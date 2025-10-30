search
De ce clădirile din Turcia se prăbușesc atât de ușor. Dezbatere aprinsă pe Internet după ce cutremurul cu magnitudinea de 6,1 a zguduit țara

Publicat:

Un cutremur puternic a zguduit zilele acestea Turcia, provocând moartea și rănirea mai multor persoane după prăbușirea unor clădiri. Nu este primul astfel de dezastru, iar mulți se întreabă: „De ce clădirile din Turcia se prăbușesc atât de ușor?”

FOTO: X @Worldsource24
FOTO: X @Worldsource24

Potrivit Le Monde, un cutremur puternic a zguduit vestul Turciei luni, 27 octombrie, provocând prăbușirea a cel puțin trei clădiri, au declarat oficialii. 

Seismul, cu magnitudinea de 6,1, a avut epicentrul în orașul Sindirgi din provincia Balikesir, conform Agenției pentru Managementul Dezastrelor și Situațiilor de Urgență, AFAD.

Cutremurul a avut loc la ora locală 22:48, la o adâncime de 5,99 kilometri. A fost resimțit în Istanbul și în provinciile apropiate Bursa, Manisa și Izmir, a relatat Haberturk.

Inițial, ministrul de Interne, Ali Yerlikaya, a declarat că cel puțin trei clădiri și un magazin s-au prăbușit în Sindirgi.

„Până acum, nu am identificat pierderi de vieți omenești, dar continuăm evaluarea situației,” a declarat Dogukan Koyuncu, administratorul districtului Sindirgi, pentru agenția de stat Anadolu.

În 2023, un cutremur de magnitudine 7,8 a ucis peste 53.000 de persoane în Turcia și a distrus sau avariat sute de mii de clădiri în 11 provincii din sud și sud-est. Alte 6.000 de persoane au murit în părțile de nord ale Siriei vecine.

Un utilizator de Reddit a pornit o dezbatere de la întrebarea: „De ce clădirile din Turcia se prăbușesc atât de ușor?”.

„Două cuvinte: Mafia construcțiilor”

Mulți utilizatori dau vina pe corupția din Turcia, dar și pe reglementările slabe privind construcțiile.

„Din cauza lipsei aplicării reglementărilor în construcții și a corupției. De fapt, corupția este motivul și pentru prima problemă, deci corupția”, consideră un utilizator.

„Probabil reglementările privind construcțiile din timpul lui Erdogan.”

„Situația ar fi la fel de rea și aici, dar din păcate pentru ei, Skopje a trecut printr-un astfel de eveniment în anii ’60, iar de atunci reglementările pentru clădiri au devenit mult mai stricte.”

„Majoritatea clădirilor construite înainte de 2008 în Turcia au fost ridicate practic fără respectarea vreunui cod de construcție sau fără inginerie corespunzătoare.”

„Corupție. Guvernul ridică reglementările și reduce fondurile pentru instituțiile de inspectare, astfel încât «shark-ii» (n.r. rechinii) privați să poată reduce costurile și să-și mărească profiturile. Profiturile sunt împărțite cu oficialii guvernamentali corupți prin «donatii de campanie» / «muncă caritabilă» pentru ONG-uri și alte chestii de genul acesta. Nu este o defecțiune a sistemului, este conceput așa.”

„Două cuvinte: Mafia construcțiilor. De aceea au fost atât de multe decese după cutremurul din 2023 în zona Adana.”

„Ar putea fi o clădire veche care nu a fost modernizată corespunzător sau, ironic, o clădire nouă din era Erdogan, care a fost și ea construită cu încălcarea regulilor.”

Europa

