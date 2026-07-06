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Conflictul din Iran. Erorile și lecțiile unui război marcat de blocaje diplomatice și eșecuri strategice

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Război în Orientul Mijlociu
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La patru luni de la declanșarea atacurilor aeriene coordonate de Statele Unite și Israel împotriva Iranului, obiectivele militare declarate inițial rămân neîndeplinite. Deși Washingtonul și Teheranul au semnat un memorandum de înțelegere, documentul în 14 puncte pare să fi eșuat deja în stabilizarea regiunii.

Donald Trump prezintă memorandumul pe care la semnat cu Iranul în Franta/FOTO:Profimedia
Donald Trump prezintă memorandumul pe care la semnat cu Iranul în Franta/FOTO:Profimedia

La aproape două săptămâni de la semnarea acordului care teoretic trebuia să pună capăt ostilităților începute la 28 februarie 2026, situația de pe teren rămâne tensionată, scrie slate.fr.

Analiștii politici sugerează că administrația președintelui Donald Trump caută o strategie de ieșire dintr-un conflict din ce în ce mai complex. Corpul Gărzilor Revoluției Islamice (IRGC) pare să speculeze această vulnerabilitate, presând pentru obținerea unor concesii maxime în cadrul negocierilor.

Rădăcinile istorice ale unei duble confruntări

Actualul conflict nu este un eveniment izolat, ci rezultatul unei tensiuni geopolitice structurate pe două paliere istorice distincte:

1. Relația Washington - Teheran

Ostilitățile deschise au debutat în noiembrie 1979, odată cu criza ostaticilor de la ambasada SUA din Teheran.

2. Rivalitatea regională cu Israelul

Relațiile s-au deteriorat iremediabil după Revoluția Islamică din 1979 și prăbușirea regimului șahului. Începând cu anii 2000, confruntarea a trecut în faza unui „război prin procură” (proxy war), prin intermediul unor grupări aliate Teheranului, precum Hamas în Gaza, Hezbollah în Liban și mișcarea Houthi în Yemen.

Această dinamică a culminat cu atacurile din 7 octombrie 2023 lansate de Hamas, urmate de lovituri directe ale Israelului asupra teritoriului iranian în octombrie 2024 și iunie 2025.

Ulterior, în februarie 2026, o coaliție condusă de SUA și Israel a lansat o nouă campanie militară de amploare. Obiectivele strategice declarate includeau neutralizarea programului nuclear iranian, distrugerea capacităților ofensive ale țării și forțarea unei schimbări de regim la Teheran. Patru luni mai târziu, bilanțul indică faptul că niciunul dintre aceste scopuri nu a fost atins în totalitate.

Subestimarea rezilienței și impactul economic global

Conform experților în securitate, planificarea strategică a SUA a suferit de pe urma unei evaluări deficitare a stabilității interne a regimului de la Teheran. Washingtonul a mizat pe ideea că eliminarea unor lideri cheie ar putea provoca o revoltă populară sau o capitulare rapidă.

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Realitatea din teren a contrazis însă aceste prognoze. Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a vorbit inițial despre o victorie rapidă și despre neutralizarea marinei iraniene. Cu toate acestea, Iranul a răspuns prin atacuri asimetric cu rachete și drone și prin blocarea parțială a Strâmtorii Ormuz – o arteră maritimă vitală prin care tranzitează aproximativ 20% din petrolul mondial.

Consecințele economice au fost imediate: prețul barilului de petrol a crescut de la 72 la 120 de dolari, lanțurile de aprovizionare globale au suferit perturbări majore, sute de nave comerciale au rămas blocate, paralizând temporar logistica în Orientul Mijlociu.

Rapoartele publicate de Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale (CSIS) arată că, în ciuda celor peste 13.000 de lovituri aeriene și a unor costuri estimate la 40 de miliarde de dollars, infrastructura militară iraniană rămâne în mare parte funcțională. Se estimează că Teheranul a reușit să își conserve aproximativ 70% din stocurile de rachete și drone în baze subterane fortificate.

Efecte colaterale asupra alianțelor internaționale

Eșecul în obținerea unei victorii rapide a generat unde de șoc și în plan diplomatic, afectând relațiile tradiționale ale Statelor Unite.

Războiul a accentuat disensiunile dintre Washington și aliații europeni din cadrul NATO. Nemulțumită de reticența liderilor europeni de a se implica activ în conflict, administrația americană a vehiculat posibilitatea reducerii prezenței militare pe continentul european, o mișcare ce a ridicat semne de întrebare privind predictibilitatea parteneriatului transatlantic.

În mod neașteptat, gestionarea conflictului a provocat fricțiuni și între Casa Albă și guvernul premierului israelian Benjamin Netanyahu. Surse diplomatice sugerează că Washingtonul este îngrijorat de perspectiva unui război de uzură prelungit, care ar putea influența negativ climatul politic intern din SUA înaintea alegerilor legislative parțiale (midterms) programate pentru noiembrie 2026.

Repercusiuni pe termen lung

Din punct de vedere militar, consumul masiv de muniție de precizie pe parcursul celor 40 de zile de bombardamente intensive a creat vulnerabilități logistice pentru SUA. Reconstituirea stocurilor de rachete de croazieră Tomahawk și a sistemelor de apărare antiaeriană Patriot și THAAD va dura, conform estimărilor CSIS, între doi și patru ani. Această fereastră de vulnerabilitate este privită cu interes de rivali strategici globali, precum China și Rusia.

La nivel regional, instabilitatea prelungită și blocajul economic afectează disproporționat statele în curs de dezvoltare din Sudul Global, precum Pakistan, Bangladesh sau Filipine, dependente de importurile de energie. Totodată, analiștii avertizează că eșecul acordului de la Versailles ar putea determina Teheranul și alte state din regiune să își accelereze programele de înarmare nucleară, periclitând tratatele internaționale de neproliferare.

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