China a testat cu succes o turbină eoliană zburătoare, care generează electricitate în timp ce plutește la 2.000 de metri înălțime, în provincia Sichuan, sud-vestul țării.

Potrivit Euronews, China a finalizat un zbor de test al ceea ce afirmă că este prima turbină eoliană de înaltă altitudine de clasă megawatt din lume, destinată utilizării în mediul urban.

Enormul S2000 Stratosphere Airborne Wind Energy System (SAWES), care a zburat la o altitudine de 2.000 de metri, a generat energie și s-a conectat cu succes la rețeaua de energie.

Structura asemănătoare unui avion funcționează ca o „stație de energie aeriană” și combină o platformă tip aeronavă cu turbine eoliene pentru a capta vânturi mai puternice și mai stabile la înălțime.

„Turbinele eoliene tradiționale funcționează prin rotirea palelor atunci când bate vântul, generând astfel electricitate. Acest generator funcționează similar, doar că producția de energie are loc în aer, nu la sol”, a declarat Weng Hanke, co-fondator și director tehnic al Beijing Linyi Yunchuan Energy Technology.

„Valorifică energia vântului pentru a antrena palele în producția de electricitate, care este apoi transmisă prin cabluri aeriene de la aer către sol”, a adăugat el.

S2000 a generat 385 kilowați-oră de electricitate. Sistemul măsoară aproximativ 60 de metri lungime, 40 de metri lățime și 40 de metri înălțime.

„Am realizat progrese în proiectarea aerodinamică și structurală a acestor vehicule aeriene mari, neconvenționale, care fac parte din tehnologiile noastre proprietare

În al doilea rând, întregul sistem de generare a energiei a depășit provocările legate de transmisia curentului continuu de înaltă putere și medie tensiune, permițând menținerea unei construcții ușoare, dar cu eficiență mai mare de transmisie”, a spus Weng.

Pe lângă furnizarea de electricitate, sistemul poate susține și echipamente de comunicații și monitorizare.

„În ceea ce privește scenariile de aplicare, pe lângă generarea de electricitate pentru sisteme convenționale de tip rețea, servește și altor scopuri”, a spus Weng.

„Poate transporta echipamente specializate, cum ar fi dispozitive de comunicații și aparatură de monitorizare la sol, acționând astfel ca un facilitator pentru economia de joasă altitudine”, a adăugat el.

În prezent, sistemul se află încă în faza de testare, dar ar putea într-o zi să reprezinte viitorul energiei eoliene în orașe.