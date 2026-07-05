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Video De ce nu participă Mojtaba Khamenei la funeraliile tatălui său. Trump: „Sunt toți acolo. O singură lovitură și i-am putea elimina pe toți”

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Funeraliile fostului lider suprem al Iranului, Ali Khamenei, au început la Teheran. La ceremonii nu participă și succesorul său, Mojtaba Khamenei, din teama de a nu fi la rândul său ucis. Președintele SUA, Donald Trump, promite să nu atace Iranul pe perioada evenimentelor.

Funerariiile fostului lider suprem al Iranului Ali Khamenei
Funeraliile fostului lider suprem al Iranului Ali Khamenei FOTO: X

După o zi în care sicriul a fost expus în interior, pentru a putea fi vizitat de înalții lideri iranieni și de oficialii străini, sicriul lui Khamenei a fost adus în aer liber, sub o vitrină de sticlă, alături de cele ale fiicei sale, ginerelui său, norei sale și nepoatei în vârstă de 14 luni, uciși la rândul lor în atacurile americano-israeliene, scrie The National.

Oficialii iranieni din domeniul securității au respins cererea lui Mojtaba Khamenei de a participa la înmormântarea tatălui său, deoarece se tem că Israelul îl va ucide sau îl va localiza în ascunzătoarea sa, a relatat sâmbătă ziarul „New York Times”.

Potrivit ziarului, acesta ar fi cerut să participe la înmormântarea din 9 iulie de la Mashhad, dar i s-a refuzat accesul, a precizat „Times”, citând doi membri anonimi ai Gărzii Revoluționare Islamice.

Funeraliile fostului lider suprem al Iranului Ali Khamenei FOTO: X
Funeraliile fostului lider suprem al Iranului Ali Khamenei FOTO: X

Acesta nu a mai fost văzut în public de când a fost rănit în același atac în care și-au pierdut viața tatăl, soția și fiul său. Absența sa a stârnit îndoieli și întrebări cu privire la locul în care se află și la cine conduce Iranul. 

Îmbrăcați în negru și înveliți în steagurile roșu, alb și verde ale Republicii Islamice Iran, participanții la înmormântare au ținut în mâini portrete ale lui Khamenei și ale fiului său, succesorului să  Mojtaba Khamenei. Într-o demonstrație publică de devotament față de statul teocratic al Iranului și de zel revoluționar, țara organizează o săptămână de funeralii de masă.

Cei veniți să-și exprime condoleanțele s-au adunat în curtea vastă a Marii Mosalla Imam Khomeini, bătându-se în piept, plângând cu voce tare și fluturând steagurile țării. Femeile îmbrăcate în chadoruri negre purtau viziere albe sau țineau umbrele pentru a se proteja de soarele fierbinte de la mijlocul dimineții.

Trump a declarat pentru Axios că a fost surprins să vadă unii iranieni plângând la înmormântare, spunând că el crede că oamenii îl urăsc pe Khamenei. „Poate că sunt lacrimi false”, a spus el.

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Ambasada Iranului în Armenia a reacționat la remarcile sale printr-o postare pe X. „Nu înțelegi aceste lucruri pentru că nu ai nici civilizație, nici istorie, nici onoare.”

Trump spune că nu va lovi Iranul în timpul precesiunilor

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că Washingtonul nu va ataca Iranul în contextul procesiunilor funerare organizate în memoria liderului suprem Ali Khamenei, care au adunat zeci de mii de oameni la Teheran.

„Sunt toți acolo. O singură lovitură și i-am putea elimina pe toți, dar nu vom face asta, pentru că atunci nu am mai avea cu cine să negociem”, a declarat domnul Trump pentru publicația americană Axios.

Simbolism

Să plângem!”, a îndemnat un prezentator mulțimea prin megafon. Sloganurile „Moarte Americii” răsunau în imensa sală de rugăciune. Prima zi a procesiunii funerare a coincis cu sărbătorile din 4 iulie din SUA, cu ocazia Zilei Independenței.

Funeraliile au loc într-un moment critic pentru Iran, în care conducătorii clerici, susținuți de armată, sunt încurajați de faptul că au supraviețuit atacului cu sistemul lor de guvernare intact. Războiul a fost întrerupt pentru un armistițiu în temeiul unui acord cu Washingtonul, despre care autoritățile iraniene afirmă că va aduce, în cele din urmă, beneficii economice uriașe, în conformitate cu ceea ce ele descriu drept o victorie asupra unei superputeri.

Rămâne dificil de evaluat cât de profundă este loialitatea publicului într-o țară cu 90 de milioane de locuitori, dincolo de manifestările de sprijin.

Ceremonii în mai multe locații

După ceea ce autoritățile anunță ca fiind o procesiune de amploare în centrul Teheranului, luni, rămășițele pământești vor fi transportate în orașul teologic Qom, centrul ierarhiei șiite din Iran, pentru ceremoniile de marți.

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De acolo, trupul neînsuflețit va fi transportat cu avionul în Irak pentru ceremoniile care vor avea loc miercuri în cele două orașe sfinte șiite, Najaf și Karbala. Trupul neînsuflețit se va întoarce în Iran joi pentru o altă procesiune la Mashhad, urmând să fie înmormântat lângă mormântul unui alt imam șiit din Evul Mediu.

Autoritățile intenționează să mobilizeze milioane de oameni pentru marile procesiuni din zilele următoare, oferindu-le transport, hrană și cazare.

Trump se va întâlni cu Netanyahu

Statele Unite și Israelul au declanșat un conflict regional după ce au atacat Iranul pe 28 februarie. Teheranul a ripostat într-un mod fără precedent, atacând țările vecine din Golf. Washingtonul și Teheranul depun eforturi de câteva săptămâni pentru a ajunge la un acord durabil, ceea ce a stârnit opoziție în rândul israelienilor.

Donald Trump a declarat că prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a solicitat o vizită la Casa Albă și că aceasta ar putea avea loc chiar săptămâna viitoare, odată ce se va întoarce de la summitul NATO din Turcia. Aceasta ar marca prima întâlnire dintre cei doi din februarie, când, potrivit unor surse, Netanyahu ar fi prezentat planul de a lansa un atac asupra Iranului.

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