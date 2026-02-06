search
Vineri, 6 Februarie 2026
Două superputeri economice mondiale își deschid consulate în Groenlanda

Publicat:

Franța și Canada deschid consulate în capitala Groenlandei, Nuuk. Mișcarea vine pe fondul tensiunilor geopolitice după ce președintele SUA, Donald Trump, și-a reafirmat interesul de a cumpăra insula.

Groenlanda FOTO: Istook
Groenlanda FOTO: Istook

Franța și Canada consolidează legăturile cu Arctica. Expansiunea diplomatică semnalează angajamentul celor două națiuni de a-și consolida prezența în regiune, anunță Reuters.

Groenlanda este un teritoriu danez semi-autonom. A devenit „un punct fierbinte” după ce Trump a declarat că SUA are ca prioritate controlul asupra insulei, scrie Mediafax.

Îngrijorări privind suveranitatea

Noua inițiativă a lui Trump de a achiziționa Groenlanda a alarmat aliații europeni. Statele Unite au deja un consulat pe insulă.

Declarațiile au stârnit dezbateri cu privire la suveranitatea și securitatea Arcticii.

Vizita oficialilor canadieni

Ministrul canadian de externe, Anita Anand, și guvernatorul general Mary Simon au vizitat Groenlanda pentru a participa la deschiderea consulatului Canadei.

Anand urmează să se întâlnească cu ministrul de externe al Danemarcei, Lars Lokke Rasmussen. De asemenea, se va întâlni cu ministrul de externe al Groenlandei, Vivian Motzfeldt, la Nuuk.

Vor discuta despre colaborarea în domeniul securității arctice.

Canada și-a anunțat planurile în decembrie. Anand a declarat atunci că țara va deschide consulate în Groenlanda și Anchorage, Alaska. Acestea fac parte din eforturile de consolidare a prezenței canadiene în Arctica.

Prim-ministrul Mark Carney s-a angajat să consolideze prezența militară și de securitate a Canadei în Arctica.

Franța, prima țară UE cu consulat în Groenlanda

Franța va fi prima țară din Uniunea Europeană care deschide un consulat general în Groenlanda. Ministrul de externe francez urmează să viziteze insula în următoarele săptămâni.

Parisul are doar nouă cetățeni care locuiesc pe insulă.

„Franța își reiterează angajamentul de a respecta integritatea teritorială a Regatului Danemarcei”, a declarat vineri Ministerul Afacerilor Externe francez.

Președintele francez Emmanuel Macron a anunțat planurile privind consulatul în timpul vizitei sale în Groenlanda de anul trecut. A fost un gest de solidaritate după ce Trump și-a exprimat interesul pentru achiziționarea insulei.

Noul consul general

Jean-Noel Poirier este noul consul general francez. A fost anterior în Vietnam și, mai recent, în Libia.

Acesta a declarat că obiectivul inițial va fi acela de a asculta nevoile groenlandezilor. Se va concentra pe inițiative științifice și culturale.

„Nu mi-e frică de frig, de nopțile de 20 de ore. Anul trecut am fost în Libia și am avut situații periculoase. Am fost loviți de obuze de mortier, dar aici nu voi avea nevoie de vestă antiglonț sau de cască”, le-a declarat el reporterilor.

