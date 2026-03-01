Donald Trump ameninţă Iranul cu „o forţă nemaiîntâlnită”, după moartea lui Ali Khamenei şi exploziile din Golf

Tensiunile din Orientul Mijlociu escaladează rapid, după ce preşedintele american Donald Trump a ameninţat Iranul cu represalii „cu o forţă nemaiîntâlnită până acum”, în contextul confirmării morţii liderului suprem iranian, Ali Khamenei, şi al unei serii de explozii raportate în mai multe state din Golf.

„Iranul tocmai a anunţat că va lovi foarte tare astăzi, mai tare ca niciodată. Ar fi bine să nu o facă, pentru că dacă o vor face, îi vom lovi cu o forţă nemaiîntâlnită!”, a scris Donald Trump pe platforma Truth Social.

Declaraţia vine la scurt timp după ce liderul de la Casa Albă a anunţat moartea ayatollahului Ali Khamenei, pe care l-a descris drept „unul dintre cei mai răi oameni din istorie”. La câteva ore după mesajul publicat de Trump, presa de stat iraniană a confirmat decesul liderului suprem. Potrivit informaţiilor apărute ulterior, fiica, nepotul, nora şi ginerele acestuia ar fi fost, de asemenea, ucişi în atacuri.

În replică la loviturile atribuite SUA şi Israelului, Iranul a lansat atacuri de represalii asupra unor state vecine din Golf, vizând mai multe ţinte din regiune.

Duminică dimineaţă, martori citaţi de Reuters au declarat că mai multe explozii puternice au fost auzite în zona Dubai, pentru a doua zi consecutiv. O echipă a CNN aflată la faţa locului în Doha a relatat că a auzit explozii în jurul orei 7:30, ora locală. De asemenea, explozii au fost semnalate şi la Manama, capitala Bahrainului.

Situaţia rămâne extrem de tensionată, pe fondul ameninţărilor directe între Washington şi Teheran şi al riscului extinderii conflictului la nivel regional.