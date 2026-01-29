search
Joi, 29 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video China a testat cu succes o turbină eoliană zburătoare. Câtă energie a produs

0
0
Publicat:

China a testat cu succes o turbină eoliană zburătoare, care generează electricitate în timp ce plutește la 2.000 de metri înălțime, în provincia Sichuan, sud-vestul țării.

FOTO: X@PDChina
FOTO: X@PDChina

Potrivit Euronews, China a finalizat un zbor de test al ceea ce afirmă că este prima turbină eoliană de înaltă altitudine de clasă megawatt din lume, destinată utilizării în mediul urban.

Enormul S2000 Stratosphere Airborne Wind Energy System (SAWES), care a zburat la o altitudine de 2.000 de metri, a generat energie și s-a conectat cu succes la rețeaua de energie.

Structura asemănătoare unui avion funcționează ca o „stație de energie aeriană” și combină o platformă tip aeronavă cu turbine eoliene pentru a capta vânturi mai puternice și mai stabile la înălțime.

Turbinele eoliene tradiționale funcționează prin rotirea palelor atunci când bate vântul, generând astfel electricitate. Acest generator funcționează similar, doar că producția de energie are loc în aer, nu la sol”, a declarat Weng Hanke, co-fondator și director tehnic al Beijing Linyi Yunchuan Energy Technology.

Capture PNG

„Valorifică energia vântului pentru a antrena palele în producția de electricitate, care este apoi transmisă prin cabluri aeriene de la aer către sol”, a adăugat el.

S2000 a generat 385 kilowați-oră de electricitate. Sistemul măsoară aproximativ 60 de metri lungime, 40 de metri lățime și 40 de metri înălțime.

Am realizat progrese în proiectarea aerodinamică și structurală a acestor vehicule aeriene mari, neconvenționale, care fac parte din tehnologiile noastre proprietare

În al doilea rând, întregul sistem de generare a energiei a depășit provocările legate de transmisia curentului continuu de înaltă putere și medie tensiune, permițând menținerea unei construcții ușoare, dar cu eficiență mai mare de transmisie”, a spus Weng.

Pe lângă furnizarea de electricitate, sistemul poate susține și echipamente de comunicații și monitorizare.

„În ceea ce privește scenariile de aplicare, pe lângă generarea de electricitate pentru sisteme convenționale de tip rețea, servește și altor scopuri”, a spus Weng.

„Poate transporta echipamente specializate, cum ar fi dispozitive de comunicații și aparatură de monitorizare la sol, acționând astfel ca un facilitator pentru economia de joasă altitudine”, a adăugat el.

În prezent, sistemul se află încă în faza de testare, dar ar putea într-o zi să reprezinte viitorul energiei eoliene în orașe.

China

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Se schimbă banii în România”. BNR anunță o modificare a bancnotelor „pentru prima dată în ultimii 25 de ani”
digi24.ro
image
Oficial. Motivul pentru care justiția elvețiană dispune rejudecarea medaliei olimpice pentru românca Ana Maria Bărbosu
stirileprotv.ro
image
Avocata PNL și falsul general SIE au fost arestați preventiv. Cei doi promiteau că pot interveni în dosare penale
gandul.ro
image
Motivul ULUITOR pentru care turiștii sunt „descurajați” să mai viziteze Statele Unite ale Americii
mediafax.ro
image
Câți bani înghit instituțiile pe care Ciprian Ciucu a vrut să le desființeze, dar pe care Consiliul General le-a păstrat
fanatik.ro
image
Familia care trăiește în pădure de 12 ani: „Eram datori față de bănci și companii de energie”
libertatea.ro
image
Imagini din flagrantul DNA. Avocata din PNL, surprinsă când primea 60.000 de euro alături de un fals general SIE
digi24.ro
image
Ianis Hagi, captiv în «raiul pensionarilor»! Imagini ireale cu locul unde s-a mutat fiul Regelui: «Nu seamănă deloc cu Turcia!»
gsp.ro
image
Tatăl unui supraviețuitor al accidentului din Timiș a ajuns în România și a descris într-un cuvânt condițiile din spital
digisport.ro
image
Februarie dă totul peste cap: 3 zodii vor trăi un miracol neașteptat
stiripesurse.ro
image
„Se schimbă banii în România. Nu cu mult”. Bancnotele vor arăta diferit începând cu 2026
antena3.ro
image
Noile materii introduse pentru elevii de clasa a IX-a, în următorul an şcolar
observatornews.ro
image
Ce salariu are un inspector ANAF. Suma pe care o primește lunar
cancan.ro
image
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
prosport.ro
image
De când vine gerul în România. ANM anunță temperaturi de -15°C. Revin și ninsorile
playtech.ro
image
Doliu în tenisul românesc! A murit o mare campioană
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
S-a făcut transferul lui Denis Alibec de la FCSB!
digisport.ro
image
Franța intră în proiectul de peste un miliard de euro din România: Hidroelectrica bate palma cu EDF, dar francezii vor ajutor de stat
stiripesurse.ro
image
Răsturnare de situație în cazul tragediei din Timiș. Microbuzul nu avea sistem de asistență
kanald.ro
image
Mesajul pe care minorul de 13 ani l-ar fi trimis familiei lui Mario, la scurt timp după crimă. Plănuiesc sau nu părinții lui să îl scoată din țară: „Intenționează să ducă băiatul…”
wowbiz.ro
image
ALERTĂ ANM! Traseul ciclonului polar care lovește vineri România. Iarna revine în forță cu ger de crapă pietrele
romaniatv.net
image
Trump l-a convins pe Putin. Va fi o încetare a focului în Ucraina
mediaflux.ro
image
Ianis Hagi, captiv în «raiul pensionarilor»! Imagini ireale cu locul unde s-a mutat fiul Regelui: «Nu seamănă deloc cu Turcia!»
gsp.ro
image
Nașterea care a zguduit casa regală. 70 de martori au fost prezenți la venirea pe lume a prințului. Ce a născut una dintre cele mai importante regine
actualitate.net
image
Regina criminală, cea mai frumoasă femeie din regat. Cum a schimbat soarta Angliei pentru totdeauna. Ororile descoperite 1000 de ani mai târziu
actualitate.net
image
Un colos se retrage definitiv din România. Toate magazinele au fost vândute, iar transferul către noul proprietar a început
click.ro
image
O zodie renaște spectaculos la început de februarie. Universul îi oferă, în sfârșit, o nouă șansă. Greul rămâne în urmă, iar norocul intră în viața ei
click.ro
image
Găluște de aur, desertul ardelenesc de care puțini își mai amintesc. Sunt delicioase și se prepară în câțiva pași simpli
click.ro
Kate Middleton profimedia colaj jpg
Noile imagini cu Kate Middleton ne întristează: e dureros s-o vezi cât a slăbit. Picioarele au ajuns la fel de subțiri ca mâinile
okmagazine.ro
Kate Middleton și Prințul William foto profimedia jpg
William și Kate, divorț iminent? De ce ar face-o moștenitorul pe prințesă atât de nefericită, de fapt?
okmagazine.ro
Placinta cu branza Sursa foto shutterstock 2417697867 jpg
Plăcintă cu brânză de vaci. Nu te poți opri la o singură porție!
clickpentrufemei.ro
Tehnica de ascultare folosită de fosta Securitate
Cum fura Securitatea din coletele românilor
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Educație de lux pentru copiii Andrei și ai lui Cătălin Măruță. Cât plătesc cei doi pentru școala Evei și a lui David
image
Un colos se retrage definitiv din România. Toate magazinele au fost vândute, iar transferul către noul proprietar a început

OK! Magazine

image
Ea este ultima Onassis! Athina, nepoata miliardară a legendarului magnat grec, apariție șic și rară

Click! Pentru femei

image
Cadoul perfect după divorț – o operație estetică? Nicole Kidman a întinerit pur și simplu!

Click! Sănătate

image
Ce este vârsta biologică şi de ce poate fi mai importantă decât cea cronologică