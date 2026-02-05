search
Joi, 5 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Scenariul unei „Canade divizate”: ce câștigă Donald Trump din sprijinirea separatiștilor din provincia bogată în petrol Alberta

0
0
Publicat:

Donald Trump își intensifică presiunile asupra Canadei. Dincolo de declarațiile repetate despre transformarea țării vecine în „al 51-lea stat” al SUA, în arsenalul politic al președintelui american a apărut un instrument nou și controversat: dialogul cu mișcări separatiste canadiene.

Provincia canadiană Alberta cochetează cu independența/FOTO:X
Provincia canadiană Alberta cochetează cu independența/FOTO:X

O investigație recentă a Financial Times dezvăluie o serie de contacte discrete între membri ai administrației Trump și reprezentanți ai unui curent separatist din provincia canadiană Alberta, bogată în resurse petroliere.

Potrivit publicației, oficiali americani s-au întâlnit, în ultimele nouă luni, de cel puțin trei ori, la Washington, cu lideri ai organizației Alberta Prosperity Project (APP) – un grup care promovează ideea desprinderii provinciei de Canada. Sursele FT susțin că mișcarea ar fi căutat sprijin politic și financiar din partea Statelor Unite.

Întâlniri confidențiale și un împrumut uriaș

La începutul anului 2026, o delegație a APP ar fi revenit la Washington pentru a solicita o linie de credit de 500 de miliarde de dolari, care ar urma să fie activată în cazul organizării unui referendum pentru independența Albertei. Potrivit surselor citate, banii ar fi fost gândiți ca o plasă de siguranță financiară pentru o eventuală „Alberta liberă” în perioada de tranziție.

Jeff Rath, consilier juridic al APP, a declarat pentru Financial Times că reacția interlocutorilor americani a fost „încurajatoare”, afirmând că „Statele Unite privesc cu un entuziasm deosebit ideea unei Alberte libere și independente”.

Casa Albă și Departamentul de Stat au confirmat existența unor contacte, dar au respins ideea oricăror angajamente, subliniind că întâlnirile cu diferite grupuri civice fac parte din practica diplomatică obișnuită. Departamentul Trezoreriei a declarat, la rândul său, că nu are cunoștință de vreo solicitare de sprijin financiar.

Chiar și așa, simplul fapt al dialogului la nivel înalt cu separatiștii ridică semne de întrebare în Canada.

Retorica lui Trump și ecoul ei în vestul Canadei

În timpul primului său mandat, Donald Trump nu a interacționat oficial cu mișcări separatiste canadiene. Cu toate acestea, declarațiile sale frecvente – uneori în glumă, alteori mai puțin – despre aderarea Canadei la SUA au fost atent urmărite în vestul țării.

Peter Downing, fost lider al mișcării separatiste Wexit, a declarat că sprijinul pentru ideea de desprindere a crescut după ce Trump a evocat public scenariul „statului 51”.

După revenirea lui Trump la Casa Albă, relațiile Washington–Ottawa s-au răcit vizibil. Administrația americană a criticat politicile canadiene, a amenințat cu tarife comerciale dure și a intervenit în dezbateri legate de apărare și energie.

În acest context, premierul canadian Mark Carney a vorbit despre o „fracturare a ordinii globale” și a cerut respectarea suveranității Canadei – în timp ce, potrivit FT, reprezentanți ai administrației Trump purtau discuții confidențiale cu APP.

Declarații publice care alimentează suspiciunile

Cu doar o săptămână înainte ca informațiile despre întâlnirile secrete să devină publice, secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, discuta la un post conservator despre posibilitatea ca Alberta să se apropie de Statele Unite.

Citește și: Statele Unite amenință Canada cu interzicerea tuturor avioanelor fabricate în această țară și cu aplicarea unei taxe vamale de 50%

El a descris provincia drept „un partener natural al Americii”, a lăudat spiritul independent al locuitorilor și a criticat Ottawa pentru blocarea proiectelor de conducte petroliere spre Oceanul Pacific, sugerând că SUA ar fi dispuse să coopereze direct cu Alberta.

Astfel de declarații au fost rapid interpretate de separatiști drept semnale de sprijin politic indirect.

Separatismul în Alberta: o idee veche, revenită în forță

Ideea desprinderii provinciilor vestice de Canada nu este nouă. Ea a reapărut periodic, mai ales în perioade de tensiuni economice sau conflicte cu guvernul federal.

În ultimele decenii, sentimentul de frustrare al Albertei s-a accentuat pe fondul scăderii prețurilor la petrol și al politicilor federale promovate de guverne liberale. Mulți locuitori consideră că provincia contribuie disproporționat la bugetul național, fără a primi suficient în schimb.

Din acest context au apărut mișcări precum Wexit/Maverick Party și Alberta Prosperity Project, cea din urmă concentrându-se pe organizarea unui referendum real privind suveranitatea.

Cât sprijin real există pentru independență?

Sondajele arată că majoritatea locuitorilor Albertei nu susțin ieșirea din Canada, deși procentul favorabil a crescut.

În aprilie 2025, aproximativ 34% dintre respondenți declarau că ar putea vota pentru independență.

Un sondaj Ipsos din ianuarie 2026 indica 28–30%, însă sprijinul ferm se situa la doar 15–16%.

În paralel, a apărut o reacție puternică împotriva separatismului. Inițiativa Alberta Forever Canada a strâns peste 438.000 de semnături în favoarea menținerii unității țării – mai mult decât dublul numărului necesar pentru declanșarea unui referendum.

Factorul Trump: catalizator sau vaccin?

Pentru separatiști, Donald Trump este prezentat ca un potențial aliat capabil să ofere legitimitate și sprijin economic. Pentru alți canadieni însă, implicarea unui lider american cunoscut pentru stilul său imprevizibil este un motiv de îngrijorare.

Citește și: Trump consideră „foarte periculoasă” apropierea Regatului Unit de China. Ce avertisment are cu privire la alianțele economice cu Beijingul

Acest lucru este valabil mai ales pentru comunitățile de minorități. Aproximativ 10% din populația Albertei are origini ucrainene, iar pentru mulți dintre ei ideea destrămării Canadei este profund respingătoare, mai ales în contextul relațiilor lui Trump cu Rusia.

Ce urmează?

Majoritatea analiștilor consideră că șansele reale ale independenței Albertei rămân reduse. Obstacolele sunt semnificative:

-bariere constituționale clare stabilite de Curtea Supremă a Canadei,

-opoziția populațiilor indigene,

-riscuri economice majore într-o economie profund integrată în sistemul canadian.

Pentru mulți observatori, jocul lui Trump cu separatiștii este mai degrabă un instrument de presiune asupra guvernului de la Ottawa, nu un plan real de redesenare a hărții Canadei.

Chiar și așa, faptul că un președinte american cochetează deschis cu ideea fragmentării unui aliat apropiat este fără precedent în relațiile canadiano-americane și ridică semne serioase de întrebare despre direcția în care se îndreaptă aceste relații.

SUA

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Zeci de femei au fost filmate pe ascuns în saloane de înfrumusețare din Bulgaria și imaginile postate pe site-uri pentru adulți
digi24.ro
image
Margot Robbie, apariție spectaculoasă în Londra. Ținuta cu care a atras toate privirile. FOTO
stirileprotv.ro
image
Când ajung banii la pensionari, în luna februarie. Luna trecută au fost recalculate 4.000 de dosare
gandul.ro
image
Compania Nike este acuzată de o agenție guvernamentală că i-a discriminat pe angajații albi
mediafax.ro
image
Răzvan Marin, tată pentru a doua oară. Mesajul superb prin care soția fotbalistului a dat vestea cea mare
fanatik.ro
image
Robert Negoiță, după perchezițiile DNA: I-am făcut un deserviciu fratelui meu, legea prevede despăgubire, dar nu i-am oferit. Am făcut drumuri pentru românii din sectorul 3
libertatea.ro
image
Un controlor a fost ucis de un pasager fără bilet: „Zi neagră pentru toţi lucrătorii feroviari din ţară”
digi24.ro
image
„Am fost campion internațional la consum de alcool”. Mărturia sinceră a unui actor din „Las Fierbinți” care a reușit să-și învingă demonii
gsp.ro
image
Surpriză uriașă! La doar opt minute de la startul Jocurilor Olimpice de iarnă, toată lumea a rămas fără cuvinte
digisport.ro
image
Bulgarii se uită șocați la marea lovitură dată de România: Diferența este una uriașă
stiripesurse.ro
image
DOCUMENT. Câți bani a plătit Simion pentru lobby, în încercarea de a ajunge la Trump. Acum cere despăgubiri de milioane de dolari
antena3.ro
image
Prejudiciu de 14.000 de lei prin metoda "pomană". Cum erau păcălite victimele
observatornews.ro
image
Ruxandra Luca s-a autodenunțat! Adevărul despre relația ascunsă cu medicul: durează de aproape 7 luni
cancan.ro
image
FOTO. Sportiva e gata să pozeze în celebra revistă pentru bărbați: „Îmi place să văd fotografiate lucruri de genul ăsta”
prosport.ro
image
Semne că centrala termică nu funcționează corect și consumă mai mult gaz
playtech.ro
image
Dănuț Lupu, viral de ziua lui Gică Hagi: „Dacă la mașini e Mercedes și restul, la fotbaliști români avem Dobrin și restul!”. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Cristi Chivu n-a mai răbdat! Reacție fără precedent: ”Scuză-mă, am auzit bine? Nu mai înțeleg absolut nimic”
digisport.ro
image
Raport dur al Congresului SUA: „Alegerile din România, folosite ca pretext pentru cenzură. Candidatul preferat de sistem a câștigat” / Update - Reacția UE
stiripesurse.ro
image
Un controlor de tren, de doar 36 de ani, și-a găsit sfârșitul în urma loviturilor unui pasager fără bilet: „Este o zi neagră pentru toţi lucrătorii feroviari din ţară”
kanald.ro
image
Ultimele cuvinte ale kinetoterapeutului Alin Neacșu. Mesajul din biletul de adio găsit în cabinetul său din Pitești
wowbiz.ro
image
Woooow! Cum a ajuns să arate! Ultimele imagini cu Ozana Barabancea te lasă fără cuvinte! S-a schimbat complet. Zici că este alt om. A slăbit 40 de kilograme!
romaniatv.net
image
Guvernul schimbă iar plățile pentru TVA. Noi măsuri intră în vigoare la 1 martie
mediaflux.ro
image
Vești de ultimă oră despre Mircea Lucescu: medicii s-au răzgândit în privința eliberării din spital
gsp.ro
image
Nașterea care a zguduit casa regală. 70 de martori au fost prezenți la venirea pe lume a prințului. Ce a născut una dintre cele mai importante regine
actualitate.net
image
Un primar PSD, în lacrimi pe Facebook după ce a fost acuzat de sechestrare și violență asupra fiicei și fostei partenere. Imagini dramatice cu victima
actualitate.net
image
Trei zodii intră într-o nouă eră a abundenței începând cu 5 februarie 2026. Au parte de oportunități neașteptate, iar viața li se schimbă radical
click.ro
image
Horoscop joi, 5 februarie. Taurii iau decizii grele în relație, iar Balanțele fac o excursie spontană
click.ro
image
Ce trebuie să pui în aluatul pentru clătite, pentru a nu se mai lipi niciodată de tigaie. Trucul știut doar de bucătarii de top
click.ro
Sarah Ferguson și fostul Prinț Andrew foto Profimedia jpg
Scandalul se adâncește: Sarah Ferguson ar fi avut relații intime cu Epstein, iar Andrew voia să devină „animalul lui de companie”
okmagazine.ro
Prințesa Ragnhild a Norvegiei vs Prințesa Mette Marit (1) jpg
Premoniție? Prințesa care „a mirosit-o” din prima pe Mette-Marit: „Sper să mor înainte să o văd regină!”
okmagazine.ro
Cornulete cu rahat Sursa foto shutterstock 1665735121 jpg
Cornuleţe fragede, cu rahat. Rețeta de post, cu borș
clickpentrufemei.ro
The meeting between David Livingstone and Henry Morton Stanl Wellcome V0018829 jpg
Henry Morton Stanley, povestea jurnalistului care l-a găsit pe David Livingstone în jungla Africii
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cele 3 zodii care au șanse să câștige la LOTO sau să primească o sumă mare de bani, în acest weekend
image
Trei zodii intră într-o nouă eră a abundenței începând cu 5 februarie 2026. Au parte de oportunități neașteptate, iar viața li se schimbă radical

OK! Magazine

image
Sydney Sweeney, o Sharon Stone contemporană. Și-a pus fanii pe jar, ducându-i cu gândul la Basic Instinct

Click! Pentru femei

image
Bombă în cazul Epstein: fosta cumnată a Regelui Charles a făcut dezvăluiri despre viața intimă a fiicei ei!

Click! Sănătate

image
Modul în care găteşti puiul îţi poate îmbătrâni ficatul cu până la 20 de ani