Coreea de Nord, la un pas de racheta nucleară care poate lovi SUA. Avertisment de la Seul: „Phenianul produce până la 20 de bombe nucleare pe an”

Președintele Coreei de Sud, Lee Jae-Myung, a avertizat că regimul de la Phenian se apropie de finalizarea unei rachete balistice intercontinentale (ICBM) capabile să transporte ogive nucleare până în Statele Unite.

„Fie pentru a câștiga putere în negocierile cu Statele Unite, fie pentru a-și asigura supraviețuirea regimului, Coreea de Nord a continuat să dezvolte rachete balistice intercontinentale cu focoase nucleare”, a declarat Lee, în timpul unei vizite la Bursa de Valori din New York, scrie Le Figaro.

Potrivit acestuia, proiectul „nu pare a fi încă finalizat”, dar se află „în faza finală”.

Totodată, liderul sud-coreean a atras atenția că Phenianul produce suficient material pentru „15 până la 20 de bombe nucleare suplimentare în fiecare an”.

Dacă nu vor fi luate măsuri, arsenalul va continua să crească, iar rachetele „vor deveni mai sofisticate”.

De la preluarea mandatului, în iunie, Lee Jae-Myung a promovat o abordare mai deschisă față de Nord, diferită de cea a predecesorului său, Yoon Suk-yeol.

La New York, el a subliniat că obiectivul comunității internaționale trebuie să fie „înghețarea dezvoltării nucleare și a exporturilor de armament” nord-coreene, ceea ce ar aduce „câștiguri majore în materie de securitate”.

În ultimii ani, Kim Jong-Un a exclus orice idee de denuclearizare și și-a consolidat relațiile militare cu Rusia.

Totuși, presa de stat nord-coreeană a relatat recent că liderul de la Phenian s-ar arăta dispus să reia contactele cu Washingtonul, dacă SUA renunță la cererea de renunțare la arsenalul nuclear.