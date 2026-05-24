Duminică, 24 Mai 2026
Adevărul
Trump promite iar un acord „bun și corect” cu Iranul. Tabăra democrată, în dezacord: „Este manipulat tocmai pentru că este naiv”

Președintele SUA, Donald Trump, a transmis duminică seară, 24 mai, că acordul pe care îl va încheia cu Iranul va fi „unul bun și corect, nu ca cel făcut de Barack Obama”, care a oferit Teheranului „sume uriașe de bani și o cale clară și deschisă către obținerea unei arme nucleare.”

Donald Trump/FOTO: Profimedia

„Dacă voi face un acord cu Iran, acesta va fi unul bun și corect, nu ca cel făcut de Barack Obama, care a oferit Iranului sume uriașe de bani și o cale clară și deschisă către obținerea unei arme nucleare.

Acordul nostru este exact opusul, dar nimeni nu l-a văzut și nimeni nu știe ce conține. Nici măcar nu este negociat complet încă.

Așa că nu îi ascultați pe ratații care critică ceva despre care nu știu nimic. Spre deosebire de cei dinaintea mea, care ar fi trebuit să rezolve această problemă cu mulți ani în urmă, eu nu fac acorduri proaste!”, a transmis Donald Trump.

Rubio: „Este posibil ca, în următoarele ore, lumea să primească veşti bune”

Anterior, secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio, a declarat că un anunț privind un posibil acord cu Iran, care ar putea pune capăt oficial războiului din Orientul Mijlociu, ar putea fi făcut mai târziu duminică.

„Cred că este posibil ca, în următoarele ore, lumea să primească veşti bune", le-a declarat Rubio reporterilor la New Delhi.

Acordul ar lansa, de asemenea, un „proces care ne poate duce în sfârşit acolo unde preşedintele îşi doreşte să fim - o lume care nu mai trebuie să se teamă sau să se îngrijoreze de o armă nucleară iraniană", a adăugat el.

Casa Albă: Iran a acceptat, în principiu, să renunțe la uraniul puternic îmbogățit

În același timp, Casa Albă a anunțat că Iran a acceptat, în principiu, să renunțe la uraniul puternic îmbogățit în cadrul negocierilor cu Statele Unite, însă un acord final nu va fi semnat cel mai probabil în acest weekend, scrie CBS News.

„Sistemul iranian este frustrant de lent și opac. Dacă ar fi să joc rolul avocatului diavolului, sunt sigur că există oameni care dau vina pe noi și pe ceea ce s-a întâmplat în ultimele luni pentru această situație”, a spus un oficial de rang înalt.

Statele Unite cer Iranului să se angajeze că va elimina uraniul puternic îmbogățit și că va rezolva și alte probleme legate de programul nuclear.

Oficialul american a afirmat că administrația consideră acest acord mai bun decât cel din 2015, negociat în timpul administrației Barack Obama, care permitea îmbogățirea uraniului până la un anumit nivel.

Democrații critică modul în care administrația Trump negociază cu Iran

Cu toate acestea, politicienii democrați din Congres critică dur modul în care administrația Trump gestionează negocierile cu Iran, avertizând că un posibil acord ar putea slăbi poziția Washingtonului, scrie Roya News.

Senatorul Chris Van Hollen a declarat pentru Fox News că atât conflictul, cât și negocierile diplomatice au fost „o gafă încă de la început”, susținând că acordul aflat în discuție ar putea oferi Iranului „mai mult control decât înainte” asupra Strâmtorii Hormuz.

Când sapi o groapă, ar trebui să te oprești din săpat”, a spus el.

De asemenea, senatorul Cory Booker a criticat negocierile într-un interviu acordat CNN, afirmând că este „revoltat” de faptul că posibilul acord nu abordează suficient programul nuclear iranian.

Ne-a adus într-o situație mai rea decât înainte”, a declarat Booker, adăugând: „Donald Trump este manipulat tocmai pentru că este naiv”.

