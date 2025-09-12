ONU denunță abuzurile din Coreea de Nord: „Un popor prizonier al fricii și suferinței”

Situația drepturilor omului în Coreea de Nord s-a deteriorat semnificativ în ultimul deceniu, avertizează ONU într-un raport publicat vineri, 12 septembrie, care descrie ani de „suferințe, represiuni și frică în creștere” pentru locuitorii uneia dintre cele mai stricte dictaturi din lume.

În 2014, juriști mandatați de ONU au întocmit pentru prima dată un raport extrem de critic la adresa regimului nord-coreean, acuzându-l de crime împotriva umanității la scară largă. Președintele comisiei de anchetă a comparat crimele comise de regimul de la Phenian cu cele ale naziștilor, ale regimului apartheid din Africa de Sud și ale Khmerilor Roșii, potrivit News.ro.

De atunci, datele colectate de Înaltul Comisariat ONU pentru Drepturile Omului arată că situația „s-a deteriorat chiar și mai mult în multe cazuri”, iar guvernul nord-coreean își exercită un control și mai strict asupra cetățenilor săi. Condus cu mână de fier de șapte decenii de dinastia Kim, regimul menține o supraveghere și o restricție fără precedent asupra populației.

Avertismente ONU: suferințe și frică în creștere

Raportul subliniază: „Niciun alt popor din lume nu este supus unor astfel de restricții”, fiind bazat pe sute de interviuri cu persoane care au trăit experiența regimului. Volker Türk, Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, avertizează: „Dacă RPDC (Republica Populară Democrată Coreeană) continuă pe aceeași linie, populația va fi supusă și mai multor suferințe, represiuni brutale și frică”.

Raportul citează mai multe exemple alarmante: folosirea tot mai frecventă a pedepsei cu moartea, regres semnificativ în libertatea de exprimare și accesul la informație, pedepse mai severe și o creștere a „supravegherii generale” a populației, facilitată de progresele tehnologice.

Execuții, violuri și lagăre de detenție

Înaltul Comisar atrage atenția și asupra creșterii muncii forțate, care, în anumite cazuri, ar putea fi încadrată la sclavie, o crimă împotriva umanității. Raportul din 2014 documenta deja aceste încălcări majore: execuții, violuri, tortură, foamete deliberată și detenția a aproximativ 80.000-120.000 de persoane în rețeaua de lagăre nord-coreene.

Deși informațiile despre lagărele pentru deținuți politici sunt limitate, monitorizarea ONU, inclusiv prin imagini din satelit, confirmă existența a cel puțin patru astfel de centre. „Soarta a sute de mii de persoane dispărute, inclusiv a cetățenilor străini răpiți, rămâne necunoscută”, subliniază raportul.