Gestul provocator al lui Trump: Iranul, colorat în culorile drapelului SUA după o ședință de criză de la Casa Albă

Președintele american Donald Trump a stârnit controverse după ce a publicat pe rețeaua sa Truth Social o hartă a Orientului Mijlociu în care teritoriul Iranului apare colorat în stilul drapelului Statelor Unite.

Imaginea a fost însoțită de mesajul: „Statele Unite ale Orientului Mijlociu?”, fără alte explicații.

Gestul vine pe fondul unor informații publicate de Axios, potrivit cărora liderul de la Casa Albă ar fi convocat o reuniune de urgență cu echipa sa de securitate națională pentru a discuta situația Iranului.

Surse citate de publicație susțin că Trump ia în calcul opțiuni militare în cazul în care negocierile cu Teheranul nu vor înregistra progrese rapide. Procesul diplomatic este descris de persoane apropiate discuțiilor drept unul extrem de tensionat.

În paralel, președintele american ar fi purtat discuții cu consilieri apropiați și oficiali implicați în negocieri, iar o decizie privind pașii următori ar putea fi luată în zilele următoare.

Trump a declarat pentru Axios că situația este „50/50 solidă”, sugerând că există șanse egale fie pentru obținerea unui acord, fie pentru o escaladare majoră a conflictului.

Secretarul de stat Marco Rubio a declarat că există „progrese” în negocierile cu Iranul și a sugerat că noi informații oficiale ar putea fi făcute publice în curând.

Pe de altă parte, surse diplomatice indică faptul că se discută un posibil cadru preliminar de acord, care ar include teme precum securitatea regională, relaxarea sancțiunilor economice și eliberarea unor fonduri iraniene înghețate.