Zeci de mii de persoane au ieșit vineri pe străzile din Italia pentru a protesta împotriva planurilor bugetare pentru 2026 ale guvernului condus de Giorgia Meloni, provocând perturbări în transporturi și alte servicii publice.

Sindicatul CGIL a estimat că 61% din toți lucrătorii din sectoarele public și privat s-au alăturat grevei, iar peste 500.000 de persoane au participat la marșurile organizate în principalele orașe. CGIL are 5 milioane de membri, dintre care aproximativ jumătate sunt pensionari, potrivit Reuters și DPA.

Sindicatele cer schimbări în buget

„Majoritatea lucrătorilor care mențin funcțională această țară nu sunt de acord cu bugetul acestui guvern și nu îl vor accepta”, a declarat Maurizio Landini, liderul CGIL, care a participat la un marș în Florența. „Astăzi se vede mai clar ca niciodată că avem nevoie de o schimbare”, a adăugat el.

CGIL și alte organizații sindicale au criticat planurile guvernamentale, care prevăd creșteri de cheltuieli, și cer investiții suplimentare în educație și sănătate, precum și măsuri pentru sprijinirea salariilor și pensiilor.

Guvernul susține că bugetul este benefic pentru economie

Guvernul condus de Giorgia Meloni susține că bugetul, al cărui proiect a fost bine primit de piețele financiare și agențiile de rating, va consolida finanțele publice ale Italiei. Totuși, unele sondaje recente arată un declin în popularitatea guvernului și o ușoară ascensiune a opoziției de centru-stânga.

Următoarele alegeri parlamentare din Italia sunt programate pentru 2027.