Breaking Trupul lui Ali Khamenei ar fi fost găsit, după bombardamentele israeliano-americane. Anunțul unui oficial israelian de rang înalt

Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, ar fi fost ucis sâmbătă, în atacurile aeriene lansate de Israel și Statele Unite asupra Iranului, potrivit unor surse israeliene citate de Canal 12 și KAN.

Guvernul israelian a primit o actualizare oficială privind eliminarea liderului suprem iranian, iar trupul său a fost scos din ruinele palatului său. Corpul lui Khamenei a fost găsit și s-a confirmat că este mort, afirmă un oficial israelian, potrivit reuters.

Times of Israel informează că prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, ar fi văzut fotografia în care apare cadavrul ayatollahului Ali Khamenei.

Atacurile au vizat mai multe obiective strategice din Iran, inclusiv palatul lui Khamenei, facilități militare și nucleare. Exploziile au fost semnalate în Teheran și în alte orașe, iar imagini din satelit arată distrugeri semnificative în zona reședinței liderului iranian.

De asemenea, ambasadorul Israelului în SUA, Yechiel Leiter, a informat oficiali de rang înalt din Washington despre eliminarea liderului suprem iranian, potrivit reuters.

Imagini din satelit arată un nor negru de fum la complexul securizat al ayatollahului Ali Khamenei, liderul suprem al Iranului, în Teheran. În imagini se observă și clădiri prăbușite în cadrul complexului, care servește de obicei drept reședința lui Khamenei și ca principal loc pentru primirea oficialilor de rang înalt.

Presa de stat iraniană și biroul liderului suprem au condamnat atacul și au numit informațiile drept parte a unei campanii de dezinformare, afirmând că „inamicul recurge la război mental, toți trebuie să fie conștienți”.

Atacurile au loc într-un moment de tensiuni majore în Orientul Mijlociu, după lovituri anterioare asupra instalațiilor nucleare iraniene și atacuri lansate de Hamas, sprijinit de Teheran, asupra Israelului. Premierul Netanyahu a anunțat că operațiunile vor continua, vizând „mii de ținte ale regimului terorist” în următoarele zile.

Ayatollahul Ali Khamenei, în vârstă de 86 de ani, conduce Iranul din 1989 și deține autoritatea supremă asupra guvernului, armatei și justiției. De-a lungul decadelor, el și-a extins influența regională, a promovat programul nuclear iranian și a menținut o politică ostilă față de Statele Unite și Israel.

Moartea lui Khamenei reprezintă un punct de cotitură major în Orientul Mijlociu, iar comunitatea internațională monitorizează atent evoluțiile. Tensiunile în regiune se pot intensifica rapid, având implicații politice și militare de amploare.