Kim Jong-un își vinde propriul popor online către companii rusești pentru a finanța ambițiile nucleare ale Coreei de Nord

Coreea de Nord ar folosi o rețea de intermediari pentru a trimite muncitori în Rusia, unde aceștia ar fi supuși muncii forțate, iar o mare parte din veniturile obținute ar ajunge la regimul de la Phenian. Banii ar contribui la finanțarea programului nord-coreean de rachete balistice, în timp ce Moscova ar beneficia de forță de muncă pentru a compensa deficitul de personal provocat, în parte, de războiul din Ucraina. Acestea sunt concluziile unei investigații realizate de organizația Global Rights Compliance (GRC).

Muncitori nord-coreeni Foto: Getty Images

Potrivit raportului, Rusia și Coreea de Nord ar fi dezvoltat un mecanism care le permite să eludeze sancțiunile internaționale și să își susțină obiectivele militare.

Elise Luriot Prevost, consilier juridic al GRC și membră a echipei care a realizat investigația, a declarat pentru publicația britanică The Sun că relațiile dintre cele două țări se consolidează.

„Coreea de Nord primește bani lichizi și combustibil, în timp ce Rusia obține muncitori care să compenseze deficitul de personal”, a explicat ea.

Investigația, desfășurată timp de nouă luni, s-a concentrat asupra platformei KNDR.su, o rețea de intermediere administrată de omul de afaceri rus Vladimir Sokolov. Potrivit raportului, rețeaua promovează disponibilitatea muncitorilor nord-coreeni pentru companii din Rusia.

Intermediarii ar solicita un comision cuprins între 900 și 1.350 de lire sterline pentru fiecare muncitor, comenzile vizând cel puțin 50 de persoane.

Cercetătorii GRC au identificat nouă amplasamente din Rusia asociate Coreei de Nord prin intermediul rețelei lui Sokolov.

Vizele de student, o posibilă cale de ocolire a sancțiunilor

Potrivit raportului, schema ar utiliza vize de student pentru a evita interdicțiile internaționale privind angajarea oficială a muncitorilor nord-coreeni în străinătate.

Lucrătorii ar fi înscriși în mod fictiv la instituții de învățământ din Rusia, după care ar fi trimiși să lucreze pentru companii locale.

Raportul susține că autoritățile nord-coreene ar exercita un control strict asupra acestora. Pașapoartele le-ar fi confiscate, deplasările le-ar fi restricționate, iar persoane despre care se crede că ar avea legături cu serviciile de securitate ar fi plasate printre echipele de muncitori pentru a supraveghea eventualele acte de nesupunere.

Într-un anunț publicat pe KNDR.su, potențialii angajatori erau asigurați că muncitorii „nu vor fugi”, potrivit investigației.

Dylan Carter, coordonatorul investigației GRC, afirmă că sumele plătite pentru munca acestora nu ajung, în mare parte, la lucrători.

„Acești muncitori nu sunt ieftini, însă puțini bani, dacă nu chiar deloc, din sumele plătite pentru munca lor ajung la ei. În schimb, banii intră în vistieria statului nord-coreean”, a declarat el.

Organizația susține că guvernul de la Phenian este implicat direct în mecanism. Potrivit raportului, companiile rusești care doresc să obțină certificarea prin intermediul rețelei trebuie să accepte o vizită de inspecție din partea ambasadei Coreei de Nord.

Numărul vizelor acordate nord-coreenilor a crescut de patru ori

Datele citate în raport arată că Rusia a acordat cetățenilor nord-coreeni peste 36.000 de vize în 2025, de patru ori mai multe decât în anul precedent. Aproximativ 98% dintre acestea ar fi fost vize de student.

După cel de-al șaselea test nuclear nord-coreean, efectuat în 2017, o rezoluție a Consiliului de Securitate al ONU a interzis angajarea muncitorilor din Coreea de Nord în străinătate și a cerut repatrierea celor aflați deja peste hotare.

Cu toate acestea, potrivit estimărilor prezentate de GRC, între 35.600 și 101.280 de muncitori nord-coreeni s-ar fi aflat în străinătate în 2025.

Raportul estimează că sistemul ar fi putut genera pentru Phenian venituri de până la 600 de milioane de lire sterline, bani care ar contribui la finanțarea programului de rachete balistice al țării.

GRC consideră că acest mecanism ilustrează modul în care două state supuse sancțiunilor internaționale pot construi relații economice menite să le susțină obiectivele militare, în afara regulilor impuse de comunitatea internațională.

Companii cu legături cu industria de apărare

Investigația identifică mai multe obiective industriale promovate de rețeaua lui Sokolov.

Printre acestea se numără KPP Ruskon, descrisă în raport drept unul dintre cei mai mari producători de rații militare din regiunea Moscovei.

Oficiali nord-coreeni ar fi fost văzuți și în vizită la Agrisovgaz, o fabrică de prelucrare a metalelor aflată sub sancțiuni americane. Potrivit raportului, printre clienții acesteia se numără companii din industria de apărare, aerospațială și navală care sunt, la rândul lor, supuse sancțiunilor.

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Elise Luriot Prevost a atras atenția asupra cooperării militare tot mai strânse dintre Moscova și Phenian.

„Rusia și Coreea de Nord fac schimb de arme și cunoștințe și beneficiază, în special, de testarea armamentului pe câmpul de luptă din Ucraina”, a declarat ea.

Potrivit expertei, experiența acumulată în urma utilizării armelor în condiții reale de luptă ar putea ajuta Coreea de Nord să își îmbunătățească propriile capacități militare.

Cooperarea militară dintre Moscova și Phenian se intensifică

Începând din 2024, Coreea de Nord a trimis peste 10.000 de militari pentru a lupta alături de forțele ruse în războiul din Ucraina, potrivit informațiilor citate în articolul-sursă. Phenianul a furnizat, de asemenea, armament pentru a contribui la refacerea rezervelor militare ale Moscovei.

Războiul a apropiat cele două guverne, iar cooperarea lor a alimentat temerile că Rusia ar putea transmite Coreei de Nord tehnologii și cunoștințe privind rachetele și armele nucleare.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat, de asemenea, că Rusia ar încerca să recruteze până la 50.000 de nord-coreeni, în contextul pregătirilor pentru noi atacuri de amploare asupra Kievului în timpul iernii.

Aceste informații se înscriu într-un tablou mai larg al cooperării dintre cele două țări, care include furnizarea de obuze de artilerie, rachete balistice și trupe de către Phenian, în schimbul unor beneficii economice și tehnologice din partea Moscovei.

Sancțiunile internaționale, tot mai greu de aplicat

Potrivit GRC, invazia pe scară largă a Ucrainei, lansată de Rusia în februarie 2022, a fost urmată de o deteriorare accentuată a respectării regimului internațional de sancțiuni.

În condițiile unui deficit tot mai mare de forță de muncă, Moscova și-a aprofundat relațiile cu Phenianul.

„Rusia vrea să își mențină economia și efortul de război alimentate cu resurse, demonstrând în același timp că sancțiunile ONU pot fi ignorate fără costuri semnificative”, a declarat Luriot Prevost.

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Ea a avertizat că fiecare încălcare a sancțiunilor care rămâne nepedepsită slăbește credibilitatea sistemului internațional și îi încurajează pe alți actori să testeze limitele acestuia.

Potrivit GRC, folosirea vizelor de student pentru a facilita angajarea muncitorilor nord-coreeni în Rusia face parte dintr-un model mai amplu de cooperare între cele două state.

Alte acuzații privind sprijinul oferit de Coreea de Nord Rusiei

Coreea de Nord ar fi contribuit și la organizarea unor tabere pentru copii ucraineni deportați de Rusia, unde aceștia ar fi fost supuși unor programe prezentate drept „reeducare”.

Regatul Unit a impus recent sancțiuni unei tabere din Coreea de Nord, în contextul acuzațiilor că Rusia ar fi plătit pentru transportarea unor copii ucraineni răpiți de pe teritoriile ocupate.

În martie 2023, Curtea Penală Internațională a emis mandate de arestare pe numele președintelui rus Vladimir Putin și al Mariei Lvova-Belova, comisarul rus pentru drepturile copilului, în legătură cu presupusa deportare ilegală și transferare a copiilor ucraineni.

Serviciile de informații sud-coreene estimează că Phenianul ar fi obținut aproape 10 miliarde de lire sterline din sprijinul acordat Rusiei în războiul din Ucraina. O parte din bani ar proveni din plățile solicitate de Coreea de Nord pentru trimiterea propriilor militari pe front.

Rusia ar fi oferit în schimb bani, resurse energetice și tehnologie militară.

Pentru Coreea de Nord, aceste venituri ar fi importante în raport cu dimensiunea economiei sale. Organizația Națiunilor Unite a estimat că economia țării valora aproximativ 12,8 miliarde de lire sterline în 2024.

Omul de afaceri rus Vladimir Sokolov, investigat în raportul GRC, a fost recent inclus pe lista persoanelor sancționate de Uniunea Europeană.