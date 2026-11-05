Coreea de Nord a simulat un atac asupra unui aeroport și a testat noi rachete. Demonstrație de forță a lui Kim Jong-un

Coreea de Nord a testat miercuri un nou sistem de rachete de apărare antiaeriană și a desfășurat un exercițiu de lovire cu rachete de croazieră, potrivit agenției de presă de stat KCNA.

Agenția nord-coreeană a transmis că testul sistemului antiaerian a confirmat caracteristicile tehnice și fiabilitatea noilor materiale utilizate la rachetă, precum și funcționarea mai multor moduri de ghidare, potrivit Reuters.

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Totodată, exercițiul a verificat capacitatea sistemului de a identifica și urmări ținte.

O subunitate a forțelor strategice de rachete de croazieră din estul țării a desfășurat în aceeași zi un exercițiu în cadrul căruia a lovit o țintă virtuală care simula un aeroport, a mai precizat KCNA.

Anunțul confirmă informațiile comunicate miercuri de armata sud-coreeană, care a raportat că Phenianul a lansat mai multe rachete către mare din zona Sondok, situată pe coasta de est a țării. Acesta a fost al patrulea test de armament efectuat de Coreea de Nord în decurs de o lună.

Un oficial al Ministerului Apărării de la Seul a declarat joi că datele preliminare colectate după lansări indică faptul că rachetele ar putea fi de mai multe tipuri.

Imaginile publicate de regimul lui Kim Jong-un par să arate o rachetă de croazieră echipată cu un focos cu submuniții, a apreciat Shin Jong-woo, secretar general al Korea Defense & Security Forum. Potrivit acestuia, testul ar fi urmărit verificarea eficienței dispersării încărcăturii pe o zonă țintă.

Expertul a remarcat, de asemenea, că noul sistem de apărare antiaeriană, prezentat pentru prima dată în noiembrie 2025, pare să aibă o secțiune de ghidare asemănătoare celei utilizate de sistemul rusesc S-400 sol-aer.