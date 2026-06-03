Video Criză totală în Orientul Mijlociu: SUA lovește Iranul, iar Teheranul răspunde cu atacuri asupra bazelor americane. Negocierile de pace, în colaps

Statele Unite și Iranul au făcut un nou schimb de lovituri militare în regiunea Golfului Persic, într-o escaladare care amenință să compromită eforturile diplomatice pentru un nou acord de încetare a focului între Washington și Teheran.

Potrivit informațiilor transmise de Comandamentul Central al armatei americane (Centcom), forțele SUA au lansat o rachetă de tip Hellfire care a scos din funcțiune un petrolier sub pavilion Botswana, M/T Lexie, în timp ce acesta încerca să traverseze strâmtoarea Ormuz. Nava se îndrepta spre insula iraniană Kharg, după ce ar fi ignorat mai multe avertismente.

Ulterior, armata americană a anunțat că a respins mai multe atacuri de represalii lansate cu rachete și drone, inclusiv ținte îndreptate împotriva forțelor SUA din Kuweit și Bahrain.

De asemenea, Washingtonul susține că a doborât drone de atac lansate dinspre Iran împotriva unor nave comerciale din regiune, potrivit The Guardian.

În același timp, SUA au confirmat efectuarea unor lovituri asupra unor obiective militare iraniene de pe insula Qeshm, vizând un centru de control al dronelor.

De partea cealaltă, Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC) din Iran a anunțat că a atacat cartierul general al Flotei a V-a a SUA din Bahrain, cu rachete și drone, ca răspuns la operațiunile americane.

Declarația a fost, însă, respinsă de oficialii militari americani, care susțin că atacurile nu și-au atins țintele.

Tensiunile au determinat statele din regiune să activeze sistemele de apărare aeriană. În Kuweit și Bahrain au fost raportate alerte și interceptări de rachete și drone, iar autoritățile au avertizat populația să nu atingă eventualele resturi de muniție căzute pe sol.

Escaladarea militară are loc pe fondul blocajului diplomatic dintre Washington și Teheran.

Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat în fața Senatului SUA că un acord cu Iranul este „posibil”, susținând că Teheranul ar fi acceptat discuții privind programul său nuclear.

Afirmațiile vin însă în contradicție cu poziția oficială a Iranului, care a anunțat suspendarea negocierilor în semn de protest față de acțiunile militare ale Israelului în regiune.

Ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a transmis că orice încălcare a unui armistițiu pe un front regional atrage responsabilitate pe toate fronturile, acuzând SUA și Israelul pentru agravarea situației.

În paralel, Israelul continuă atacurile asupra sudului Libanului, în ciuda unui acord de încetare a focului mediat internațional. Autoritățile libaneze au raportat zeci de lovituri aeriene, inclusiv într-o zonă unde au fost găsite victime civile.