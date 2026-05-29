Vineri, 29 Mai 2026
Adevărul
Trump a trimis Israelului și aliaților un proiect de acord cu Iranul. Negocierile sunt aproape de un compromis

Război în Orientul Mijlociu
Președintele SUA, Donald Trump, a distribuit către Israel și alți aliați un proiect de acord de pace privind conflictul cu Iranul, în timp ce Washingtonul și Teheranul încearcă să împiedice noi încălcări ale armistițiului care ar putea compromite negocierile aflate într-un moment critic.

Președintele SUA, Donald Trump. FOTO: Shutterstock

Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, documentul transmis de Trump nu diferă semnificativ de varianta care circulă de mai multe zile în Orientul Mijlociu. Proiectul prevede redeschiderea strâmtorii Hormuz pentru transportul comercial, ridicarea blocadei americane asupra porturilor iraniene și deblocarea unor active iraniene înghețate în valoare de aproximativ 12 miliarde de dolari, notează The Guardian. 

În paralel, ministrul pakistanez de Externe, Mohammad Ishaq Dar, urmează să ajungă vineri la Washington pentru discuții cu secretarul de stat american, Marco Rubio, într-o încercare de accelerare a negocierilor indirecte dintre Statele Unite și Iran.

Situația rămâne însă extrem de tensionată. Joi, Teheranul a lansat un atac asupra unei baze militare americane din Kuweit, după ce Washingtonul lovise anterior ceea ce a descris drept o operațiune iraniană cu drone în apropierea strâmtorii Hormuz. Noile incidente evidențiază fragilitatea armistițiului și dificultatea ajungerii la un acord final.

Conform proiectului discutat între părți, transportul comercial prin strâmtoarea Hormuz ar urma să revină la nivelurile de dinaintea conflictului în termen de 30 de zile, iar negocierile privind programul nuclear iranian să continue timp de până la 60 de zile. Discuțiile ar include stocurile de uraniu puternic îmbogățit ale Iranului, suspendarea temporară a unor activități de îmbogățire și supravegherea programului de către Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA).

Iranul ar urma, de asemenea, să renunțe oficial la utilizarea armelor nucleare.

Vicepreședintele american, JD Vance, a declarat că părțile sunt aproape de un acord, însă mai există divergențe privind formularea unor pasaje legate de stocurile de uraniu îmbogățit și de viitorul programului nuclear iranian.

„Este greu de spus exact când sau dacă președintele va semna memorandumului de înțelegere. Încă negociem câteva formulări”, a afirmat Vance.

În același timp, China insistă ca orice acord să fie ratificat de Consiliul de Securitate al ONU.

Actuala variantă a acordului este considerată dificil de acceptat pentru Israel, deoarece nu obligă imediat Iranul la angajamente nucleare ferme și condiționează armistițiul permanent inclusiv de situația din Liban.

Proiectul este mai puțin clar decât varianta propusă de Teheran în ceea ce privește ridicarea sancțiunilor asupra exporturilor iraniene de petrol și produse petrochimice. Documentul vorbește însă despre garantarea navigației fără taxe prin strâmtoarea Hormuz.

Iranul încearcă separat să negocieze cu Oman un acord privind introducerea unor taxe pentru „servicii de navigație” în zonă. În acest context, Donald Trump a amenințat miercuri că va „distruge” Omanul dacă acesta va accepta un acord cu Teheranul care să includă taxe de tranzit.

Marina Corpului Gardienilor Revoluției Islamice a transmis că în ultimele 24 de ore a permis trecerea prin strâmtoare a 26 de nave comerciale și petroliere și a subliniat că toate vasele trebuie să solicite permisiune pentru tranzit.

Potrivit autorităților iraniene, patru nave care încercau să traverseze strâmtoarea cu transponderele oprite au fost interceptate miercuri seară. Două au fost obligate să se întoarcă, iar alte două au fost blocate.

Tensiunile dintre Washington și Teheran nu au întrerupt complet contactele indirecte mediate de Pakistan și Qatar, însă orice nou incident naval ar putea duce la prăbușirea armistițiului convenit pe 8 aprilie.

Pe fondul tensiunilor, prețul petrolului a crescut joi cu aproximativ 2%, deși a rămas sub pragul de 100 de dolari pe baril.

La Moscova, adjunctul ministrului iranian de Externe, Ali Bagheri, a reiterat cererea Teheranului ca activele financiare înghețate să fie transferate în conturile iraniene fără condiții suplimentare.

În paralel, administrația americană a impus sancțiuni asupra noii Autorități Iraniene pentru Strâmtoarea Golfului Persic, organism creat pentru administrarea traficului naval prin Hormuz. Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a avertizat că Omanul ar putea deveni ținta unor sancțiuni dacă va sprijini introducerea taxelor de tranzit.

Pe plan intern, liderul suprem iranian, Mojtaba Khamenei, le-a cerut oficialilor iranieni să evite diviziunile politice și să răspundă preocupărilor economice ale populației.

„Statele Unite și Israelul încearcă să aducă țara în genunchi. Planul orb al inamicului este să provoace divizare și distrugere pentru a compensa eșecurile militare”, a declarat acesta.

Între timp, organizația Amnesty International a anunțat că autoritățile iraniene au arestat peste 6.000 de persoane de la începutul ofensivei lansate de SUA și Israel pe 28 februarie. Printre cei reținuți se află protestatari, jurnaliști, avocați, activiști pentru drepturile omului și membri ai minorităților etnice și religioase.

