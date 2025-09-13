Kim Jong-un, mai periculos ca oricând. Dictatorul nord-coreean anunță o nouă strategie militară

Dictatorul nord-coreean cu mâna mereu pe butonul nuclear a găsit o nouă formulă de intimidare: să dezvolte simultan arsenalul atomic și armata convențională. Politica urmează să fie oficializată la viitorul congres al Partidului Muncitorilor, unde liderul de la Phenian promite o strategie de „dublă înzestrare militară”, scrie Reuters.

Kim Jong-un a făcut anunțul după o inspecție la centrele de cercetare în armament și după ce a asistat personal la trageri cu muniție reală.

Activitatea „internă” a lui Kim s-a intensificat imediat după vizita la Beijing din această lună, unde a fost tratat ca un invitat de rang înalt la parada militară, alături de Xi Jinping și Vladimir Putin. Gestul a fost citit ca un semnal clar: Phenianul nu mai joacă singur, ci alături de cei doi giganți care contestă ordinea globală condusă de SUA.

Această scenă de solidaritate — Xi, Putin și Kim în aceeași tribună — a ridicat întrebarea dacă nu cumva se conturează o alianță militară de facto, cu Phenianul în rolul „fratelui mai mic”, dar periculos prin focoasele nucleare.

Ce înseamnă pentru restul lumii?

Pentru Kremlin, un Kim mai încrezător ar putea însemna muniție suplimentară pentru frontul ucrainean. Pentru China, o Coree de Nord mai agresivă poate servi drept pion util în disputa cu SUA pentru Taiwan.

Întrebarea e alta: ce înseamnă această „triplă frăție” pentru Europa și Asia? Dacă Phenianul chiar își întărește rolul de aliat, NATO și vecinii regionali s-ar putea trezi cu un front suplimentar de instabilitate.

Analiștii se întreabă dacă Coreea de Nord va deveni stâlp de sprijin pentru Kremlin în războiul contra NATO sau dacă va fi pus la treabă de Beijing în lupta pentru Taiwan.