Duminică, 8 Februarie 2026
Adevărul
Ultimele știri

Canada și-a înfipt steagul pe teritoriul Groenlandei: „Nu-s foarte sigur că Trump va fi vreun pic mișcat”

0
0
Publicat:

Canada a deschis un consulat la Nuuk, capitala Groenlandei, un gest care reflectă angajamentul său față de insula arctică și de populația locală, în contextul amenințărilor recente ale președintelui american Donald Trump.

Canada a deschis consulat la Nuuk FOTO: Anita Anand/x
Canada a deschis consulat la Nuuk FOTO: Anita Anand/x

Autoritățile canadiene subliniază, însă, că decizia era în curs de pregătire înainte de declarațiile lui Trump și încearcă să evite orice tensiune diplomatică cu Statele Unite.

Șefa diplomației canadiene, Anita Anand, a declarat pentru Politico că deschiderea consulatului face parte din strategia arctică a Canadei. „Subliniez că deschiderea acestui consulat arată intențiile noastre în ce privește politica externă arctică pentru viitor. Vom deschide un consulat și în Anchorage, Alaska”, a afirmat Anand. 

Ceremonia de inaugurare a fost una cu încărcătură simbolică, fiind menită să transmită Groenlandei sprijinul aliaților fără a provoca Statele Unite.

Recent, amenințările lui Trump privind posibila invadare sau anexare a insulei arctice au tensionat relațiile dintre SUA și Europa, punând presiune și pe Canada în contextul reevaluării acordului comercial USMCA, programată pentru vara acestui an.

„Statele Unite rămân cel mai apropiat partener comercial al nostru și avem o lungă istorie comună pe plan economic și de securitate. Ne dorim să aprofundăm aceste legături, mai ales când va veni momentul evaluării USMCA în 2026”, a explicat Anand.

La eveniment a participat și guvernatoarea-generală Mary Simon, prima reprezentantă regală nativă americană din populația Inuk, care îl reprezintă oficial pe regele Charles al III-lea.

De asemenea, în portul Nuuk a fost ancorat spărgătorul de gheață al marinei canadiene, Jean Goodwill, ca simbol al angajamentului Canadei față de regiune.

Natan Obed, președintele organizației Tapiriit Kanatami, care reprezintă populația inuită din Canada, a apreciat gestul drept o demonstrație importantă de sprijin.

„Nu-s foarte sigur că Donald Trump va fi vreun pic mișcat de faptul că statul canadian va avea un consulat aici, dar sper ca guvernul canadian și aliații săi să vadă asta ca pe un pas pozitiv. Avem nu doar aliați tradiționali, precum NATO sau Commonwealth-ul, dar și țări care respectă dreptul populațiilor indigene la autodeterminare”, a transmis Natan Obed.

În lume

