search
Vineri, 12 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Alegeri Primăria București 2025Război în UcrainaIstoria zilei

Video Proteste de amploare în Italia: muncitorii și pensionarii resping planurile bugetare ale guvernului

0
0
Publicat:

Zeci de mii de persoane au ieșit vineri pe străzile din Italia pentru a protesta împotriva planurilor bugetare pentru 2026 ale guvernului condus de Giorgia Meloni, provocând perturbări în transporturi și alte servicii publice. 

Proteste de amploare în Italia FOTO: X/ @AZERTAC
Proteste de amploare în Italia FOTO: X/ @AZERTAC

Sindicatul CGIL a estimat că 61% din toți lucrătorii din sectoarele public și privat s-au alăturat grevei, iar peste 500.000 de persoane au participat la marșurile organizate în principalele orașe. CGIL are 5 milioane de membri, dintre care aproximativ jumătate sunt pensionari, potrivit Reuters și DPA. 

Sindicatele cer schimbări în buget

„Majoritatea lucrătorilor care mențin funcțională această țară nu sunt de acord cu bugetul acestui guvern și nu îl vor accepta”, a declarat Maurizio Landini, liderul CGIL, care a participat la un marș în Florența. „Astăzi se vede mai clar ca niciodată că avem nevoie de o schimbare”, a adăugat el.

CGIL și alte organizații sindicale au criticat planurile guvernamentale, care prevăd creșteri de cheltuieli, și cer investiții suplimentare în educație și sănătate, precum și măsuri pentru sprijinirea salariilor și pensiilor.

Guvernul susține că bugetul este benefic pentru economie

Guvernul condus de Giorgia Meloni susține că bugetul, al cărui proiect a fost bine primit de piețele financiare și agențiile de rating, va consolida finanțele publice ale Italiei. Totuși, unele sondaje recente arată un declin în popularitatea guvernului și o ușoară ascensiune a opoziției de centru-stânga.

Următoarele alegeri parlamentare din Italia sunt programate pentru 2027.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Călin Georgescu, prima reacție în scandalul care a zguduit justiția din România
digi24.ro
image
Lepra a reapărut în România după mai bine de 40 de ani. Noi detalii despre cele două cazuri confirmate în Cluj-Napoca
stirileprotv.ro
image
Horoscop 13 decembrie 2025. Leii merg la o petrecere mult așteptată
gandul.ro
image
DSP: Al doilea caz de lepră confirmat în Cluj-Napoca
mediafax.ro
image
Bărbatul în compania căruia a fost surprinsă Simona Halep! Imaginea cu cei doi a făcut furori pe internet
fanatik.ro
image
Ce riscă judecătorul Laurențiu Beșu după ce a devoalat cum sunt scoși magistrații incomozi din dosarele de corupție
libertatea.ro
image
Laura Codruța Kovesi s-a alăturat sutelor de magistrați români care s-au solidarizat cu judecătorii Beșu și Moroșanu
digi24.ro
image
Elisabeta Lipă contraatacă, după raportul Curții de Conturi: „Deranjează că am premiat bucătari, ospătari... Îmi vine să plâng!”
gsp.ro
image
Cristi Chivu, în centrul atenției la Milano! Cu cine s-a afișat la petrecerea de Crăciun de la Inter
digisport.ro
image
Documentarul Recorder, armă într-un război nevăzut? Surse: Coldea, Kovesi și jocurile pentru Palatul Victoria
stiripesurse.ro
image
Un criminal obez care va fi executat săptămâna viitoare a făcut o comandă uriașă pentru ultima masă
antena3.ro
image
Jumătate dintre companiile din România au mărit beneficiile de sărbători pentru angajați în 2025
observatornews.ro
image
A deschis succesiunea pentru averea Rodicăi Stănoiu?! L-am fotografiat pe 'puișorul' ministresei la notariat!
cancan.ro
image
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatore TV e din nou însărcinată!
prosport.ro
image
De unde vine expresia „când o zbura porcul”: mulţi o folosesc fără să ştie legătură cu mitologia greacă
playtech.ro
image
La doi ani de când s-a retras din activitate, Gabi Tamaș vrea să încerce o nouă meserie, dar se teme de studii: ”Durează cam mult”
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
OFICIAL A doua victorie! UEFA a făcut marele anunț, după FCSB - Feyenoord 4-3
digisport.ro
image
Se introduce limitarea plăților cash: Noile norme vor intra în vigoare în România de la 1 ianuarie 2027
stiripesurse.ro
image
BREAKING NEWS | Comisia Europeană nu va suspenda fondurile UE pentru România. Măsurile fiscale luate de cabinetul Bolojan au fost recunoscute de comisie
kanald.ro
image
Orașul unde toți locuitorii trăiesc sub același acoperiș și...
playtech.ro
image
Soțul Teodorei Marcu nu mai e om, la jumătate de an de când tânăra a fost ucisă! Ce se întâmplă cu el. Dezvăluiri cutremurătoare: „Din ce în ce mai greu…”
wowbiz.ro
image
Meteorologii anunță iarna secolului în țara noastră: Unde vor fi- 20 grade Celsius!
romaniatv.net
image
Taxă nouă de la UE, care afectează și România. Urmează scumpiri
mediaflux.ro
image
Elisabeta Lipă contraatacă, după raportul Curții de Conturi: „Deranjează că am premiat bucătari, ospătari... Îmi vine să plâng!”
gsp.ro
image
Cine sunt, de fapt, Dragoș și Gheorghe Vîlcu, despre care se spune că finanțează din umbră Recorder și Hotnews
actualitate.net
image
Circ total la Bruxelles. Ghiță ciobanul a ajuns în Parlamentul European și protestează împotriva Ursulei: „I-am adus slană” VIDEO
actualitate.net
image
Serialul spectaculos de pe Netflix care domină topul în luna decembrie. Are actrițe de top, o poveste inedită și te ține lipit de televizor
click.ro
image
Horoscop săptămâna 13-19 decembrie. Patru zodii sunt protejate de Dumnezeu, iar un nativ își schimbă destinul cu 180 de grade
click.ro
image
De ce Mariana Moculescu refuză să aprindă o lumânare la mormântul lui Horia Moculescu, fostul ei soț: „Nu simt că…”
click.ro
Adriana Abascal și Emanuele Filiberto de Savoia s au despărțit Instagrram jpg
Adio, nuntă regală! Prințul s-a despărțit de iubita pe care tocmai i-o prezentase Prințului Albert de Monaco
okmagazine.ro
craciunite 1 jpg
Trucuri pentru îngrijirea crăciunițelor. Cum pot să rămână superbe toată iarna?
clickpentrufemei.ro
Vedere aeriană a Stalingradului după un atac al Luftwaffe din 2 octombrie 1942 (© Bundesarchiv Bild 183-J17815)
De ce nu a funcţionat podul aerian de la Stalingrad?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
A plecat din Kenya în căutarea unui trai mai bun în România, însă salariul l-a dezamăgit. Iată în ce țară vrea acum să se mute acum
image
Serialul spectaculos de pe Netflix care domină topul în luna decembrie. Are actrițe de top, o poveste inedită și te ține lipit de televizor

OK! Magazine

image
Botez regal la Londra, cu o nașă top, prințesă celebră. Reniunea a dat fiori la Palat, căci și-au făcut apariția repudiații Andrew și Sarah Ferguson

Click! Pentru femei

image
Titlul regal i s-a urcat la cap! Meghan Markle a făcut o schimbare la 180 de grade în ultimii ani!

Click! Sănătate

image
Prima-Doamnă adorată care a murit de cancer de col uterin la 33 de ani