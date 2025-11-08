search
Coreea de Nord avertizează că va deveni „mai ofensivă" faţă de Washington şi Seul. Acuzațiile aduse Statelor Unite

Publicat:

Coreea de Nord a anunțat sâmbătă că va fi „mai ofensivă” faţă de Washington şi Seul, la o zi după un test cu rachetă balistică, denunţat atât de SUA, cât şi de Coreea de Sud, relatează AFP.

Kim Jong-Un, la testarea unei rachete, în Coreea de Nord. FOTO Twitter
Kim Jong-Un, la testarea unei rachete, în Coreea de Nord. FOTO Twitter

No Kwang Chol, ministrul apărării nord-coreean, a acuzat Washingtonul că se arată„sfidător în manevrele militare vizând să ameninţe securitatea” ţării sale, afirmând că SUA fac să „crească intenţionat tensiunea politică şi militară în regiune", potrivit agenției străine, citate de Agerpres.

„Vom acţiona într-un mod mai ofensiv împotriva ameninţărilor inamice", a declarat  responsabilul nord-coreean citat de agenţia oficială de presă KCNA.

Cum a fost interpretată sosirea portavionului cu propulsie nucleară USS George Washington în Coreea de Sud

No Kwang Chol a criticat de asemenea sosirea portavionului cu propulsie nucleară USS George Washington în portul sud-coreean Busan. Seulul a invocat motive logistice şi necesitatea unei pauze pentru marinari.

Afirmațiile ministrului nord-coreean, făcute sâmbătă, precum şi testul cu rachetă balistică din ajun intervin cu puţin peste o săptămână după vizita preşedintelui american Donald Trump în Coreea de Sud, în cadrul turneului său în Asia.

Preşedintele american invocase posibilitatea unei întrevederi cu liderul nord-coreean Kim Jong-Un, cu care s-a întâlnit de trei ori în cursul primului său mandat.

Trump, „prea ocupat" ca să participe la summit  

Summit nu a mai avut loc, Trump declarându-se „prea ocupat", în timp ce Phenianul nu reacţionase la propunerea acestuia.

În timpul vizitei sale, Donald Trump a făcut un gest considerabil faţă de aliatul său sud-coreean, autorizându-l să construiască un submarin cu propulsie nucleară, ceea ce ar face din această ţară una dintre rarele care deţin aşa ceva.

La câteva zile după acest gest, ministrul american al apărării, Pete Hegseth, s-a deplasat la frontiera intercoreeană împreună cu omologul său sud-coreean, reafirmând astfel legăturile bilaterale.

Experții se aşteaptă ca permisiunea pentru construirea submarinului cu propulsie nucleară să provoace o reacţie agresivă din partea Phenianului.

Parlamentari sud-coreeni, informaţi de serviciile secrete, au avertizat în această săptămână că Coreea de Nord pare pregătită să efectueze rapid cel de-al şaptelea test nuclear al său dacă Kim Jong-Un dă undă verde.

