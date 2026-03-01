search
Duminică, 1 Martie 2026
Marele fotbalist al lui Inter a anulat căsătoria cu o coafeză, după 24 de zile, ca să trăiască alături de mama sa

Publicat:

Brazilianul Adriano a făcut carieră în Italia în anii 2000, când era considerat unul dintre cei mai mari atacanți ai lumii. A fost idolul suporterilor lui Inter, apoi, alături de Adrian Mutu, al fanilor celor de la Parma. Cariera sa a luat-o la vale după după moartea tatălui său, când fotbalistul a căzut într-o depresie profundă și a devenit dependent de alcool. A lăsat fotbalul la 32 de ani și s-a dedicat dezmățului.

Adriano și Roberto Baggio, doi fotbaliști emblematici ai milanezilor. Foto Facebook Inter
Ajuns la 44 de ani, Adriano a luat până acum niște decizii de neînțeles. El a ales să nu se mai căsătorească după câteva căsnicii ratate, dar și să locuiască alături de mama sa, într-un cartier rău famat din Rio. În 2022, brazilianul a încercat să se așeze la casa lui, luându-și de soție o frumoasă coafeză. Mariajul a fost rupt după 24 de zile și explicat acum, în cartea sa autobiografică.

„Ultima căsătorie a durat 24 de zile. Într-o zi, mi-am invitat prietenii acasă. Am petrecut noaptea jucând domino și bând pe balcon, dar Micaelei nu i-a plăcut. Băieții nu plecau și eu nu i-am forțat să o facă. Nu m-a înțeles și eu nu am vrut să-mi schimb obiceiurile. Așa că am decis că această relație s-a terminat. Am anulat documentul semnat. Fiecare a mers pe drumul său și eu sunt fericit”, a dezvăluit Adriano în cartea sa.

Adriano, în vizită la echipa antrenată acum de Cristi Chivu. Foto Facebook Inter
„Nu mai vreau să am soție. Femeilor le place să vorbească mult. Luni și marți prefer liniștea, ca să-mi revin după weekend. Mă culc, mă uit la un film sau un documentar, beau multă apă, pornesc aerul condiționat și mă învelesc cu plapuma. Mama îmi pregătește mâncarea și este fericită”, a explicat fotbalistul, care locuiește acum cu cea care i-a dat viață. Potrivit presei locale, cei doi trăiesc într-unul dintre cartierele periculoase din Rio și Adriano le plătește bandelor locale taxă de protecție.

Era o rușine felul cu ajunsese. Un sportiv nu-și poate bate joc așa cum a făcut-o el - Tite, fostul antrenor de la Corinthians al lui Adriano

Atacantul cu 27 de goluri la naționala Braziliei pare că s-a liniștit în ultima vreme. El apare deseori în cantonamentul lui Inter, acolo unde fostele glorii ale nerazzurilor au mereu ușa deschisă.

