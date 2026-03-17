search
Marți, 17 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Cum reușește Iranul să riposteze în continuare? Strategia „apărării în mozaic” învățată din căderea lui Saddam Hussein

0
0
Publicat:

Fum dens se ridică deasupra orizontului Iranului, în timp ce mirosul înțepător de petrol ars plutește peste orașe. În Strâmtoarea Ormuz, petrolierele sunt în flăcări, iar dronele lovesc ținte succesive. Violența se extinde ca o infecție.

Bormbardamente americano-israeliene asupra Teheranului/FOTO:Profimedia
Operațiunea „Epic Fury” a intrat în a treia săptămână, iar efectele sale se resimt la nivel global. Potrivit Comandamentului Central al SUA, până la 12 martie, forțele combinate americane și israeliene au lovit aproximativ 6.000 de ținte în Iran – o medie de circa 460 de atacuri pe zi.

Conducerea Iranului a fost decapitată, centrele de comandă sunt în dezordine, iar programul nuclear este grav afectat.

Și totuși, Iranul continuă să lupte. Cum este posibil? Pentru că a petrecut două decenii pregătindu-se pentru un astfel de scenariu, scrie Daily Mail.

Strategia sa poartă numele de „Apărare Mozaicată Descentralizată” (Decentralised Mosaic Defence – DMD) și se bazează pe un principiu dur: „corpul” continuă să lupte chiar dacă „capul” este eliminat – exact ceea ce s-a întâmplat atunci când liderul suprem, ayatollahul Ali Khamenei, a fost ucis în prima zi a conflictului.

În cadrul acestui model, autoritatea este dispersată deliberat între zeci de noduri semi-independente, fiecare cu propriile structuri de informații, armament și comandă. Unitățile acționează pe baza unor ordine prestabilite, fără a aștepta instrucțiuni de la centru.

După cum declara ministrul de externe Abbas Araghchi la 1 martie: „Bombardamentele din capitală nu ne afectează capacitatea de a purta războiul… Apărarea mozaicată descentralizată ne permite să decidem când și cum se va încheia conflictul.”

Planul a fost dezvăluit public încă din 2005 de generalul Mohammad Jafari, fost comandant al Gardienilor Revoluției, și a fost construit pe baza lecțiilor extrase din erorile Occidentului – în special ale Statelor Unite – în Irak, Afganistan și chiar din conflictele balcanice din anii ’90.

Aceste experiențe, alături de războiul Iran-Irak din anii ’80, au consolidat o cultură a rezistenței profund înrădăcinată în statul iranian.

„Am avut două decenii pentru a studia eșecurile armatei americane la granițele noastre estice și vestice“

După cum sublinia Araghchi: „Am avut două decenii pentru a studia eșecurile armatei americane la granițele noastre estice și vestice. Am integrat aceste lecții.”

Lecția din Irak, 2003, a fost clară: armata lui Saddam Hussein era puternic centralizată. Odată eliminată conducerea, întregul sistem s-a prăbușit în câteva săptămâni.

Iranul a învățat și din alte episoade. În 1981, aviația israeliană a distrus reactorul nuclear de la Osirak. Concluzia: nu trebuie să existe un singur punct vulnerabil.

Astfel, Iranul și-a dispersat infrastructura nucleară pe întreg teritoriul, ascunzând instalații-cheie în subteran. Principiul este simplu: nu oferi adversarului o țintă unică a cărei distrugere să încheie conflictul.

După moartea lui Khamenei, această strategie a început să dea rezultate.

Comandanții locali au autoritate tactică deplină

Gardienii Revoluției au fost reorganizați în comandamente provinciale, în toate cele 31 de provincii ale Iranului. Fiecare funcționează ca o mini-armată autonomă, cu propriile unități de informații și forțe terestre. Comandanții locali au autoritate tactică deplină: pot lansa rachete, coordona roiuri de drone sau ataca nave fără aprobări centrale.

Trump își pierde interesul pentru negocierile privind războiul din Ucraina, concentrându-se pe Iran

De la începutul războiului, Iranul ar fi lansat aproximativ 700 de rachete și 3.600 de drone, din unități dispersate în întreaga țară.

Volumul atacurilor – realizate cu echipamente relativ ieftine – face parte din strategie. Țintele includ state din Golf, Emiratele Arabe Unite, rute maritime și chiar aeroportul din Dubai.

Scopul este extinderea câmpului de luptă și forțarea adversarului să consume resurse mult mai costisitoare. În paralel, Iranul recurge la actori proxy – Hezbollah în Liban, Hamas în Gaza, rebelii Houthi în Yemen – pentru a lovi indirect și a uza inamicul.

Într-o anumită măsură, strategia funcționează

Israelul începe să rămână fără interceptoare pentru rachete balistice – exact tipul de epuizare pe care doctrina iraniană îl urmărește.

Un alt pilon este asimetria costurilor. O dronă Shahed-136 costă între 20.000 și 50.000 de dolari. Interceptarea ei poate necesita sisteme mult mai scumpe – de la aproximativ 50.000 de dolari pentru o rachetă Iron Dome, până la 3–4 milioane de dolari pentru interceptoare Patriot.

Închiderea Strâmtorii Ormuz urmează aceeași logică: costuri militare reduse pentru Iran, dar impact economic global major.

Prețul petrolului se apropie de 100 de dolari pe baril, iar prețul benzinei în SUA a crescut cu 23% de la începutul conflictului. Obiectivul nu este neapărat victoria militară clasică, ci transformarea războiului într-o povară politică și economică insuportabilă pentru adversari.

Descentralizarea implică riscuri

Totuși, sistemul nu este perfect. Iranul suferă pierderi semnificative. Israelul rămâne un adversar sofisticat, iar puterea militară a SUA este fără egal.

În plus, descentralizarea implică riscuri: unități autonome pot acționa imprevizibil, crescând riscul de erori sau escaladări neintenționate.

Unitățile de elită pot rezista sub presiune, dar cele mai puțin experimentate riscă să se dezintegreze în haos.

Semne ale acestui fenomen sunt deja vizibile: există disfuncționalități interne în structurile de securitate iraniene, unele infiltrate de serviciile israeliene.

De asemenea, doctrina presupune capacitatea de a susține un conflict îndelungat. Însă, pe măsură ce instalațiile de producție sunt bombardate, reaprovizionarea devine incertă.

Dacă Israelul începe să rămână fără resurse, nici Iranul nu este departe de aceeași situație.

Întrebarea esențială rămâne: au Statele Unite și aliații lor suficiente resurse, reziliență și voință politică pentru a continua?

Mozaicul este fisurat. Dar nu s-a destrămat încă, conchide Daily Mail.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Primul oraș din România cu radare e-Sigur. Amenzile pentru viteză vor fi expediate prin poștă în câteva zile. Ce spun șoferii
digi24.ro
image
Oscar 2026. Cele mai prost îmbrăcate vedete ale serii. Apariții care au stârnit critici pe covorul roșu | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Acest vlogger danez a comandat un singur mititel în Piața Obor. Câți bani i s-au cerut
gandul.ro
image
Surse: Trump a fost avertizat cu privire la posibile represalii iraniene împotriva aliaților din Golf
mediafax.ro
image
Cel mai mare scandal între Steaua și Dinamo. Blatul despre care puțini români știu
fanatik.ro
image
Cum riscă Autoritatea pentru Reformă Feroviară să piardă o dispută la Curtea de Arbitraj. Bâlbâielile unui director care au viciat un contract de aproape două miliarde de lei
libertatea.ro
image
Cum a răspuns Călin Georgescu la întrebarea din ce bani trăiește. Misterul surselor de finanțare ale fostului candidat la președinție
digi24.ro
image
Unde au fost fotografiați George Simion și Karol Nawrocki, președintele Poloniei. Imagini cu cei doi lideri suveraniști
gsp.ro
image
FOTO Prima reacție a lui Cosmin Olăroiu, după ce a deschis portbagajul mașinii sale și i-a lăsat fără cuvinte pe arabi
digisport.ro
image
Un amiral de rang înalt dezvăluie că forțele SUA nu lovesc doar navele de război iraniene
stiripesurse.ro
image
Trump a fost informat de serviciile secrete americane că Mojtaba Khamenei ar fi gay. Surse NYP: „A râs în hohote”
antena3.ro
image
Reacţia fostului comandant NATO, după ce Iranul a ameninţat România
observatornews.ro
image
Cum a aflat Rareș Cojoc că Andreea Popescu îl înșela cu Dan Alexa. Suspiciunile s-au confirmat în cel mai dur mod
cancan.ro
image
Ajutoarele la pensie și ajutoarele de handicap, mai mari decât a anunțat guvernul. Vot surpriză în Parlament
newsweek.ro
image
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă fizică spectaculoasă
prosport.ro
image
Ce joburi vor dispărea și ce meserii vor aduce bani mulți în viitor. Domeniile care vor avea cea mai mare cerere
playtech.ro
image
Cosmin Olăroiu, gest minunat la Dubai, în plină stradă! Presa din Emirate, impresionată: „Are un loc special în inimile noastre”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Neymar a primit lovitura de la Carlo Ancelotti
digisport.ro
image
S-a bătut palma pentru un mega-proiect de infrastructură: Drum Expres strategic în sudul României, care face legătura cu restul Europei
stiripesurse.ro
image
Durere fără margini în Constanța. O fetiță de 5 ani și-a pierdut viața după ce casa în care se afla a fost cuprinsă de foc. Mama și fratele ei sunt în stare gravă
kanald.ro
image
Vești bune pentru pensionari! Primesc tichete sociale în valoare de 200 de lei. Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească
wowbiz.ro
image
BANI în plus pentru seniorii cu pensii sub 2.000 de lei/lună. Ajutorul se ridică de la Primărie
romaniatv.net
image
Mai mulți bani pentru 2,8 milioane de pensionari şi 300.000 de copii. Ministrul Muncii anunță ajutoarele cuprinse în buget
mediaflux.ro
image
Unde au fost fotografiați George Simion și Karol Nawrocki, președintele Poloniei. Imagini cu cei doi lideri suveraniști
gsp.ro
image
Prima soție a lui Călin Georgescu rupe tăcerea, după 20 de ani de la divorț. Daniela a avut o căsnicie de calvar. Candidatul la prezidențiale își bătea soția: „Devine periculos să spun ceva”
actualitate.net
image
Tânără însărcinată de 18 ani, ucisă cu sânge rece de iubitul de 29 de ani. Mai avea acasă o fetiță de patru ani
actualitate.net
image
Destinația de vis care i-a cucerit pe doi vloggeri români: „Ne-am dorit mult să vedem țara a cerului etern albastru și a războinicilor lui Ginghis Han”
click.ro
image
Horoscop marți, 17 ianuarie. Săgetătorii reacționează instinctiv în discuții, iar Scorpionii găsesc oferte bune la început de primăvară
click.ro
image
Fiica Andei Călugăreanu, de nerecunoscut! Vedetele i-au sărit în ajutor. Saveta Bogdan: „I-am dat mâncare.” Îi mulțumește lui Gigi Becali: „I-aș pupa și mâinile!”
click.ro
Sarah Ferguson, fosta Ducesă de York profimedia 0997028244 jpg
Regina scandalurilor, în colaps: Sarah Ferguson se teme că va fi arestată și amenință că se va sinucide
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Petre Dulfu (© Muzeul Național de Istorie a României)
Cine a fost Petre Dulfu, autorul „Isprăvilor lui Păcală”?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Previziunile lui Gheorghe Mărmureanu, „tăticul cutremurelor”. Cât de tare se va zgâlțâi România în 2026: „Conform calculelor mele...”
image
Destinația de vis care i-a cucerit pe doi vloggeri români: „Ne-am dorit mult să vedem țara a cerului etern albastru și a războinicilor lui Ginghis Han”

OK! Magazine

image
Exclusă de William! Motivul trist pentru care Prințesa Kate n-a fost celebrată public de Ziua Mamei

Click! Pentru femei

image
VIDEO La soare te poți uita, dar la Kate Hudson ba! Actrița a avut diamante și pe unghii la Oscaruri!

Click! Sănătate

image
Metoda FBI prin care afli în 5 secunde când cineva te minte