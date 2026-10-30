 China, zguduită de epurări fără precedent: 33 de oficiali au fost excluși din Partidul Comunist. Xi Jinping își consolidează controlul asupra puterii | adevarul.ro
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China, zguduită de epurări fără precedent: 33 de oficiali au fost excluși din Partidul Comunist. Xi Jinping își consolidează controlul asupra puterii

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China a exclus 33 de oficiali din Partidul Comunist Chinez, un număr record, în urma intensificării campaniei anticorupție lansate de președintele Xi Jinping. Amploarea epurărilor a fost vizibilă la reuniunea conducerii partidului, unde peste un sfert dintre membrii Comitetului Central desemnați în 2022 au lipsit, iar motivele unor absențe nu au fost explicate.

Xi Jinping, președintele Chinei
Xi Jinping, președintele Chinei Foto: EPA-EFE

La plenara a cincea a Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez (PCC), desfășurată în această săptămână, au participat doar 279 dintre cei 376 de membri titulari și supleanți desemnați inițial în 2022. Este cel mai mare număr de locuri goale înregistrat la o astfel de reuniune din istoria Chinei moderne, potrivit publicației The Guardian.

Printre oficialii excluși se numără Zhang Youxia, fostul al doilea om în ierarhia militară a Chinei, și Ma Xingrui, fostul secretar de partid al regiunii Xinjiang. Absența altor membri ai Comitetului Central nu a fost explicată.

„Un număr mai mare de locuri goale subliniază faptul că plenara se concentrează asupra viziunii lui Xi privind disciplina internă strictă”, a declarat Neil Thomas, cercetător principal la institutul de analiză Asia Society, într-o postare pe platforma X.

Epurările au ajuns la cele mai înalte niveluri ale armatei

De când a ajuns la putere, în 2012, Xi Jinping a promovat o amplă campanie împotriva corupției din interiorul Partidului Comunist. În ultimii ani, acțiunile s-au intensificat și au vizat oficiali din cele mai înalte structuri politice și militare ale țării.

Campania a ridicat semne de întrebare cu privire la obiectivele sale reale, analiștii luând în calcul inclusiv posibilitatea ca lupta anticorupție să fie folosită pentru eliminarea rivalilor politici sau sancționarea celor considerați neloiali liderului chinez.

Xi Jinping a transmis în repetate rânduri că disciplina trebuie consolidată în interiorul partidului, care exercită controlul asupra statului și societății chineze. La începutul acestui an, el a declarat că trebuie înlăturați „copacii bolnavi” și a descris lupta împotriva corupției drept „o călătorie fără sfârșit”.

Epurările au afectat puternic și Comisia Militară Centrală, organismul care conduce Armata Populară de Eliberare a Chinei. În prezent, au mai rămas doar doi membri: Xi Jinping și Zhang Shengmin, responsabilul militar de rang înalt care coordonează lupta împotriva corupției.

Zhang Shengmin a fost promovat în Biroul Politic al Partidului Comunist Chinez în timpul plenarei din această săptămână. El este acum singurul reprezentant al armatei în acest organism de conducere.

Xi Jinping se pregătește pentru un nou mandat

Plenara a pregătit terenul pentru cel de-al 21-lea Congres al Partidului Comunist Chinez, programat să aibă loc, cel mai probabil, în a doua jumătate a anului 2027.

Congresul, organizat o dată la cinci ani, va aduce și o reînnoire a componenței Comitetului Central și a Biroului Politic.

Xi Jinping este așteptat să obțină un al patrulea mandat la conducerea partidului, ceea ce l-ar transforma în cel mai longeviv lider al Chinei comuniste după Mao Zedong.

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