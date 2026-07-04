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Video Milioane de oameni, la funeraliile lui Ali Khamenei. „Moarte Americii!”, scandează mulțimea chiar de Ziua Independenței SUA

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Teheranul găzduiește unele dintre cele mai ample ceremonii funerare din istoria recentă a Iranului, după moartea liderului suprem Ali Khamenei, ucis împreună cu mai mulți membri ai familiei sale la începutul conflictului dintre Iran, Statele Unite și Israel. Începutul funeraliilor naționale pe 4 iulie coincide cu sărbătoarea națională a Statelor Unite, care în 2026 marchează 250 de ani de existență.

Ali Khamenei este condus pe ultimul drum la Tehran
Funeralii în Iran FOTO: X

Autoritățile iraniene estimează că peste 10 milioane de persoane și reprezentanți din mai mult de 100 de state vor participa la funeraliile care se desfășoară pe parcursul mai multor zile în capitala iraniană, potrivit aljazeera.

Curtea complexului religios Grand Mosalla din Teheran s-a umplut încă din primele ore ale dimineții de zeci de mii de oameni îmbrăcați în negru, mulți dintre aceștia purtând steaguri roșii, simbol asociat în cultura șiită cu dorința de răzbunare.

Imagini difuzate de presa de stat iraniană au surprins momentul în care sicriul fostului lider suprem și cele ale membrilor familiei sale au fost prezentate mulțimii.

În numeroase zone ale orașului s-au auzit scandări precum „Moarte Americii” și Răzbunare”, în timp ce mii de persoane au așteptat încă de la primele ore ale dimineții deschiderea stațiilor de metrou pentru a putea ajunge la ceremonia oficială.

Sicriul, decorat cu lalele roșii

Sicriul fostului lider a fost amplasat pe o platformă decorată cu lalele roșii, iar din tavan erau suspendați fluturi din hârtie, simboluri folosite în cadrul ceremoniei funerare.

Ulterior, televiziunea de stat a difuzat imagini cu sicriul lui Khamenei acoperit de un steag roșu pe care era inscripționat mesajul „Ya Hussein”, una dintre cele mai importante expresii religioase șiite, folosită în memoria martiriului lui Hussein, nepotul profetului Mahomed, ucis în secolul al VII-lea.

În tradiția șiită, steagul roșu simbolizează atât sângele vărsat al unei persoane ucise pe nedrept, cât și chemarea la răzbunare, motiv pentru care afișarea acestuia este considerată un mesaj politic și religios puternic. 

O figură care a dominat Iranul timp de peste patru decenii

Ali Khamenei a murit pe 28 februarie, în urma unui atac aerian israeliano-american asupra unui complex din centrul Teheranului. El va fi înmormântat pe 9 iulie la Mashhad (nord-est), a relatat sâmbătă televiziunea de stat iraniană. 

Ceremoniile au început la Mosalla Imam Khomeini din Teheran și vor continua timp de șase zile, traversând unele dintre cele mai importante centre religioase ale lumii șiite.

Sâmbătă are loc ceremonia oficială din capitală, organizată de Corpul Mohammad Rasulullah, iar autoritățile au instituit măsuri stricte de securitate și restricții de circulație în centrul orașului.

Pentru Iran, funeraliile reprezintă mai mult decât despărțirea de liderul suprem. Moartea lui Ali Khamenei marchează încheierea unei epoci care a influențat aproape toate instituțiile statului iranian timp de peste 40 de ani.

Generalul din umbră al Iranului a ieșit din ascunzătoare după moartea lui Khamenei: reapariția care schimbă jocul puterii la Teheran

Ajuns lider suprem în 1989, în perioada de după războiul Iran-Irak, Khamenei a transformat instituția pe care o conducea în centrul real al puterii din Republica Islamică, având control asupra armatei, justiției, radiodifuziunii de stat și principalelor numiri strategice.

În timpul mandatului său, Corpul Gardienilor Revoluției Islamice a devenit unul dintre cei mai influenți actori din domeniul securității, politicii și economiei iraniene.

Tot în această perioadă, Iranul și-a dezvoltat semnificativ programul de rachete balistice și a continuat programul nuclear, pe care Teheranul l-a prezentat constant ca având scopuri exclusiv civile. Statele Unite și statele europene au răspuns prin impunerea unor sancțiuni economice dure.

Strategia regională a lui Khamenei s-a bazat pe sprijinirea unor guverne și grupări armate aliate, ceea ce a extins influența Iranului în Orientul Mijlociu, dar a amplificat tensiunile cu statele arabe din Golf și cu Washingtonul.

Temeri privind securitatea noului lider suprem

În centrul atenției se află acum noul lider suprem, Mojtaba Khamenei, fiul fostului conducător iranian, despre care analiștii afirmă că este puțin probabil să participe la ceremoniile publice din motive de securitate.

„Există îngrijorări serioase privind posibile acțiuni israeliene împotriva Iranului și împotriva noului lider suprem”, a declarat Mohammad Eslami, cercetător la Universitatea din Teheran.

Acesta a susținut că autoritățile iraniene se tem de noi operațiuni militare care ar putea viza conducerea politică și militară a țării.

Potrivit informațiilor apărute în presa iraniană, Mojtaba Khamenei ar fi fost rănit în atacurile în care și-au pierdut viața tatăl său și alți membri ai familiei.

Printre victimele comemorate în cadrul funeraliilor se numără ginerele fostului lider suprem, fiica sa cea mare, o nepoată în vârstă de 14 luni și soția lui Mojtaba Khamenei.

Trump: „Le-am dat o săptămână liberă pentru funeralii”

Președintele american Donald Trump a declarat că Iranul dorește să ajungă la un acord cu Statele Unite după conflictul militar recent.

„Au nevoie disperată de o înțelegere. Vor să se înțeleagă cu noi”, a afirmat liderul american într-un discurs susținut la Mount Rushmore, cu ocazia lansării manifestărilor dedicate aniversării a 250 de ani de la independența Statelor Unite.

Trump a susținut, de asemenea, că Washingtonul a permis Teheranului o perioadă de răgaz pentru organizarea funeraliilor liderului iranian.

„Le-am dat o săptămână liberă pentru funeralii pentru că suntem oameni buni”, a declarat președintele american.

Delegații internaționale din întreaga lume la Teheran

Ceremoniile funerare au atras un număr impresionant de oficiali și delegații străine.

La Teheran au sosit reprezentanți la nivel înalt din Irak, Pakistan, Afganistan, Armenia și Turcia, precum și delegații din Arabia Saudită, Qatar, Oman, Yemen și Egipt.

Printre participanți se numără și oficiali din Rusia, China, Belarus, Georgia, Serbia, Turkmenistan, Uzbekistan, Kazahstan, Kârgâzstan, India, Bangladesh, Malaezia, Myanmar, Burkina Faso, Republica Congo, Namibia și Nicaragua.

Iranul a început funeraliile istorice ale fostului lider suprem Ali Khamenei: șase zile de ceremonii, doliu național și 20 de milioane de participanți

De asemenea, sunt reprezentate Organizația de Cooperare de la Shanghai, Organizația Cooperării Islamice și grupul D-8.

La ceremonii participă și lideri ai unor grupări politice și armate din Orientul Mijlociu, inclusiv reprezentanți ai Hezbollah și ai Jihadului Islamic Palestinian.

Situația regională rămâne tensionată

În paralel cu funeraliile de la Teheran, conflictul din regiune continuă să genereze noi tensiuni.

Israelul a efectuat noi atacuri în sudul Libanului, afirmând că a vizat infrastructură și combatanți Hezbollah, în timp ce Ministerul Sănătății din Liban a anunțat că 4.301 persoane au fost ucise și alte 12.199 au fost rănite în atacurile israeliene începând cu 2 martie.

În Cisiordania ocupată au fost raportate noi incidente între coloniști israelieni și palestinieni, în zone precum Tubas, Hebron, Betleem și Ramallah.

Biroul ONU pentru Drepturile Omului din teritoriile palestiniene ocupate a condamnat, de asemenea, uciderea unui palestinian suspectat de colaborare cu forțele israeliene din Gaza.

În același timp, traficul maritim prin Strâmtoarea Ormuz începe să își revină după perioada de tensiuni militare. Compania de monitorizare Kpler a raportat 38 de traversări ale strâmtorii într-o singură zi, însă avertizează că situația rămâne fragilă și dependentă de evoluțiile politice și militare din regiune.

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