UE nu își permit să-și încălzească în mod adecvat locuințele, ceea ce reprezintă 9,2% din populație. Aproximativ două treimi dintre cei aflați în „sărăcie energetică” trăiesc în cele patru mari economii ale Uniunii Europene, arată noi date ale Eurostat.

România se numără printre țările unde peste 10% din populație este afectată FOTO Arhivă
România se numără printre țările unde peste 10% din populație este afectată FOTO Arhivă

A locui într-o casă rece poate fi nu doar o experiență emoțional dificilă, ci și un risc serios pentru sănătatea fizică. Studiile arată că mediile reci pot crește riscul de accident vascular cerebral și de infecții respiratorii, precum și riscul de accidente asociate cu scăderea dexterității, scrie Euronews.

Ratele sărăciei energetice variază semnificativ de la o țară la alta. Procentele pot să nu pară alarmante la prima vedere, însă gravitatea problemei devine evidentă atunci când sunt traduse în numărul de persoane afectate.

Folosind datele privind populația la 1 ianuarie 2024, Euronews Business a calculat numărul de persoane afectate de această formă de sărăcie. În UE, ponderea persoanelor care nu își pot încălzi locuința variază de la 2,7% în Finlanda la 19% în Bulgaria și Grecia.

Atunci când sunt incluse țările candidate la UE și statele EFTA, intervalul se extinde de la 0,7% în Elveția la 33,8% în Albania. Macedonia de Nord este, de asemenea, un caz atipic, cu 30,7%. Această pondere depășește 10% și în Lituania, Spania, Portugalia, Turcia, Cipru, Muntenegru, Franța și România.

Proporția persoanelor care nu reușesc să-și mențină locuințele suficient de calde este sub media UE în Italia și Germania. Regatul Unit nu este pe deplin comparabil, deoarece cele mai recente date sunt din 2018, când rata era de 5%.

Țările care conduc clasamentul

Dintre cele 36 de țări analizate, Turcia înregistrează cel mai mare număr de persoane afectate de sărăcia energetică. Deși rata s-a îmbunătățit în ultimii ani, 12,9 milioane de oameni nu au reușit să-și încălzească locuințele în 2024.

În Spania, între timp, 8,5 milioane de persoane nu au putut să-și încălzească locuințele, în timp ce în Franța numărul a ajuns la 8,1 milioane. Cifra este de 5,3 milioane în Germania și de 5,1 milioane în Italia.

Conform datelor Eurostat, România se numără printre țările unde peste 10% din populație se confruntă cu dificultăți în a-și încălzi locuințele. Mai exact, procentajul persoanelor care nu își pot încălzi locuințele suficient este de 10,8%, la nivelul anului 2024, peste media UE de 9,2%.

FOTO Eurostat
FOTO Eurostat

De asemenea, Eurostat precizează că, la nivelul anului 2024, în România existau 2.059.298 de persoane care nu își permiteau să își încălzească locuința în mod adecvat. România se situează în acest clasament pe locul 7, după Turcia, Spania, Franța, Germania, Italia și Regatul Unit.

FOTO Eurostat
FOTO Eurostat

Ce alimentează sărăcia energetică

Aceasta este determinată în principal de trei cauze fundamentale: o pondere ridicată a cheltuielilor gospodăriilor alocate energiei, veniturile scăzute și performanța energetică slabă a clădirilor și aparatelor electrocasnice.

„Criza COVID-19, urmată de creșterea accentuată a prețurilor la energie și de invazia Rusiei în Ucraina din februarie 2022, a agravat o situație deja dificilă pentru mulți cetățeni ai UE”, a transmis Comisia Europeană.

Ponderea persoanelor care nu reușesc să-și încălzească locuințele a scăzut treptat din 2011 și a atins cel mai redus nivel în 2019 și 2021, înainte de a crește din nou. Anul trecut a fost înregistrat un nou declin.

Potrivit Comisiei, această evoluție pozitivă este rezultatul unei combinații de factori. Oficialii indică reducerea prețurilor de retail la gaz și electricitate, implementarea măsurilor de eficiență energetică în statele UE, precum și o mai bună înțelegere a fenomenului sărăciei energetice și a populațiilor afectate.

Societate

Ghid de cumpărături

