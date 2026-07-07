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Reorientare strategică. Canada alege parteneriatul cu Europa pentru cea mai mare achiziție militară din istoria sa

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Într-o mișcare ce marchează o distanțare vizibilă de partenerul său tradițional sudic, Canada a selectat compania germană Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) ca furnizor prioritar pentru construirea unei noi flote de submarine. Acest contract istoric cimentează legăturile de securitate dintre Ottawa și continentul european, într-un moment în care relațiile diplomatice și militare cu Statele Unite traversează o perioadă de incertitudine.

Canada a ales submarinele nemțești/FOTO:X
Canada a ales submarinele nemțești/FOTO:X

Anunțul a fost făcut de premierul canadian Mark Carney înaintea summitului NATO de la Ankara. TKMS a devansat concernul sud-coreean Hanwha în cursa pentru livrarea a 12 submarine diesel-electrice cu o capacitate de aproximativ 3.000 de tone, special proiectate pentru a opera în condițiile climatice aspre din regiunea arctică. Primele patru unități sunt programate pentru livrare până en 2034.

Ruptura de Washington și „reînarmarea” Canadei

Înțelegerea reprezintă pilonul central al celui mai amplu program de modernizare a forțelor armate canadiene de la încheierea Celui de-al Doilea Război Mondial. Contextul geopolitic este marcat direct de declarațiile președintelui american Donald Trump, care a sugerat anterior posibilitatea reducerii garanțiilor de securitate pentru aliații din NATO care nu își îndeplinesc obligațiile financiare.

Ca răspuns la presiunile Casei Albe, guvernul condus de Mark Carney a adoptat măsuri radicale. Ottawa și-a asumat atingerea unui nivel record de 5% din PIB până în 2035, după ce anul trecut a atins pragul minim solicitat de NATO, de 2%.

În plus, Canada își revizuiește în prezent contractul semnat în 2023 pentru cumpărarea a 88 de avioane de vânătoare americane F-35, luând în calcul înlocuirea acestora cu aparate suedeze Gripen, produse de Saab.

Deși analiștii din domeniul apărării notează că oferta sud-coreeană ar fi asigurat termene de livrare mai rapide și costuri potențial mai reduse, criteriul politic și de securitate a prevalat. Oficialii de la Ottawa au subliniat că apartenența Germaniei la NATO reprezintă garanția unei integrări strategice pe termen lung.

Un semnal puternic pentru industria de apărare europeană

Contractul este rezultatul unei competiții care a durat aproape un an între compania sud-coreeană Hanwha și consorțiul germano-norvegian condus de TKMS.

Directorul general al TKMS, Oliver Burkhard, a descris decizia drept cea mai importantă comandă individuală din istoria companiei.

Cancelarul german Friedrich Merz a salutat alegerea Canadei, afirmând că aceasta reprezintă „un semnal puternic al cooperării transatlantice și europene în domeniul apărării”.

Potrivit acestuia, proiectul va consolida pentru decenii cooperarea strategică dintre Canada, Germania și Norvegia.

Berlinul și Oslo au promovat împreună submarinul Type 212CD, argumentând că utilizarea unei platforme comune va contribui la creșterea interoperabilității între forțele navale ale statelor membre NATO.

Canada urmează să anunțe la summitul NATO că 10 ţări europene susţin înfiinţarea unei bănci globale pentru apărare

Proiectul comun, bazat pe modelul de submarin Type 212CD, nu presupune doar livrarea navelor, ci și un pachet extins de cooperare pe termen lung, ce include mentenanță comună, logistică integrată și programe de instruire reciprocă a echipajelor pentru următoarele patru decenii. Valoarea finală a achiziției urmează să fie stabilită, însă estimările inițiale plasează costul fiecărei unități la peste un miliard de euro, sumă la care se vor adăuga costurile logistice operaționale.

Germania finanțează noul efort militar prin reforme economice interne

Această expansiune industrială militară coincide cu transformări structurale de proporții în politica fiscală a Germaniei. Berlinul s-a angajat într-o revizuire istorică a legislației sale constituționale privitoare la plafonarea datoriei publice (Schuldenbremse), o decizie impusă de realitățile geopolitice de după declanșarea războiului din Ucraina.

Noua reformă va permite Germaniei să mobilizeze fonduri substanțiale pentru apărare în cadrul programului comunitar ReArm Europe, o inițiativă extinsă evaluată la aproape 800 de miliarde de euro până în 2030, coordonată de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Anunțul privind modificarea regulilor fiscale din Germania a avut un impact imediat asupra piețelor financiare.

Randamentele obligațiunilor guvernamentale germane (Bund) au crescut după prezentarea planului. Aceste titluri reprezintă principalul reper pentru costurile de finanțare ale multor state din zona euro, astfel încât evoluția lor influențează întregul sistem financiar european.

Analiștii apreciază că o creștere semnificativă a emisiunilor de obligațiuni europene ar putea continua să exercite presiuni asupra randamentelor și să influențeze cursul monedei euro, evaluările bursiere și fluxurile internaționale de capital.

Industria europeană de apărare ar putea beneficia de investiții fără precedent

Experții estimează că principalii beneficiari ai noului program vor fi companiile europene din sectorul apărării.

Producătorii de sisteme de apărare antiaeriană, rachete, drone, muniții și alte echipamente militare ar putea primi contracte publice de amploare, în condițiile în care statele europene accelerează procesul de reînarmare.

Potrivit analiștilor, fondurile prevăzute în cadrul programului sunt orientate către proiecte concrete, ceea ce indică faptul că nu este vorba doar despre obiective politice, ci despre investiții planificate.

Pe plan intern, măsurile sunt completate de modificări legislative ce vizează pregătirea obligatorie a rezerviștilor și accelerarea birocrației pentru proiectele de infrastructură militară, confirmând angajamentul ferm al Berlinului de a deveni principalul pilon de securitate pe continentul european.

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