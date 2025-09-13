Video China se întrece pe sine în recorduri: Inaugurează în septembrie cel mai înalt pod din lume, Huajiang Grand Canyon, depășing Beipanjiang

China se pregătește să inaugureze luna aceasta cel mai înalt pod din lume, depășindu-și propriul record cu o nouă construcție de 625 de metri înălțime – echivalentul a aproape două turnuri Eiffel.

Podul Huajiang Grand Canyon, aflat în provincia Guizhou din sud-vestul țării, se întinde pe o lungime de 2.889 de metri și traversează o prăpastie spectaculoasă, denumită local „crăpătura Pământului”, relatează The Washington Post.

Construcția, începută în 2022, a trecut recent printr-un test de rezistență de cinci zile și va fi deschisă traficului rutier până la finalul lunii septembrie 2025.

Podul va reduce timpul de traversare a râului Beipan, între comitatele Guanling și Zhenfeng ( care însumează aproximativ 600.000 de locuitori), de la două ore la doar două minute.

Atracție turistică - lift transparent de 213 metri

Proiectul nu are doar rol utilitar, ci și turistic. Podul include un lift transparent de 213 metri, care duce vizitatorii către un turn de observație, precum și o pasarelă pietonală din sticlă, lungă de aproape un kilometru. Autoritățile chineze se așteaptă ca acesta să devină o atracție majoră pentru turiști.

Simbol al ambițiilor chineze

Presa de stat chineză a prezentat podul drept un „miracol chinezesc”, dovadă a „vitezei și înțelepciunii Guizhou”. Dan Wang, cercetător la Hoover Institution din cadrul Universității Stanford, a explicat pentru The Washington Post că Partidul Comunist vede în aceste mega-proiecte o modalitate de a stimula economia și de a-și consolida prestigiul politic.

„Spre deosebire de SUA, care are deja un sistem rutier foarte dezvoltat, multe regiuni din vestul Chinei rămân slab conectate. Ceea ce facem noi este să acoperim aceste goluri și să lucrăm la cele mai slabe verigi”, a declarat Li Mingshui, profesor de inginerie civilă la Universitatea Jiaotong din Chengdu.

Mândria inginerilor

Inginerul-șef al proiectului, Liu Hao, care a supervizat anterior construcția altor șase poduri uriașe în Guizhou, a spus că se simte privilegiat să facă parte din „epoca de aur a expansiunii infrastructurii din China”. „Când Podul Canionului Huajiang va fi deschis traficului, o voi aduce cu siguranță pe fiica mea aici să vadă și îi voi spune cu mândrie: «Acesta este un alt mega-proiect pe care tatăl tău și mulți alți oameni l-au realizat împreună»”, a declarat el pentru agenția Xinhua.

Anterior acestui nou pod, Beipanjiang era cel mai înalt pod din lume, construit în doar trei ani, cu 1.000 de muncitori. Potrivit sursei citate, podul care se ridică la 565 de metri deasupra râului Nizhu face legătura între provinciile Yunnan şi Guizhou din sudul ţării.